Находивший в плену в Донецкой народной республике британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», – написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что во время первого медицинского осмотра у британца был выявлен ряд хронических заболеваний.

Сообщается также, что он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. «С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», – отметила омбудсмен.

Кроме того, по словам Морозовой, британские власти, международные организации и иностранные СМИ были извещены о пленении британского наемника Пола Ури, но никакой реакции от них не последовало.

«Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин оффис, посольство в РФ, члены британского парламента) были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало», – добавила она.

В ДНР также вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

Однако Министерство иностранных дел Британии несколько раз осудило предъявление обвинения британским наемникам, но решительных действий по вызволению соотечественников не предпринимало.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД