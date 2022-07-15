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Пленный британский наемник умер от хронических болезней
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Находивший в плену в Донецкой народной республике британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», – написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что во время первого медицинского осмотра у британца был выявлен ряд хронических заболеваний.
Сообщается также, что он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. «С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», – отметила омбудсмен.
Кроме того, по словам Морозовой, британские власти, международные организации и иностранные СМИ были извещены о пленении британского наемника Пола Ури, но никакой реакции от них не последовало.
«Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин оффис, посольство в РФ, члены британского парламента) были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало», – добавила она.
В ДНР также вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Однако Министерство иностранных дел Британии несколько раз осудило предъявление обвинения британским наемникам, но решительных действий по вызволению соотечественников не предпринимало.
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Симоньян опубликовала фото от Минобороны про удар по Виннице
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото ракетного удара в областном центре Винница.
«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую как прислано», – опубликовала она в своем Telegram-канале.
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Союзные силы уничтожили склады ВСУ в Краматорске и Константиновке
Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с ВС России уничтожила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери противника составили до тысячи человек и более 100 единиц военной техники.
«Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения», – следует из Telegram-канала Народной милиции.
Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.
Ранее сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
Система ПВО сбила над Луганском воздушную цель
Воздушная цель сбита в небе над Луганском, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Над Луганском сбита очередная воздушная цель», – написал Марочко в своем Telegram-канале. В свою очередь помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил в своем Telegram-канале, что над Луганском работает ПВО.
В ночь на среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Как сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, силы ПВО сбили практически все ракеты, выпущенные украинскими войсками. Одна из тех, которую сбить не удалось, попала в полигон с боеприпасами, находящийся в пригороде столицы ЛНР. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о новой тактике ВСУ по обстрелу Донбасса.
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Милиция ЛНР заявила о поэтапном отступлении ВСУ из Северска
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Украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города.
Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
В народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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В ДНР заявили о взятии под контроль большей части Северска
Союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска, сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
«Мы там уже находимся. Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки. И противник, который находится на территории Северска, остатки противника, которые находятся на территории Северска, это разрозненные группы, которые просто будут зачищаться дом за домом», – сказал Баевский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
По его словам, противник уже не оказывает организованного сопротивления, и большая часть населенного пункта находится под контролем союзников.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Подразделения ВСУ начали самовольно оставлять позиции в районе Соледара и Северска
Некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Касаемо Соледара и Северска: наша разведка фиксирует самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1», сообщает ТАСС.
Марочко добавил, что «в двух этих населенных пунктах вооруженные формирования Украины, несмотря на то, что дооборудовали позиции в инженерном и фортификационном соотношении, они крайне невыгодны для них. Логичнее было бы для них отступить в крупную агломерацию города Артемовска».
По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) создают основное укрепление в Артемовске. При этом он подчеркнул, что в этом районе подразделения ВСУ недоукомплектованы, и до 60% личного состава в некоторых из них отсутствует.
Он также уточнил, что по направлению Артемовска, Северска и Соледара ведется плановая боевая работа.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Силы ДНР продолжили зачистку восточных районов Северска
Украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города, сообщил замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.
«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Безсонов добавил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.
Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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В ЛНР заявили, что будут наносить точечные удары для освобождения Соледара
Украинские войска закрепились в жилой застройке города Соледар в Донбассе, они планируют использовать местных жителей в качестве живого щита, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Город в прямой видимости, уже есть четкое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет как и ранее использовать местное население в качестве живого щита», – сказал он РИА «Новости».
Он уточнил, что на данный момент союзные силы России и Народной милиции ЛНР ведут разведку и работают над определением огневых точек украинских войск.
«Делается это для того, чтобы было можно наносить точечные удары, минимизируя риск для мирного населения. В отличие от украинской армии, мы не можем себе позволить рисковать жизнями наших соотечественников», – сказал Филипоненко.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
Пушилин: Россия ведет сложные переговоры с Киевом по обмену пленными
Обсуждение обмена пленными между Донецкой народной республикой и Украиной ведется при помощи России, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Переговоры продолжаются, но, с учетом того, что у нас нет прямой официальной связи с украинским режимом, мы обращаемся и действуем через РФ. Российская Федерация проводит очень сложные переговоры с противником», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что ДНР необходимо обмен пленными, и Россия включает граждан и ДНР и ЛНР в списки по обмену. Это дает возможность возвращать граждан домой.
Напомним, обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
ВСУ выпустили РСЗО «Ураган» по школе в Макеевке
Украинские военные нанесли удар по Макеевке из реактивных систем залпового огня «Ураган», повреждено здание школы, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«Украинские боевики атаковали школу №46 по ул. Табашевского в Кировском районе Макеевки с применением РСЗО «Ураган». В результате удара ВФУ (вооруженных формирований Украины) здание получило значительные повреждения», – сообщается в Telegram-канале теробороны.
Накануне вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО «Ураган» поселки Землянки и Ясиновка в пригороде Макеевки.
Кроме того, в среду вечером вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии различных калибров Новобахмутовку, Зайцево, Александровку, Пантелеймоновку, сообщается в Telegram-канале представительства СЦКК в ДНР.
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ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Града» и артиллерии
Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР из ствольной артиллерии калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 23.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», – сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
Кроме того, в четверг вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды открывали огонь по Ясиноватой из реактивных систем залпового огня «Град». По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелы происходили в 20.35 и 20.55.
Напомним, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. Так, в четверг украинские силовики нанесли удар по школе в Макеевке из РСЗО «Ураган». Ранее в тот же день ВСУ обстреляли снарядами калибра НАТО Пантелеймоновку.
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Лиз Трасс пообещала противостоять России в случае избрания премьером
Глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине победить.
«Я продолжу вести вперед свободный мир, противостоя [президенту России Владимиру] Путину и гарантируя, что Украина победит», – передает ТАСС ее слова.
Трасс добавила, что, работая в правительстве, она постоянно «принимала сложные решения», приведя в качестве примера «самые суровые санкции» в отношении России.
Ранее стало известно, что во второй тур выборов британского премьера по итогам голосования прошли шесть претендентов. Больше всего голосов набрали Риши Сунак и Пенни Мордонт.
Такое рвение в «борьбе с Россией» Трасс проявляет не в первый раз. Так, в понедельник глава МИД Британии заявила, что Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» России и «напористого» Китая, поэтому в случае победы на выборах она собирается сразу же «взяться за дело» и «победить Россию».
Спикер российского МИД Мария Захарова немедленно отреагировала на такое заявление, назвав Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой», опубликовав фото с главой британского МИД на танке.
Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
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Власти Новой Каховки заявили о семи пропавших без вести после обстрела ВСУ
В результате украинских ударов по Новой Каховке два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести, 90 человек пострадали, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Два человека подтвержденных погибших, семерых мы не можем определить местонахождение. Мы надеемся, что эти люди живы, хотя я знаю точно, что по крайней мере один молодой человек, инвалид, который охранял склад гуманитарной помощи или присутствовал в ночное время там, работал в качестве волонтера, его нет, и найти мы его не можем», – передает РИА «Новости» его слова.
Леонтьев отметил, что среди пострадавших в Новой Каховке есть целые семьи, дети, в том числе мальчик младше двух лет.
«Среди пострадавших есть целые семьи. К большому сожалению, пострадали и дети, в том числе мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет. Смотреть прискорбно, у него забинтована голова, кровь. Это выглядит ужасно. Или, например, семья – мама и папа, у них сломаны руки и есть ребеночек двух месяцев, мама кормит грудью. Квартиры нет», – сказал он.
В четверг последние обстрелы со стороны вооруженных сил Украины уничтожили половину жилого фонда Новой Каховки, притом что большинство ракет, выпущенных со стороны Украины по городу Новая Каховка в среду, были сбиты российскими системами ПВО.
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.
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От обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли два человека и 14 пострадали
В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженные формирования Украины) за 14 июля 2022 года составляет 16 человек (двое погибли, 14 ранены)», – сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства, по состоянию на 22.00, со стороны Вооруженных сил Украины было выпущено более 400 снарядов, включая ракеты РСЗО «Ураган» и «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.
Ранее в четверг вооруженные формирования Украины нанесли удар по школе в Макеевке из реактивных систем залпового огня «Ураган». Ранее в тот же день ВСУ обстреляли снарядами калибра НАТО Пантелеймоновку.
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В Донецке два человека погибли при обстреле ВСУ
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли двое гражданских, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела ВФУ (Вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и еще трое получили ранения», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».
Снаряд попал на автомобильную станцию «Центр». Осколки посекли автомобили и близлежащие строения. Также осколок попал в центральный универмаг, находящийся неподалеку.
Огонь был открыт, по данным СЦКК, в 15:05, всего было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.
Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что обстрел велся из американских гаубиц М777.
«Погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. По предварительным сведениям, трое раненых. Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что рядом с местом обстрела не располагаются военные объекты. Этот удар – целенаправленный обстрел мирных жителей республики, заключил глава ДНР.
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.
В результате этого удара два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести.