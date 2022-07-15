Пленный британский наемник умер от хронических болезней

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15 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:56  |  vz.ru
Разделы

России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
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Зачем Сербия запугивает Европу адом и мировой войной

«Я знаю, что нас ждет… Нас ждет гораздо более тяжелый военный конфликт, чем этот сейчас», – заявил Вучич AP/TASS
Третья мировая война уже началась, это война стран Запада с Россией руками украинцев. Такова позиция президента Сербии Александра Вучича – и это очень смелая позиция по меркам нынешней Европы. Будущее, по его мнению, еще хуже – неуступчивость ЕС и США в конфликте с Россией приведут к «аду на Земле». Что Вучич имеет в виду и чего пытается добиться?  Подробности...
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Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
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Насильники и убийцы стали главной надеждой Киева

Руслан Онищенко – настоящий символ украинских зверств кадр из видео
Киевские власти выпустили из тюрьмы человека, ставшего символом самых кровавых, чудовищных и извращенных преступлений украинских националистов. Комбат роты «Торнадо» Руслан Онищенко заработал такую репутацию, перед которой меркнет даже то, что совершили нацисты батальона «Азов». Однако сегодня зверства Онищенко воспринимаются несколько иначе. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Проблему политического украинства надо решать до конца

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Альтернативные точки зрения, взгляды, убеждения могут существовать в обществе по широкому спектру вопросов. Но не по тем вещам, от которых зависит само существование страны. Подробности...

«Звезды» тоже должны отвечать за базар

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Не преследовать» и «поддерживать» – это две большие разницы. А то наши творческие люди повадились называть преследованием за инакомыслие то, что государство им денег не дает. В этом смысле сам факт выступления «Би-2» на стадионе ярко свидетельствует, что никто их не преследует. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

У расколов на «мы» и «они» долгая история

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Пожалуй, впервые за всю национальную историю в центре конфликта – вопрос об отношении к самой России, к ее историческому опыту и судьбе, как самостоятельной и основополагающей ценности. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Евросоюз почти готов снять часть санкций

Ракетный удар по Виннице. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Грета Тунберг пошла против НАТО

Обсуждение: 4 комментария
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Пленный британский наемник умер от хронических болезней

    15 июля 2022, 12:13

    Текст: Александра Юдина

    Находивший в плену в Донецкой народной республике британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

    «Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», – написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что во время первого медицинского осмотра у британца был выявлен ряд хронических заболеваний.

    Сообщается также, что он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. «С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», – отметила омбудсмен.

    Кроме того, по словам Морозовой, британские власти, международные организации и иностранные СМИ были извещены о пленении британского наемника Пола Ури, но никакой реакции от них не последовало.

    «Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин оффис, посольство в РФ, члены британского парламента) были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало», – добавила она.

    В ДНР также вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Однако Министерство иностранных дел Британии несколько раз осудило предъявление обвинения британским наемникам, но решительных действий по вызволению соотечественников не предпринимало.

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    Симоньян опубликовала фото от Минобороны про удар по Виннице
    		    14 июля 2022, 14:51
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото ракетного удара в областном центре Винница.

    «Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую как прислано», – опубликовала она в своем Telegram-канале.

     

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    Союзные силы уничтожили склады ВСУ в Краматорске и Константиновке
    		    14 июля 2022, 21:01
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с ВС России уничтожила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери противника составили до тысячи человек и более 100 единиц военной техники.

    «Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения», – следует из Telegram-канала Народной милиции.

    Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.

    Ранее сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска. 

    Коментарии (16)
    Система ПВО сбила над Луганском воздушную цель
    		    14 июля 2022, 22:40
    Фото: РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Воздушная цель сбита в небе над Луганском, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «Над Луганском сбита очередная воздушная цель», – написал Марочко в своем Telegram-канале. В свою очередь помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил в своем Telegram-канале, что над Луганском работает ПВО.

    В ночь на среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Как сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, силы ПВО сбили практически все ракеты, выпущенные украинскими войсками. Одна из тех, которую сбить не удалось, попала в полигон с боеприпасами, находящийся в пригороде столицы ЛНР. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о новой тактике ВСУ по обстрелу Донбасса.

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    Милиция ЛНР заявила о поэтапном отступлении ВСУ из Северска
    		    15 июля 2022, 10:05
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

    «Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города.

    Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.

    В народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.

    В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

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    Коментарии (24)
    В ДНР заявили о взятии под контроль большей части Северска

    14 июля 2022, 16:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска, сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

    «Мы там уже находимся. Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки. И противник, который находится на территории Северска, остатки противника, которые находятся на территории Северска, это разрозненные группы, которые просто будут зачищаться дом за домом», – сказал Баевский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, противник уже не оказывает организованного сопротивления, и большая часть населенного пункта находится под контролем союзников.

    Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.

    В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

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    Подразделения ВСУ начали самовольно оставлять позиции в районе Соледара и Северска

    14 июля 2022, 14:41

    Текст: Ольга Иванова

    Некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

    «Касаемо Соледара и Северска: наша разведка фиксирует самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1», сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что «в двух этих населенных пунктах вооруженные формирования Украины, несмотря на то, что дооборудовали позиции в инженерном и фортификационном соотношении, они крайне невыгодны для них. Логичнее было бы для них отступить в крупную агломерацию города Артемовска».

    По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) создают основное укрепление в Артемовске. При этом он подчеркнул, что в этом районе подразделения ВСУ недоукомплектованы, и до 60% личного состава в некоторых из них отсутствует.

    Он также уточнил, что по направлению Артемовска, Северска и Соледара ведется плановая боевая работа.

    В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Силы ДНР продолжили зачистку восточных районов Северска

    15 июля 2022, 09:12

    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города, сообщил замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

    «По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», – написал он в своем Telegram-канале.

    Также Безсонов добавил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.

    Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.

    Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.

    В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

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    В ЛНР заявили, что будут наносить точечные удары для освобождения Соледара

    14 июля 2022, 20:43

    Текст: Ольга Иванова

    Украинские войска закрепились в жилой застройке города Соледар в Донбассе, они планируют использовать местных жителей в качестве живого щита, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

    «Город в прямой видимости, уже есть четкое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет как и ранее использовать местное население в качестве живого щита», – сказал он РИА «Новости».

    Он уточнил, что на данный момент союзные силы России и Народной милиции ЛНР ведут разведку и работают над определением огневых точек украинских войск.

    «Делается это для того, чтобы было можно наносить точечные удары, минимизируя риск для мирного населения. В отличие от украинской армии, мы не можем себе позволить рисковать жизнями наших соотечественников», – сказал Филипоненко.

    Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.

    В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

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    Пушилин: Россия ведет сложные переговоры с Киевом по обмену пленными

    14 июля 2022, 15:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Обсуждение обмена пленными между Донецкой народной республикой и Украиной ведется при помощи России, заявил глава республики Денис Пушилин.

    «Переговоры продолжаются, но, с учетом того, что у нас нет прямой официальной связи с украинским режимом, мы обращаемся и действуем через РФ. Российская Федерация проводит очень сложные переговоры с противником», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ДНР необходимо обмен пленными, и Россия включает граждан и ДНР и ЛНР в списки по обмену. Это дает возможность возвращать граждан домой.

    Напомним, обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.

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    ВСУ выпустили РСЗО «Ураган» по школе в Макеевке

    14 июля 2022, 14:47

    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные нанесли удар по Макеевке из реактивных систем залпового огня «Ураган», повреждено здание школы, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

    «Украинские боевики атаковали школу №46 по ул. Табашевского в Кировском районе Макеевки с применением РСЗО «Ураган». В результате удара ВФУ (вооруженных формирований Украины) здание получило значительные повреждения», – сообщается в Telegram-канале теробороны.

    Накануне вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО «Ураган» поселки Землянки и Ясиновка в пригороде Макеевки.

    Кроме того, в среду вечером вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии различных калибров Новобахмутовку, Зайцево, Александровку, Пантелеймоновку, сообщается в Telegram-канале представительства СЦКК в ДНР. 

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    ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Града» и артиллерии

    15 июля 2022, 01:58

    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР из ствольной артиллерии калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) по направлению: 23.45 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», – сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

    Кроме того, в четверг вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды открывали огонь по Ясиноватой из реактивных систем залпового огня «Град». По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелы происходили в 20.35 и 20.55.

    Напомним, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. Так, в четверг украинские силовики нанесли удар по школе в Макеевке из РСЗО «Ураган». Ранее в тот же день ВСУ обстреляли снарядами калибра НАТО Пантелеймоновку.

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    Лиз Трасс пообещала противостоять России в случае избрания премьером

    14 июля 2022, 13:38

    Текст: Александра Юдина

    Глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине победить.

    «Я продолжу вести вперед свободный мир, противостоя [президенту России Владимиру] Путину и гарантируя, что Украина победит», – передает ТАСС ее слова.

    Трасс добавила, что, работая в правительстве, она постоянно «принимала сложные решения», приведя в качестве примера «самые суровые санкции» в отношении России.

    Ранее стало известно, что во второй тур выборов британского премьера по итогам голосования прошли шесть претендентов. Больше всего голосов набрали Риши Сунак и Пенни Мордонт.

    Такое рвение в «борьбе с Россией» Трасс проявляет не в первый раз. Так, в понедельник глава МИД Британии заявила, что Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» России и «напористого» Китая, поэтому в случае победы на выборах она собирается сразу же «взяться за дело» и «победить Россию».

    Спикер российского МИД Мария Захарова немедленно отреагировала на такое заявление, назвав Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой», опубликовав фото с главой британского МИД на танке.

    Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность. 

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    Власти Новой Каховки заявили о семи пропавших без вести после обстрела ВСУ

    14 июля 2022, 15:56

    Текст: Александра Юдина

    В результате украинских ударов по Новой Каховке два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести, 90 человек пострадали, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

    «Два человека подтвержденных погибших, семерых мы не можем определить местонахождение. Мы надеемся, что эти люди живы, хотя я знаю точно, что по крайней мере один молодой человек, инвалид, который охранял склад гуманитарной помощи или присутствовал в ночное время там, работал в качестве волонтера, его нет, и найти мы его не можем», – передает РИА «Новости» его слова.

    Леонтьев отметил, что среди пострадавших в Новой Каховке есть целые семьи, дети, в том числе мальчик младше двух лет.

    «Среди пострадавших есть целые семьи. К большому сожалению, пострадали и дети, в том числе мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет. Смотреть прискорбно, у него забинтована голова, кровь. Это выглядит ужасно. Или, например, семья – мама и папа, у них сломаны руки и есть ребеночек двух месяцев, мама кормит грудью. Квартиры нет», – сказал он.

    В четверг последние обстрелы со стороны вооруженных сил Украины уничтожили половину жилого фонда Новой Каховки, притом что большинство ракет, выпущенных со стороны Украины по городу Новая Каховка в среду, были сбиты российскими системами ПВО.

    Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.

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    От обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли два человека и 14 пострадали

    14 июля 2022, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженные формирования Украины) за 14 июля 2022 года составляет 16 человек (двое погибли, 14 ранены)», – сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

    Кроме того, по данным представительства, по состоянию на 22.00, со стороны Вооруженных сил Украины было выпущено более 400 снарядов, включая ракеты РСЗО «Ураган» и «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм.

    Ранее в четверг вооруженные формирования Украины нанесли удар по школе в Макеевке из реактивных систем залпового огня «Ураган». Ранее в тот же день ВСУ обстреляли снарядами калибра НАТО Пантелеймоновку.

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    В Донецке два человека погибли при обстреле ВСУ

    14 июля 2022, 16:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли двое гражданских, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

    «В результате обстрела ВФУ (Вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и еще трое получили ранения», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».

    Снаряд попал на автомобильную станцию «Центр». Осколки посекли автомобили и близлежащие строения. Также осколок попал в центральный универмаг, находящийся неподалеку.

    Огонь был открыт, по данным СЦКК, в 15:05, всего было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

    Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что обстрел велся из американских гаубиц М777.

    «Погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. По предварительным сведениям, трое раненых. Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что рядом с местом обстрела не располагаются военные объекты. Этот удар – целенаправленный обстрел мирных жителей республики, заключил глава ДНР.

    Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.

    В результате этого удара два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести.

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