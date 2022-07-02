Лондон вновь осудил предъявление обвинения британским наемникам в ДНР

Песков и Захарова ответили на хамство главы Минобороны Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления о ней министра обороны Великобритании Бена Уоллеса обвинила его в клевете, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его заявление хамством.

В ходе саммита НАТО в Мадриде глава британского Минобороны сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес представителей российской власти, в том числе в адрес Захаровой и главы государства Владимира Путина.

«Я думаю, что реальная проблема тут, что российская система считает одни государства хуже других, что с их правами можно не считаться. И если они хотят вписать себя в новую историю, кажется, они видят для этого единственный путь – с помощью насилия и вторжений. Там есть женщина, официальный представитель МИДа, это комедия. У нее выходят заявления каждую неделю с угрозами разбомбить всех ядерными бомбами или сделать что-нибудь подобное. Она, конечно, женщина, но… [Ведущий: Ну давайте не будем идти этим путем]», – цитирует Bloomberg министра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хамством заявление Уоллеса, по мнению представителя Кремля, такое поведение бросает тень на Великобританию.

«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», – заявил ТАСС Песков, комментируя высказывание британского министра.

«Этот министр, опять же, к сожалению, не одинок в своем агрессивном бескультурье. Видим и других таких. Они не могут решать проблемы. Они их только создают», – констатировал представитель Кремля.

«Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», – написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил пранкерам Вовану и Лексусу о поддержке вступления Украины в НАТО. Запись разговора была опубликована на канале пранкеров, который YouTube удалил.

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