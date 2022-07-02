|
|
Лондон вновь осудил предъявление обвинения британским наемникам в ДНР
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министерство иностранных дел Британии вновь осудило предъявление обвинения британским наемникам в Донецкой народной республике, сообщает телеканал Sky News.
Британское ведомство «осуждает использование военнопленных и гражданских лиц в политических целях». МИД страны якобы поставил вопрос о наемниках перед Москвой, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Лондон постоянно контактирует с Киевом по поводу судьбы британцев и поддерживает попытки Украины добиться их освобождения.
Напомним, в Донецкой народной республике предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков и Захарова ответили на хамство главы Минобороны Британии
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления о ней министра обороны Великобритании Бена Уоллеса обвинила его в клевете, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его заявление хамством.
В ходе саммита НАТО в Мадриде глава британского Минобороны сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес представителей российской власти, в том числе в адрес Захаровой и главы государства Владимира Путина.
«Я думаю, что реальная проблема тут, что российская система считает одни государства хуже других, что с их правами можно не считаться. И если они хотят вписать себя в новую историю, кажется, они видят для этого единственный путь – с помощью насилия и вторжений. Там есть женщина, официальный представитель МИДа, это комедия. У нее выходят заявления каждую неделю с угрозами разбомбить всех ядерными бомбами или сделать что-нибудь подобное. Она, конечно, женщина, но… [Ведущий: Ну давайте не будем идти этим путем]», – цитирует Bloomberg министра.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хамством заявление Уоллеса, по мнению представителя Кремля, такое поведение бросает тень на Великобританию.
«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», – заявил ТАСС Песков, комментируя высказывание британского министра.
«Этот министр, опять же, к сожалению, не одинок в своем агрессивном бескультурье. Видим и других таких. Они не могут решать проблемы. Они их только создают», – констатировал представитель Кремля.
«Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил пранкерам Вовану и Лексусу о поддержке вступления Украины в НАТО. Запись разговора была опубликована на канале пранкеров, который YouTube удалил.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посольство Британии в Москве заметило плакат с Джонсоном в женской одежде
Британское посольство в России заявило, что наблюдало плакат с премьер-министром страны Борисом Джонсоном в женской одежде, размещенный на соседнем доме.
«Мы видели», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».
В ответ в британской дипмиссии пригласили «посмотреть на радужный флаг», который поднят у посольства страны в Москве в четверг.
Также в четверг радужный флаг в честь «месяца гордости» вывешивало и американское посольство в российской столице.
Ранее Telegram-канал «Sputnik Беларусь» публиковал видео с плакатом, на котором Джонсон изображен в женской одежде. Плакат размещен у британского посольства в Москве.
Напомним, британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент России Владимир Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», как Борис Джонсон.
Сам глава российского государства ответил на реплику Джонсона так: «Я сейчас не буду говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Джонсон предложил создать современное подобие Римской империи
|
|
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что политическое сообщество ЕС, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, должно стать неким современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки.
«У меня была эта идея, когда я был министром иностранных дел», – приводит в среду слова Джонсона, возглавлявшего МИД с 2016 по 2018 год, газета «Файнэншл таймс». «Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum (римское название Средиземного моря) Римской империи», – сказал он по пути на саммит НАТО, проходящий в эти дни в Мадриде, передает ТАСС.
9 мая президент Франции выразил мнение, что Украина имеет возможность получить статус кандидата в члены Евросоюза в ускоренном порядке, но процесс вступления может занять годы или даже десятилетия. На конференции о будущем Европы в Страсбурге Макрон предложил создать в связи с этим в дополнение к ЕС новую организацию – «Европейское политическое сообщество», которое включит Украину и ряд других стран.
23 июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕК решили проверить информацию о планах Британии лишить газа Европу
Еврокомиссия намерена проверить данные о том, что Британия в случае недостатка газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.
«Новости, которые мы получили сегодня утром, которые были сообщены Financial Times, мы должны будем проанализировать их и обсудить с нашими британскими партнерами», – сказал Шефчович, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ЕС и Британии нужно послать сигнал о том, что они могут сфокусироваться «на этой глобальной повестке дня, глобальных вызовах, один из которых – это, конечно, энергетическая безопасность».
«Наши британские партнеры знают, как выгодно было энергетическое сотрудничество. В один период ты в состоянии продавать энергоресурсы, но очень часто тебе нужно покупать их у своих партнеров. Поэтому торговля на европейском уровне приносила выгоду всем участникам. Это то, почему торговля энергоресурсами, энергетическая поддержка, а в эти дни мы все чаще используем слово солидарность, так важны. Я надеюсь, что это будет императивом мышления, когда будут решаться эти вопросы. Но нам надо изучить, что это будет означать для лета, для зимы. Я надеюсь, наши британские коллеги сделают то же самое, прежде чем более ясно сообщить об этом», – заключил Шефчович.
Ранее СМИ сообщали, что Британия в случае столкновения с нехваткой газа может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ДНР и Украина обменялись военнопленными
|
|
Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня 144 бойца Донецкой народной республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», – цитирует Пушилина ТАСС.
Несколько из них – это рядовые нацбатальонов, их состояние плачевное, у них тяжелые ранения, также есть ампутации. Доказано, что освобожденные "азовцы" не совершали военных преступлений.
Пушилин подчеркнул, что основной задачей является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. «У врага оказались очень ценные военнослужащие», – добавил глава ДНР. Среди них — два русских летчика, взятых в плен еще в марте.
Как сообщил глава республики, среди освобожденных бойцов республики «есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен». По его словам, «большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь».
В среду главное управление украинского минобороны заявляло, что из 144 вернувшихся военнослужащих 95 были взяты в плен в мариупольском комбинате «Азовсталь». Из них 43 – из националистического батальона «Азов».
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Союзные силы освободили ряд населенных пунктов в ЛНР и ДНР
Силами России и ЛНР освобожден ряд населенных пунктов в Донбассе, развивается наступление на Северск, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
По словам источника ТАСС, в ДНР и ЛНР освобождены Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Как заявил источник, «союзные силы развивают наступление на Северск».
Напомним, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщал о сбежавших из Лисичанска в Северск наемниках и бойцах ВСУ. Он говорил, что в Северске расположились несколько батальонов ВСУ, туда также прибывают иностранцы. Северск расположен на территории ДНР, которую удерживают украинские силы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР предъявили обвинение еще двум наемникам из Британии
В Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам.
«Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение», – передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник.
Между тем источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщает, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.
«Возбуждены уголовные дела и предъявлены обвинения по ст. 430 УК ДНР («Наемничество») в отношении подданных Великобритании Дилана Хили и Эндрю Хилла, которые в настоящее время содержатся в одном из СИЗО ДНР. С ними ведутся следственные действия, в ходе которых следователям необходимо будет получить доказательства совершенных британцами преступлений, так как они не хотят давать показания и сотрудничать в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении них», – рассказал собеседник агентства.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Милиция ЛНР сообщила о приказе ВСУ отступать из Лисичанска
|
|
Подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром в четверг посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что союзные войска России и ЛНР в Лисичанске берут объект за объектом, не давая врагу опомниться и организовать оборону.
Посол сообщил также, что крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск – Артемовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся из Лисичанска котел теперь невозможны.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками». СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод под Лисичанском находится под контролем сил России и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров сообщил о вошедших в Лисичанск российских военных
|
|
В Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в соцсети «ВКонтакте», что освобождение города «не займет особого времени». При этом, по его мнению, «украинские нацики снова расскажут сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск». Он опубликовал видео, на котором командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев «осматривает издалека Лисичанск».
Тем временем офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко прокомментировал сообщения о том, что Лисичанский НПЗ перешел под контроль союзных сил: «Я не могу сейчас подтвердить эту информацию, поскольку официальных сообщений о взятии НПЗ нет. Хотя на самом деле мероприятия там проводились довольно интенсивные. Я абсолютно не исключаю, что эта информация соответствует действительности», – передает ТАСС.
Напомним, посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что в последние сутки было уничтожено несколько колонн ВСУ, пытавшихся покинуть Лисичанск, некоторые боевики попали в плен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР: Киеву не удалось сделать из Лисичанского НПЗ вторую «Азовсталь»
|
|
«Лисичанск – большой индустриальный город, в котором расположено множество заводов. И боевики еще могут цепляться за эти территории. Взятие под контроль НПЗ – значимое и с военной, и с экономической точки зрения событие», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно о переходе под контроль союзных войск Лисичанского НПЗ.
«Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – это крупное предприятие с большими возможностями для укрытия. Кроме того, там есть склады с захоронениями горюче-смазочных материалов. На протяжении последних лет этот завод не работал, в основном по политическим причинам», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, за это время на предприятии была сформирована мощная база для ВСУ. «Так как предприятие находится не в черте города, а также имеет большую территорию, боевики могли за него биться очень и очень долго. Они могли попытаться сделать вторую «Азовсталь», но благодаря набору правильных действий нашего командования и бойцов, сделать этого не удалось. Там были сначала удары по ремонтным цехам, и уже через несколько дней удалось выбить силы противника. И на сегодняшний день это крупнейший на Украине НПЗ, который контролируется союзными войсками», – пояснил собеседник.
Он также уверен, что сложно переоценить значимость этого события. «Это важно и с военной точки зрения, и с точки зрения экономического будущего Луганской республики и всего Донбасса. Предприятие строилось в свое время для обеспечения нефтепродуктами всего юга СССР», – подчеркнул посол.
Вместе с тем на территории города все еще остаются вооруженные формирования ВСУ. «Лисичанск – огромный индустриальный центр. Там расположены Лисичанский машиностроительный завод, два стекольных завода, содовый завод – большое количество промплощадок. А это бетонные цеха, огороженные территории и подземные хранилища. Так что там еще везде есть какие-то разрозненные группки боевиков», – рассказал Мирошник.
«Накануне была зафиксирована попытка выхода командования средней руки, но по ним отработала наша артиллерия. В жилых районах мы также активно зачищаем оставшихся боевиков – южная часть уже полностью освобождена. И сейчас там уже начинаются работы по восстановлению мирной жизни», – акцентировал собеседник.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Отдельно посол обратил внимание на желание украинских властей депортировать из Лисичанска мирных жителей. Ранее с таким предложением выступил назначенный Киевом в качестве главы военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. «Он сам уже давно «депортировался» с территории Луганской области, – заметил Мирошник. – И все свои заявления он делает вдалеке от зоны своей ответственности. Так что поздно рассказывать, кого они там собираются депортировать с территории Лисичанска. Пусть сначала свои подразделения оттуда «депортируют». В самом Лисичанске у мирных жителей настроения совсем иные. Люди прячутся в убежищах только с одной мыслью – лишь бы как можно быстрее из города выбили боевиков и положили конец киевскому режиму».
Ранее посол ЛНР в Москве сообщил о том, что ВС России и Народная милиция республики в Лисичанске занимают объект за объектом, не давая противнику опомниться и организовать оборону. Мирошник отметил, что все значимые транспортные пути из города и в город, в том числе трасса Лисичанск – Артемовск (Бахмут), контролируются союзными силами. Попытки выйти из Лисичанска в сторону контролируемого ВСУ Артемовска более невозможны, констатировал посол. Позже офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинской группировке в Лисичанске отдан приказ отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский объявил о разрыве отношений Украины с Сирией
Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств». По его словам, «в таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», передает ТАСС.
Тем временем глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Сирию за решение признать независимость и суверенитет республики, которое назвал «смелым, ответственным политическим жестом». Это шаг, по его словам, «открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта». Он подчеркнул, что сирийский народ, как и жители ЛНР, знают, как тяжело бороться с боевиками и радикалами.
Напомним, Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бывший военнопленный рассказал о пытках электричеством на Украине
|
|
Освобожденный из украинского плена военный заявил, что к нему применялись пытки электричеством, он пояснил, что его содержали в одном из подвалов Киева.
«Попал в плен 25 марта. Содержался в подвале полтора месяца в Киеве, дальше был переведен в Полтаву, и после Полтавы в Запорожье на обмен», – рассказал военнослужащий в ролике, опубликованном в Telegram-канале Андрея Руденко «Репортер Руденко V».
«Меня пытали четыре часа приблизительно, электричеством», – добавил он.
Военнослужащий добавил, что из его подразделения осудили всех военных по статье «Госизмена». Из его слов следует, что он служит не в российской армии, а в народной милиции одной из республик Донбасса.
Ранее в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
В Кремле заявили, что главным для Москвы в вопросе обмена пленными является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР.
Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
Вступил в силу содержащий правила смертной казни кодекс ДНР
|
|
В ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс, в котором указывается, как должна приводиться в исполнение смертная казнь.
Уголовно-исполнительный кодекс вступает в силу с 1 июля 2022 года, но положения об исполнении смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года, передает ТАСС.
В соответствующей статье кодекса говорится, что казнь «исполняется непублично путем расстрела». Если осужденных несколько, то казнь «производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных». Присутствуют «прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач».
При этом «администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников осужденного». Однако «тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается».
Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Стало известно о скором окружении ВСУ в Лисичанске
|
|
До полного окружения Лисичанска остается около 6 километров, осталось взять под контроль село Белогоровка, сообщают корреспонденты с места событий.
Группировка российских войск «О» («Отважные») освободили населенный пункт Золотаревка, передает РИА «Новости».
В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских формирований.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взятии северных окраин Лисичанска. В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, ВС России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны подтвердило обмен 144 украинских военнопленных
|
|
Россия провела обмен военнопленными с украинской стороной, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации [Владимира Путина], поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, – это самая главная задача», – говорится в сообщении Конашенкова, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что практически все освобожденные имеют ранения, в том числе тяжелые, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек», – заключил представитель ведомства.
Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД