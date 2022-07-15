Новый «директор по связям с общественностью» наемников на Украине Эмеше Файк разыскивается австралийскими властями за мошенничество, сообщают местные газеты.

Файк с позывным «сойка-пересмешница» была назначена на должность «директора по связям с общественностью» приехавших воевать на Украину иностранцев 1 июля, передает РИА «Новости» со ссылкой Daily Mail Australia.

Ранее женщину обвиняли в мошенничестве – отправке поддельных квитанций об оплате, указала газета.

Заступив на службу, Файк выступила на пресс-конференции, но не рассказала о своем прошлом. Позднее она появилась на пропагандистском фото «иностранного легиона» в военной форме и с винтовкой.

По данным издания, Файк присоединилась к одному из наемных подразделений в начале апреля. В документах она указала имя и адрес в Лиссабоне. Там она проживала до бегства на Украину.

Один из членов подразделения сообщил, что до приезда на Украину она якобы проживала в пентхаусе в Португалии и работала в Apple и с ООН, получая 10 тыс. евро.

Сослуживцы оказались шокированы разоблачением Файк, и мотивы ее пребывания на Украины «поставлены под сомнение».

Файк обвиняли в отправке скриншотов поддельных квитанций об оплате. Так она «расплатилась» на 4,2 млн долларов с продюсером австралийского реалити-шоу The Block, в котором участвовала.

Когда стало известно, что деньги не пришли, она обвинила своего неназванного адвоката и сбежала в Европу. Там ее заметили в Мадейре под именем Абигель Фукс.

Ранее в Минобороны сообщали, что фиксируют и отслеживают всех прибывших на Украину наемных боевиков.

«Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 «солдат удачи», Британия потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», – рассказывал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.