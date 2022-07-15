Девушка станцевала на шесте у входа в московский Парк Горького

МИД Германии исключил смягчение санкций против России в обмен на газ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе общения с гражданами в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы, введенных в связи с событиями на Украине, в обмен на поставки газа из России.

Даже такой шаг, по мнению Бербок, не обеспечил бы поставки газа из России. «Но нас бы шантажировали вдвойне», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства ФРГ dpa. При этом она заверила, что Германия будет поддерживать Украину «до тех пор, пока она [Украина] в ней (в Германии) нуждается». «И именно поэтому мы также сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе», – приводит слова главы МИД ФРГ ТАСС.

В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.

Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони во время предоставления летнего экономического прогноза ЕК в Брюсселе предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС, замедлению всей экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ в среду предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.

Напомним, в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск прекратились поставки газа по ключевому газопроводу из России в Европу «Северный поток». Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

Позднее стало известно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу. В Канаде заявили, что могут отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада все же решила отправить в Германию.

В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».

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