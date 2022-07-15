Стартовал финальный этап кадрового проекта «Ярославский резерв»

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев на церемонии открытия отметил, что конкуренция за место в финале составила более 60 человек.

«В этом зале собрались 237 полноправных финалистов нашего проекта. Каждый из вас показал отличные результаты и высочайший уровень компетенций. Ваши мотивация к труду и видение развития Ярославской области уже получили очень высокую оценку. Остался последний рывок – вам надо показать себя в полной мере, доказать, что вы эффективные и перспективные руководители. У нас есть ряд вакантных позиций, мы понаблюдаем за вами в работе и вскоре после подведения итогов проекта рассмотрим назначения победителей на эти должности», – приводятся пего слова в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«В ближайшие два дня вам, финалистам проекта, предстоит соревноваться между собой в разных командах. Это непростая задача. От вас потребуется все ваше мастерство и лучшие качества, чтобы оказаться в числе победителей. Я могу только приветствовать эту состязательность при одном ключевом условии – командная работа и человеческие отношения всегда стоят выше конкуренции. Не забывайте, что сегодня вы соревнуетесь, но уже завтра можете оказаться в одной команде, бок о бок работать для развития области. Поэтому так важно укреплять партнерские связи и профессиональную солидарность», – добавил Михаил Евраев.

Зампредседателя комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты России Александр Русаков, в свою очередь, отметил, что отобрать финалистов было непросто, так как результаты тестов оказались высокими, а многие эссе содержали важные, актуальные и грамотно изложенные идеи и предложения. «Особенно хотелось бы отметить высокий уровень образования и подготовленности участников. Очередное подтверждение отменной функциональности нашей образовательной системы, которая, несмотря на кризисные явления в обществе и экономике в последние десятилетия, продолжает производить специалистов достойного уровня», – подчеркнул он.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Артем Семин рассказал о том, как будет организован предстоящий финал. «В рамках оценочной части финала мы разделим вас на команды по 10 человек, каждая из которых будет параллельно решать задания. У всех команд они будут одинаковые в целях соблюдения принципа равенства и единства условий. За каждой командой будет наблюдать эксперт, его задача – оценивать работу каждого участника с точки зрения задействованных им компетенций. За эти два дня мы три раза перемешаем составы команд, чтобы у конкурсантов была возможность проявить себя в разных коллективах. Темы заданий очень разные: где-то нужно будет много анализировать и разрабатывать масштабные решения, в каких-то – договариваться с командой и планировать совместную работу», – сообщил он.

Региональный кадровый проект «Ярославский резерв» стартовал 9 марта. Он реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. Организатором выступает правительство Ярославской области при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». По итогам регистрационного этапа число участников проекта составило 14565 человек, приглашение в финал получили 332 участника, по итогам контрольного тестирования окончательное число финалистов составило 237 человек.