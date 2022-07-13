У острова Самос в Греции разбился арендованный у Украины вертолет

Пожарный вертолет типа Ми-8 потерпел крушение в Греции возле острова Самос, спасатели обнаружили живыми двух членов экипажа, поиски еще двух продолжаются.

Арендованный вертолет, участвовавший в тушении пожара, упал в море. Экипаж состоял из румына, двух молдаван и греческого переводчика, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал newsbomb.gr.

Вертолет взлетел с Самоса для тушения пожара в 16.39, а авария произошла в 17.35. падение произошло в тот момент, когда вертолет набирал морскую воду. В районе тушения пожара преобладают ветры силой более 6 баллов по шкале Бофорта.

Сейчас поиски ведет экипаж береговой охраны и еще один вертолет Ми-8. Спустя несколько минут после крушения удалось найти половину экипажа.

В поисково-спасательной операции также принимает участие беспилотный летательный аппарат Heron ВВС Греции, который взлетел с острова Скирос, а также спасательный вертолет Super Puma, взлетевший с острова Хиос.

Разбившийся вертолет был арендован на Украине на лето.