Мишустин заявил о кратном росте спроса на сельхозпродукцию России в мире

Спрос на российскую сельхозпродукцию в мире вырос в несколько раз на фоне продовольственного кризиса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Интерес к сельскохозяйственным поставкам из России был достаточно высоким и раньше. По итогам прошлого года за рубеж продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов было направлено более чем на 37 млрд долларов. А сейчас, с учетом растущей мировой продовольственной инфляции, спрос увеличился в разы», – цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер заверил, что российские власти понимают, как важно сохранить отечественным сельхозпроизводителям возможность зарабатывать на мировых рынках, но при этом надо учитывать сложившуюся конъюнктуру.

«Неслучайно президент обращал внимание на выполнение всех обязательств перед традиционными постоянными партнерами. Здесь многое зависит от того, насколько быстро будут развиваться базовые финансовые и страховые инструменты. Среди них — наращивание доли расчетов за экспорт сельхозпродукции в рублях и в первую очередь с дружественными нам странами», — пояснил Мишустин.

Ранее сообщалось, что цена на продукты в России начала снижаться впервые с августа 2021 года.