Кириенко, Турчак и Пушилин навестили раненых волонтеров из «Молодой Республики»

Раненых волонтеров из «Молодой Республики», пострадавших при обстреле Шахтерского района, навестили в госпитале первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин.

«У ребят множественные осколочные ранения, переломы. Несмотря на травмы и гибель товарищей, они уже сейчас хотят как можно скорее поправиться и вернуться в свои волонтерские отряды, помогать мирным жителям», – написал Турчак в своем Telegram-канале.

По его словам, «всем раненым оказывается вся необходимая медпомощь. Лечат их лучшие доктора, в том числе наши врачи-добровольцы, которые вместе с гуманитарной миссией «Единой России» приехали в Донецк. Говорят, что необходимости перевозить ребят на лечение в Россию сейчас нет. Но, если это понадобится, – сделаем».

«С каждым днем преступления украинских боевиков – все более жестокие и бесчеловечные. Их цель по-прежнему – мирное население. Вчера ударили по Новой Каховке в Херсонской области – убили 7 человек, десятки мирных жителей ранены. Эти преступления не останутся без ответа. Все, кто их совершил, будут наказаны», – написал Турчак.

Как написал Пушилин в своем Telegram-канале, «оказывается все необходимое лечение, ребята держатся молодцом, их жизни на данный момент ничего не угрожает. Сергей Кириенко заверил, что тем из раненых, кому необходимо дополнительное лечение и реабилитация, смогут ее пройти в Российской Федерации».

Напомним, ВСУ в воскресенье подвергли жилые районы Донецка массированному обстрелу из орудий калибра 155 мм, являющегося стандартным в НАТО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ДНР, в интервале 04.20-04.39 со стороны населенного пункта Нетайлово было выпущено 22 снаряда по Ворошиловскому, Ленинскому, Калининскому, Киевскому, Пролетарскому и Буденновскому районам столицы ДНР. Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по селу Степано-Крынка возле Шахтерска, находящегося примерно в 50 км к востоку от Донецка.