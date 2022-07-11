Жители Никольского получили гуманитарную помощь от «Единой России» в Херсоне

В населенном пункте Никольское Белозерского района жители получили гуманитарную помощь от «Единой России».

Людям раздали более 300 продуктовых наборов. С просьбой организовать гуманитарный груз в село в центр гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне обратилась местная жительница Ольга. Она собрала по селу списки нуждающихся, передала их в центр гумпомощи и получила на жителей продуктовые пакеты, которые увезли в село и сразу раздали людям, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Ситуация в селе не простая, очень многим приходится туго. Нет работы. У многих маленькие детки или детки-инвалиды. Много пенсионеров и инвалидов, которые не получают пенсию или не могут о себе позаботиться. Как могу, со своей стороны, я помогаю. И очень благодарна всем организаторам гуманитарной помощи от партии «Единая Россия». Спасибо вам за Ваше доброе дело, широкую душу, большое сердце и стальные нервы!» – сказала жительница села Никольское Ольга Загоруйко.

Гуманитарную помощь в селе раздавали как централизованно, так и адресно. Домой продуктовые наборы привезли тем жителям, которые в силу возраста или особенностей здоровья не могут выйти из дома.

«Мы видим, что происходит процесс самоорганизации людей и это очень хорошо. Все больше начинаем получать комплексные заявки. Приезжают старосты сел или такие волонтеры, как Ольга, которым люди доверяют. Это серьезный уровень доверия, особенно в такое не простое время, как сейчас. Ольга сама многодетная мама и еще помогает другим. Она составила списки нуждающихся в селе, и мы максимально оперативно отгрузили ей помощь для односельчан», – отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Гуманитарный центр «Единой России» в Херсоне принял уже более 40 тыс. человек. В день волонтеры центра пропускают в среднем полторы тысячи жителей с различными проблемами и вопросами. Одним требуется продуктовая помощь, другим – консультации по различным юридическим или медицинским вопросам. За помощью к медикам и лекарствами с начала работы центра обратились порядка 6 тыс. человек. Общий объем распределенной помощи через центр гуманитарной помощи «Единой России» составляет 432 тонны.