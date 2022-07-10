Самолет с парашютистами совершил аварийную посадку под Серпуховом

Рогозин отказался говорить с главой НАСА

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока США не отменят санкции, в том числе те, которые относятся к обеспечению российского сегмента Международной космической станции.

«Странно, что НАСА вдруг взбрыкнуло и делает какое-то политическое заявление. Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле, потому что пусть санкции сначала свои отменяют незаконные, которые введены в отношении наших предприятий, в том числе тех, которые имеют отношение непосредственно к обеспечению Международной космической станции – российского сегмента», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Роскосмос принял ответные санкции, но если они будут себя так вести, мы еще добавим», – отметил Рогозин.

Ранее несколько американских СМИ сообщили, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) осудило Россию за использование МКС в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине. В заявлении не уточнялось, в связи с чем оно было распространено. СМИ связали это с тем, что в июле российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР.

В свою очередь Рогозин заявил, что российская сторона будет делать на своем сегменте МКС все, что посчитает нужным и полезным. По его словам, именно США политизировали сотрудничество в космосе, введя санкции против предприятий госкорпорации и ряда руководителей отрасли.

Добавим, что накануне Рогозин в ответ на обвинения НАСА заявил, что США первыми попрали принцип «космос вне политики». Он также заявил о попытках американцев «задушить русский космос».