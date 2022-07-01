Затопленный в порту Бердянска БДК «Саратов» подняли на поверхность

В России оценили три варианта Киссинджера завершения спецоперации на Украине

«Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации – диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов. Ранее экс-глава Госдепа Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине.

«Учитывая настроения нынешних украинских властей, они будут воевать до последнего – до победного конца или просто до конца. Даже если допустить, что боевые действия остановятся на границах ДНР и ЛНР, а все остальные регионы снова вернутся под украинское администрирование, то Киев не устроит и это. Он не будет заключать мирный договор», – считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине.

Первый сценарий – Вооруженные силы России остаются на занятых на данный момент позициях. Таким образом, Россия получает «20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». По оценке Киссинджера, такой вариант стал бы победой России, значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде.



Второй вариант предполагает: Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».

Третий вариант – Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации. Это будет означать проигрыш России, полагает Киссинджер. В таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо Украина сама войдет в альянс. Сам Киссинджер полагает, что Владимир Зеленский избрал для себя третий вариант. На деле Киев ставит перед собой задачу, близкую ко второму варианту – с «отвоеванием» Крыма, полагают эксперты.

На ваш взгляд Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине? Донбасс

Донбасс и юго-восток страны

Донбасс, юго-восток и центральную Украину

Всю территорию Украины



Впрочем, отмечает Барабанов, реальные планы украинского режима не укладываются ни в один из сценариев Киссинджера, так как в Киеве не предполагают заключения мирных соглашений с Россией.

Эксперт прогнозирует затяжной конфликт с линией фронта примерно в нынешнем виде – «плюс-минус несколько городов». «Для Вооруженных сил РФ территории не являются принципиальным вопросом, поэтому они осуществляют операцию поступательно, не форсируя события. Но там, где ВС РФ не хотят, там ВСУ не могут. К примеру, мы видим, что обещанное Киевом контрнаступление, о котором говорят с апреля, не происходит», – заметил он.

Аналитик уверен, что весь дискурс по поводу окончания спецоперации будет строиться не вокруг принадлежности тех или иных территорий, а вокруг статуса Украины и гарантий безопасности для России со стороны Киева и западных кураторов украинских властей.

«Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации – диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России. Все другие вопросы: сохранит ли Украина по итогам спецоперации опцию возможного членства в НАТО, уйдут ли российские военные с занятых территорий – второстепенны», – соглашается гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Таким образом, по его словам, главный вопрос заключается в том, будет ли нынешнее противостояние на Украине иметь политическое решение или оно перерастет в замороженный конфликт, когда стороны заключат перемирие, чтобы копить силы для попытки изменить статус-кво.

Ранее Киссинджер заявил о том, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он. В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

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