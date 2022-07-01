Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса Путин подписал указ о награждении тренеров российских паралимпийцев 1 июля 2022, 19:08 Текст: Алексей Дегтярев

Российские специалисты, ответственные за подготовку спортсменов для Паралимпийских летних игр в Токио, будут награждены государственными наградами, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он подписан главой государства 1 июня. Всего в перечне указаны 258 фамилий различных спортивных функционеров, тренеров, медиков, специалистов по подготовке, руководителей спортивных организаций и т. д. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, передает ТАСС. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков награжден орденом Александра Невского. Также награды получили старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Шевченко и вице-президент ФТР Андрей Бокарев. Орденом Почета глава государства наградил руководителя Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева, главного и старшего тренеров сборной России по спортивной гимнастике Андрея и Валентину Родионенко. Орденом Дружбы были награждены 70 человек. Российская команда, из-за санкций СAS выступавшая в Токио без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос», заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете и завоевала 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. Российские паралимпийцы обновили свое достижение по числу завоеванных медалей в истории летних Паралимпиад, а также повторили свой лучший результат по количеству золота.

Путин поставил СВР особо важную задачу в условиях санкций 30 июня 2022, 20:59

Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки «содействие развитию промышленного потенциала», что особенно важно в условиях западных санкций. Выступая в штаб-квартире СВР России по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, глава государства перечислил приоритетные задачи, которые должна решать внешняя разведка, передает ТАСС. По словам президента, важно видеть общую картину происходящего в мире и «действовать на опережение». Необходимо вовремя получать информацию о «военных и геостратегических» планах, которые могут нести угрозу России, подчеркнул Путин. Президент считает, что одной из главных задач Службы внешней разведки (СВР) является «содействие развитию промышленного потенциала». По его мнению, это особенно важно в условиях западных санкций, сообщает «Коммерсант». «Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала», – заявил он. Ранее Путин заявил, что СВР не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Джонсон не увидел в президентстве Путина препятствия для мира на Украине 1 июля 2022, 03:30 Текст: Антон Антонов

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин, пользуясь высокой поддержкой среди россиян, может завершить специальную военную операцию на Украине на любых условиях, для мира его уход с поста президента не требуется. Джонсона спросили, необходим ли уход Путина для достижения мирного договора между Россией и Украиной. Премьер ответил: «Нет, конечно, нет». Джонсон заявил, что Путин «обладает очень значительным уровнем общественной поддержки в России», у него «есть пространство для маневра», Путин «сам может определять», на каких условиях завершить специальную военную операцию. По мнению премьера, Путин может сказать: «В интересах мира пришло время завершить техническую военную операцию, вывести (войска) и добиться нового соглашения». «Вот что ему следует сделать, на мой взгляд», – приводит слова Джонсона ТАСС со ссылкой на LBC и France 2. Джонсон назвал недопустимой возможность начала ядерной войны и предостерег западных журналистов от того, чтобы «отвлекаться на угрозы применения силы». Глава британского кабмина заявил, что конфликт на Украине нельзя рассматривать как противоборство НАТО и России. В документальном фильме Un President, l'Europe et la guerre («Президент, Европа и война»), снятого французским журналистом Ги Лагашем, приводится выдержка из беседы Джонсона с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Джонсон, обсуждая признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР, заявил: «Мы должны договориться о том, как мы будем реагировать (на признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР), поскольку я считаю, что мы выглядим слабовато. Он (Путин) добьется того, чего хочет. Мы должны найти способ его остановить». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль спросили об отказе президента Финляндии играть в хоккей с Путиным 1 июля 2022, 13:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей, он выходит на лед регулярно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пескова попросили прокомментировать заявление президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что тот больше не будет играть в хоккей с российским коллегой. «На самом деле, спорт, и такой командный спорт, как хоккей, способствует формированию взаимного доверия. И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинисте. Ну теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Напомним, в декабре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две. Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза 1 июля 2022, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В течение дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно мы предоставим информацию. И еще ряд встреч, совещаний непубличного характера. Такой сегодня более-менее спокойный день у президента», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Путин указал на современные уникальные операции нелегальной разведки 30 июня 2022, 22:56 Текст: Антон Антонов

Российская нелегальная разведка продолжает проводить уникальные операции, сообщил президент России Владимир Путин. Путин напомнил об истории и славных традициях нелегальной разведки, которая «в 1930-е и начале 1940-х годов своевременно добывала сведения о готовящейся гитлеровцами агрессии, о закулисных маневрах западных стран», а «в период холодной войны внесла огромный вклад в достижение стратегического паритета», передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что работа нелегалов остается одной из самых ответственных, поскольку обстановка в мире остается сложной и очень динамичной, приходится решать нестандартные задачи со многими неизвестными, отвечать на вызовы, в которых велик фактор неопределенности. Как заявил президент, за последние годы СВР серьезно усилила возможности. Путин заявил: «Уверен, что вы сделаете все необходимое, чтобы достойно выполнять все поставленные задачи. Как и ваши легендарные предшественники, будете работать четко, эффективно, с честью служить России и нашему народу». Напомним, Путин выступил в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Глава российского государства возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам. Путин рассказал о единомышленниках России по всему миру 30 июня 2022, 21:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. «Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада. Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух», – сказал Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, передает РИА «Новости». Президент отметил, что те, о ком он говорит, думают с Россией «примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле». «Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», – добавил он. Путин: Запад использует миллионы украинцев как расходный материал в геополитических играх 30 июня 2022, 21:57 Текст: Ольга Иванова

Запад сегодня цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, заявил президент России Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. «Так называемый коллективный Запад... в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются. Наглядное подтверждение тому – судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня – миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию», – приводит его слова РИА «Новости». Он добавил, что эти попытки сдерживания являются ничем иным как желанием не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей. Ранее Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин указал на ускорение объединительных процессов России и Белоруссии 1 июля 2022, 13:14 Текст: Александра Юдина

Беспрецедентное политическое давление и санкционное давление «коллективного Запада» подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов, заявил российский лидер Владимир Путин. «Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами», – опубликовано на сайте Кремля его обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии. Путин отметил, что обе дружественные страны смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества. «Главное, что Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции», – подчеркнул российский президент. Ранее Путин объявил, что все вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, согласованы. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин указал на важность многополярности для объединения человечества 30 июня 2022, 22:17 Текст: Антон Антонов

Многополярность мира – это основной пункт в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, заявил глава российского государства Владимир Путин. Выступая в четверг в штаб-квартире СВР, Путин заявил: «На мой взгляд, главным является многополярность». Он пояснил, что многополярность – это, «прежде всего, свобода» стран и народов, их «естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности». Как заявил президент России, «в такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков». Президент считает, что «коллективный Запад загнал себя в ловушку», так как не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния. «Нельзя, что называется, выдавать желаемое за действительное», – приводит его слова РИА «Новости». Путин также заявил, что Служба внешней разведки России не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом. По его словам, СВР надо работать по безопасности «в том числе на Американском континенте, в странах Запада в целом, на Ближнем Востоке, в Африке». Говоря о противодействии международному терроризму, Путин отметил, что СВР должна обеспечивать информацией российские силы в Сирии, выявлять пути поставок боевикам оружия и денег, расположение их баз, командных пунктов и тренировочных центров. Напомним, Путин выступил в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Он заявил, что у России в мире много единомышленников, только некоторые из них боятся поднять головы и сказать об этом вслух. Запад сегодня цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, заявил президент России. Путин пообещал посвятить одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире. Путин призвал СВР не ослаблять внимание к вопросам безопасности россиян за рубежом 30 июня 2022, 20:44 Служба внешней разведки (СВР) РФ не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. Выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки, глава государства перечислил задачи, приоритетные для внешней разведки, в том числе противодействие терроризму, передает ТАСС. Путин также призвал СВР не ослаблять внимание и к безопасности российских граждан за рубежом. Он отметил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку. По его словам, это произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление свое влияния. Владимир Путин посетил штаб-квартиру СВР. Визит приурочен к 100-летию отечественной нелегальной разведки. Глава государства возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам. Под мелодию песни «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч» он положил к монументу букет красных роз. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия создала уникальную систему разведки. Путин возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам 30 июня 2022, 20:29 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин под мелодию песни «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч» положил букет красных роз к памятнику разведчикам-нелегалам в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР). Скульптурная композиция, получившая название по девизу СВР «Отечество, доблесть, честь», установлена напротив входа в комплекс зданий СВР. Путин уже возлагал цветы к монументу, когда посещал штаб-квартиру внешней разведки 20 декабря 2020 года, в день столетия СВР, передает ТАСС. Визит главы государства в СВР приурочен к столетию отечественной нелегальной разведки. В июне 1922 года были утверждены «Положения о закордонном отделении ИНО», с этой даты начинается история отечественной нелегальной разведки – легендарного управления «С», одного из самых засекреченных подразделений. Путин пообещал посвятить одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире 30 июня 2022, 21:45 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире, об этом нужен отдельный разговор. «Считаю необходимым посвятить (анализу развития ситуации в мире) одно из своих следующих выступлений», – сказал Путин, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, сообщает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса 1 июля 2022, 14:47 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин на очередном совещании с постоянными членами Совбеза (СБ) обсудил работу российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). «Поговорим о работе оборонно-промышленного комплекса. Не буду говорить об актуальности этой темы вообще, а в данной ситуации – тем более», – передает его слова ТАСС. С докладом выступил курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов. На прошлом совещании с членами Совбеза Путин обсудил подготовку к единому дню голосования в сентябре. Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун продолжил поддерживать Путина 1 июля 2022, 14:25 Текст: Кристина Цыцура

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что не жалеет о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, несмотря на нападки на Западе за поддержку российского лидера. «Я не жалею о своих чувствах к нему (Путину). Он не тот человек, каким его изображают. Я поддерживаю его. Насколько я понимаю, он хороший парень. Я не знаю, о чем он думал, но, надеюсь, он не планировал того, что случилось на самом деле. Я был бы удивлен, если бы дело обстояло так», – цитирует Экклстоуна TalkTV, передает РИА «Новости». Ранее он заявил, что Путин первоклассный человек, за которого он готов «схватить пулю», а также раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского. Позже «Формула-1» заявила, что слова Экклстоуна «являются его личным мнением и резко контрастируют с позицией современных ценностей спорта». Ранее сообщалось, что «Формула-1» объявила о расторжении соглашения с «Матч-ТВ» о показе соревнований по формальному признаку. Путин: Киев и Запад срывают урегулирование на Украине 1 июля 2022, 14:14 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин во время обсуждения с премьером Индии Нарендрой Моди хода спецоперации на Украине обратил внимание на эскалацию кризиса со стороны Киева и его западных покровителей, сообщила пресс-служба Кремля. «По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин информировал о ключевых аспектах проводимой Россией специальной военной операции, подчеркнув опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей на эскалацию кризиса и срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Также Путин указал на ошибки ряда стран, которые привели к проблемам с продовольствием в мире, и обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости. «Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке», – добавили в пресс-службе. Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.