Эксперты рассказали, как в НАТО распоряжались независимостью Кипра

В середине прошлого века США и Великобритания не дали Кипру воссоединиться с Грецией, чтобы не допустить ослабления позиций альянса, об этом в новом материале рассказали историки Музея НАТО.

По словам экспертов, после окончания Второй мировой войны остров Кипр оставался владением Великобритании и вместе с ней в 1949 году попал в «зону ответственности» НАТО. В 1960 году Кипр формально получил независимость, но по факту остался под влиянием альянса и не имел шансов самостоятельно решать свою судьбу. С 1950-х на острове шли столкновения между греческой и турецкой общинами. Именно альянс, и, главным образом, США, решали, как выйти из этого кризиса, однако решение было не в пользу населения Кипра.

В 1960 году лидеры НАТО – США и Великобритания – вынудили Афины отказаться от идеи вхождения Кипра в состав греческого государства и в итоге по соглашениям, подписанными в Лондоне и Цюрихе, было провозглашено создание Республики Кипр. Соглашения предусматривали равные права для проживающих на тот момент на острове греческих и турецких киприотов.

«Казалось, что принятая 16 августа 1960 года конституция Кипра устанавливала компромисс между главными этническими общинами: президентом республики должен быть грек-киприот, вице-президентом – турок. В органах власти квота представителей общин была установлена соответственно долям в населении острова – 70% для греков, 30% для турок. Однако ситуация все-равно осталась шаткой», – говорится в материале на сайте Музея НАТО.

Вашингтон в этом конфликте принял сторону Турции и выступал за ее интересы по защите и расширению прав турок-киприотов. Турцию рассматривали в качестве более сильного и важного, чем Греция, союзника на южном фланге НАТО. Турки сами «просились» в НАТО, кроме того, Вашингтон высоко оценил участие турецкого контингента в войне в Корее. К тому же у Турции была граница с главным противником НАТО – Советским Союзом.

До 1963 года на ее территории, кроме военных баз альянса, были размещены еще и американские ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на европейскую часть СССР. Турция в большей степени, чем Греция, могла быть привлечена к обеспечению интересов США и НАТО на Ближнем и Среднем Востоке, продолжили эксперты.

В апреле 1974 года глава политической полиции и спецслужб Греции, фактический руководитель страны Димитриос Иоаннидис вышел из-под контроля США и принял решение о захвате власти на Кипре. Непосредственное руководство военной акцией поручили офицерам Национальной гвардии Кипра. Ранним утром 15 июля мятежники начали действовать: попытались захватить президентский дворец и убить президента кипрской республики архиепископа Макариоса III.

19 июля состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное кипрской проблеме. Но 20 июля на Кипр вторглись турецкие войска и внутригосударственный конфликт на острове вновь перешел в фазу греко-турецкого противостояния, добавили историки.

Турки имели огромный численный и технический перевес, доминировали в воздухе и потому смогли разгромить и киприотов, и малочисленные десантные подразделения Греции. Турецкие войска в итоге взяли под контроль треть территории Кипра. При этом раскол острова на греческую и турецкую части был, по существу, формализован по инициативе Анкары и с согласия США. На занятой турецкими войсками территории появилось «Турецкое Федеративное Государство Северного Кипра».

В эти дни судьбу Кипра США определяли без учета реальных интересов населения. Главное – будущее стратегических позиций НАТО по итогам конфликта. Свои мотивы Вашингтон не скрывал: важно было сохранить объекты США/НАТО в этом районе и потенциал оборонного сдерживания, что требовало мира и согласия среди членов альянса. Вторым мотивом было, конечно, сдерживание советского влияния. Чаяния населения никого не волновали.

В итоге США удалось не допустить на Кипре масштабных военных действий, но сам конфликт не исчерпан до сих пор. Остров остается расколотым на греческую и турецкую части, хотя «Турецкую Республику Северного Кипра» как независимое государство никто кроме самой Турции не признает.