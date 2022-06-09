Молодой ученый рассказал о планах выпуска в России автомобилей из карбона по доступным ценам

Россия, несмотря на западные санкции, которые перекрыли доступ к зарубежному оборудованию, способна выпускать даже более высококачественные материалы, чем композитное крыло для самолета МС-21, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист-химик Евгений Трофименко, участник встречи Владимира Путина с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.

«Углеродные композитные материалы – высокопрочные, но при этом очень легкие. Изначально сфера их применения – авиация и космос. Но сейчас цены на эти материалы снижаются, а сфера их применения расширяется», – рассказал 26-летний Евгений Трофименко, специалист научно-исследовательского центра по разработке технологий производства углеродных волокон.

«Из этого материала изготавливаются лопасти для ветряков, – пояснил собеседник. – Материал может быть востребован в автомобилестроении при изготовлении легких кузовов. Мы сейчас в первую очередь работаем над тем, чтобы автомобили из карбона не стоили космических денег, а были вполне доступны. Во Владивостоке есть частная верфь, которая делает прогулочные катера на базе углекомпозитов. В целом, Россия активно разрабатывает новые технологии производства углеродных волокон, у нас есть успехи в этом направлении».

Вместе с тем, последнее время, из-за западных санкций разработка и производство композитных материалов переживает сложности. Например, заметил собеседник, «до последнего времени итальянские судоверфи закупали российские углекомпозиты, которые использовались при постройке элитных яхт». Сейчас это направление работы закрыто. С другой стороны, из-за санкций у наших компаний нет возможности закупить иностранное, в частности, немецкое оборудование, добавил Трофименко.

Но эти же сложные обстоятельства становятся стимулом для развитие собственных технологий и производств. В России планируется строить заводы по выработке углеродного волокна, рассказал Трофименко. «Мы в своей лаборатории создали мини-завод, настоящий производственный цикл, но только в меньшем масштабе. Российская компания изготовила для нас печи для обработки углеродных волокон. Качество продукции не подвергается сомнению», – отметил химик.



«Углеродные композитные материалы должны быть доступны всем. «Росатом» выпускает даже хоккейные клюшки из углекомпозитов, а не только центрифуги для обогащения урана. Мы же планируем расширять ассортимент – вплоть до производства велосипедов», – поделился планами Трофименко.

При этом Трофименко отметил, что развитие такой высокотехнологичных отраслей, как производство композитов (и в целом – развитие химической промышленности и нефтехимии) требует серьезной государственной поддержки.

Собеседник участвовал в прошедшей в четверг встрече президента с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными. Общение прошло в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Обратившись к Трофименко, глава государства поблагодарил специалиста-химика и его коллег из научно-исследовательского центра за разработку крыла из композитных материалов для отечественных пассажирских самолетов нового поколения МС-21.

«Сегодня мы делаем еще более высококачественные материалы», – рассказал Трофименко. При этом молодой ученый отметил, что производство композитных материалов – это отрасль, плотно связанная с нефтехимией. «Мы добываем огромные объемы нефти, но уровень их переработки пока, к сожалению, недостаточен», – констатировал Трофименко, задав вопрос президенту: «Как вы относитесь к инициативе о государственном стимулировании более глубокой переработки нефти и газа? Это может быть реализовано либо в виде нацпроекта, либо – совсем амбициозно – в виде госкорпорации».

Отвечая, президент отметил, что в России необходимо формировать внутренний рынок, в том числе на продукцию химических производств, сообщает РИА Новости. «Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается», – заявил Путин.

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