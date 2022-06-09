Путин назвал самые важные лидерские качества

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде.

«Первое – человек должен быть фанатом своего дела. Второе – нужно проявлять гибкость, уметь здраво и объективно оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, с которыми он (лидер – прим. ВЗГЛЯД) вместе решает задачи, которым он посвятил свою жизнь, – критично, но с уважением», – цитирует президента ТАСС.

В таком случае лидер сможет мобилизовать работу команды, умение же работать в команде является одним из ключевых элементов успеха.

Глава государства отметил, что эти критерии применимы во всех сферах жизни, в том числе в образовании, науке и политике.

«Даже в педагогике известные наши педагоги еще 30-х годов всю жизнь свою посвятили детям и добивались выдающихся результатов. А в нашей недавней истории – атомный проект, ракеты, Королев, Курчатов. Они же свою жизнь этому отдали, жили только этим, по сути. Это не значит, что человек должен быть как робот какой-то, но все-таки он должен быть разносторонним», – указал Путин.

В 2014 году Путин перечислял важнейшие, по его мнению, качества для политика. К ним он отнес честность, профессионализм и сострадание.