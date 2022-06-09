Полиция Берлина: Наехавший на людей водитель действовал преднамеренно

Водитель, наехавший на людей в Берлине, действовал преднамеренно, заявили в четверг в пресс-службе полиции города, ссылаясь на материалы, собранные следствием.

«В настоящее время есть признаки того, что это могло быть преднамеренным действием предположительно психически больного человека. Тем не менее, расследования продолжаются по всем направлениям, – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В Сенате Берлина заявили, что водитель, который совершил наезд на группу школьников, в прошлом имел психические проблемы. Он ранее привлекался по делу о нанесении телесных повреждений и нарушении общественного порядка, однако не попадал в поле зрения госбезопасности. Власти Берлина склоняются к версии, что речь идет о «случае амока» – беспричинных агрессивных действиях «психологически уязвимого» лица.

В заявлении полиции уточняется, что 29-летний подозреваемый получил травмы в результате столкновения и был направлен в больницу. После оказания ему медицинской помощи он был передан полиции. Криминалисты осмотрели автомобиль. Дальнейшее расследование ведет уголовная полиция и прокуратура Берлина.

Также в пресс-службе полиции заявили, что число пострадавших возросло до 32, погиб один человек. Так, одна женщина скончалась на месте, это была учительница, которая сопровождала группу из 24 школьников выпускного десятого класса из федеральной земли Гессен.

«Ее коллега был серьезно ранен. Семь подростков из группы школьников поступили в больницы на лечение с тяжелыми травмами, еще семеро школьников получили легкие ранения. Кроме того, 17 прохожих получили ранения различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь. Еще 50 человек обратились за психологической помощью», – отмечается пресс-служба.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на оживленной улице в районе Шарлоттенбург рядом с площадью Брайтшайдплац.