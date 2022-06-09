Лидеры фракций Европарламента призвали саммит ЕС дать статус кандидата Украине

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9 июня, четверг | Последнее обновление — 15:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин отменил требование о продаже 50% валютной выручки
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Российские власти позитивно ответили на предложение Украины возобновить переговорный процесс. На первый взгляд, это огромная ошибка. На второй же – грамотная стратегия, позволяющая либо слить эти переговоры, либо использовать их для демонтажа украинской государственности.
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В марте из России уехала суперзвезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса да стендапы в клубах попроще.
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Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Лидеры фракций Европарламента призвали саммит ЕС дать статус кандидата Украине
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Лидеры фракций Европейского парламента (ЕП) призвали участников саммита ЕС 23–24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, говорится в распространенном заявлении ЕП.
«Мы, лидеры политических групп Европарламента, обращаемся к главам государств и правительств, встречающихся 23–24 июня... Мы решительно призываем вас предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Республике Молдова в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе... и работать над предоставлением такого статуса Грузии», – приводит заявление РИА «Новости».
Накануне депутаты Европарламента (ЕП) призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе.
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).
Президент Польши Анджей Дуда тогда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине.
Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС).
Россия применила на Украине звено истребителей Су-57
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В ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил информированный источник.
«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он отметил, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей». Источник также уточнил, что в результате проведенной операции удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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Мединский: Территория России уменьшилась не навсегда
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Российская Федерация может увеличиться в размерах со временем, считает помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Об этом он заявил в Москве на международном форуме «История для будущего». Мединский представил книгу о Петре I – первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской», передает РИА «Новости».
Серия «посвящена тем правителям России, с самого начала, от Рюрика, при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала, при которых страна становилась большей, тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты», сказал он. «Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», – добавил председатель РВИО.
Нынешний форум прошел в канун 350-летия со дня рождения царя-реформатора и создателя Российской империи. Цель – обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.
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СМИ: Киев скрыл от Запада информацию о крупных потерях украинских войск
Киев скрывает от Вашингтона и других партнеров на Западе информацию о потерях среди украинских войск, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
По их словам, Украина хочет предоставлять картину своей силы как общественности, так и близким партнерам, сообщает «Комсомольская правда».
«Правительство не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они (Украина) могут проиграть войну. По сути украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия», – пишет газета, со ссылкой на The New York Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60–100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
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В ДНР заявили о попытках ВСУ предотвратить появление нового котла
Украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк, заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел Лисичанск – Северодонецк – Артемовск произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон, поэтому они пытаются этого не допустить, сопротивление оказывают очень серьезное», – сказал Басурин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По его словам, республиканские силы прошли в направлении Артемовска и Славянска «с севера и с запада».
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские националисты решили провести провокацию с минированием токсичных химикатов в Северодонецке и удержанием работников предприятия и местных жителей.
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Адам Делимханов предположил срок окончания спецоперации на Украине
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Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится к концу этого года.
«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», – передает РИА «Новости» ответ Делимханова на вопрос, может ли СВО завершиться до конца текущего года.
При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано. «Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», – заявил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Военный летчик объяснил использование звена Су-57 в спецоперации на Украине
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«Самолеты пятого поколения, к которому относятся Су-57, имеют ряд преимуществ. В частности, на них может использоваться широкий спектр вооружения, а сама машина помогает избежать ошибок пилота», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ Владимир Попов. Ранее Россия впервые задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО.
«Мы изучаем потенциал Су-57 и тактические возможности самолета в условиях реальных боевых действий. Это очень ценно. Примечательно, что самолеты пятого поколения в воздушном пространстве малозаметны для сил и средств ПВО. Кроме того, эти машины используют большую гамму средств поражения – от старых ракет и свободнопадающих бомб до гиперзвукового оружия», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Собеседник также обратил внимание на высокую степень автоматизации в Су-57. «Автоматическое управление, передача данных и координация с другими участниками боевых действий здесь довольно хорошо проработана. Фактически на борту есть такая система, которая выполняет роль виртуального второго пилота. Это помогает и в вопросе выбора цели, и при прицеливании, и при уточнении координат», – пояснил эксперт.
Сейчас нашим военным «предстоит понять, как работают эти системы в звене при наличии помех со стороны противника, а также при дуэльных ситуациях», отмечает Попов. «Звено способно работать сразу и по воздушным целям, и по наземным. Если, например, в небе появляется «Байрактар», то мы можем его спокойно атаковать, параллельно с этим продолжая заниматься другими задачами: выполнять маршрут полета, маневрировать и мониторить наземные цели», – указал летчик.
«Более того, с Су-57 запуск ракет и бомбометание выполняется с высокой степенью точности и безопасности. Максимальное круговое отклонение составляет всего около десяти метров, а при использовании определенного типа оружия и вовсе – два метра. То есть если мы будем, например, работать по мосту на территории противника, то можно прицельно попасть в опору, а не разрушать все сооружение», – сказал эксперт.
«Также Су-57 достаточно прост в управлении, поскольку многое делегировано машине: она способна мониторить действия пилота и помогает избежать ошибок», – резюмировал Попов
Накануне стало известно о том, что в ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО. Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости». «Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – сказал источник.
Собеседник агентства указал, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей», уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса «воздух – воздух» малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса «воздух – поверхность» различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.
В апреле сообщалось, что Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже истребителей F-16. Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
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Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области
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Ударом высокоточными ракетами в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники, сообщает Минобороны Российской Федерации.
В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что инженерные подразделения ВС РФ приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой народной республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, склад боеприпасов в районе Парасковиевка в ЛНР, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское в ЛНР. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка в ДНР.
Сообщается также, что сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка ДНР, Варваровка, Боровеньки ЛНР, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка ДНР сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.
В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Украина и страны Европы почти исчерпали запасы советских боеприпасов
На Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов, сообщил британский еженедельник The Economist.
Издание отмечает, что, по данным руководителя программы изучения ВС РФ американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на Украине исчерпаны или близки к исчерпанию запасы некоторых видов боеприпасов советских калибров. Издание также уточняет, что со временем такие боеприпасы подойдут к концу и в странах, входивших в Организацию Варшавского договора, поэтому при затягивании конфликта на Украине будет расти роль оружия натовского стандарта, которое Киеву поставляют США и европейские страны, передает ТАСС.
Военный обозреватель издания Шашанк Джоши добавляет, что, по словам представителя Минобороны одной из европейских стран, в Европе запасы боеприпасов советского стандарта сильно истощены. «За три месяца они уже закончились. Их больше нет», – сказал он. Он также выразил мнение, что быстрый рост инфляции сделает боеприпасы всех типов значительно более дорогими.
Издание также указывает, что в некоторых из стран Европы заканчиваются те виды вооружений, которые в больших количествах поставлялись на Украину, в первую очередь ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить их производство в ближайшей перспективе может оказаться сложной задачей. Это может стать препятствием на пути к стабильному обеспечению Украины европейскими вооружениями.
Напомним, в июне 2018 года Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов больших калибров. В 2016 году стало известно, что в ВСУ имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году в СНБО признали, что советские боеприпасы, которые используют ВСУ в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что производство боеприпасов на Украине фактически отсутствует.
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Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск
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Святогорск и прилегающее к нему село Татьяновка перешли под полный контроль Донецкой народной республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 9 июня на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Эксперты: Дефицит бензина породил на Украине топливный сепаратизм
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«Закарпатский губернатор Виктор Микита сможет заработать на своем «экономическом сепаратизме» и проблемах Украины с топливом», – сказал газете ВЗГЛЯД директор польского Института западноукраинских исследований Олег Хавич, комментируя сообщения о решении властей Закарпатья приостановить поставки бензина в другие регионы.
«Закарпатье – самая западная область Украины, следовательно, этот регион может быстрее и эффективнее всех ввозить топливо и осуществлять его транзит. В конце мая Закарпатье было объявлено первым регионом Украины, где решен вопрос с топливом на местных АЗС. В соседних с Закарпатьем Львовской и Ивано-Франковской областях очень большой дефицит топлива. Микита как губернатор хочет заработать на поставках топлива соседним регионам, где топливо в дефиците», – отметил директор польского Института западноукраинских исследований Олег Хавич. По его мнению, такое поведение можно назвать проявлением своеобразного «экономического сепаратизма».
Днем в среду появились сообщения о том, что на фоне острого дефицита горючего на Украине Закарпатская область (граничащая со Словакией, Венгрией и Румынией) приостановила поставки в другие украинские регионы топлива, которое ввозится из Евросоюза. Утверждалось, что приостановка введена вплоть до удовлетворения собственных потребностей. Как сообщал ТАСС, в качестве источника называлось сообщение главы областной госадминистрации Виктора Микиты.
Позже, в тот же день Микита заявил, что его «не совсем правильно поняли». «Ни о каких блокировках речь не шла... Мы не влияем на транзит топлива. Это вопрос государственного уровня», – написал закарпатский губернатор в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в его предыдущем сообщении речь шла о местных предпринимателях, для которых власти «создали благоприятные условия импорта топлива и логистики, чтобы избежать топливного кризиса в области», отмечает ТАСС.
«В ответ предприятия отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже границ региона. Мы стабилизируем рынок, чтобы не забирать топливо из других регионов, где это более важно, а пытаемся сами закрывать потребность», – заявил закарпатский губернатор.
«Новость с предыдущей прямой речью Микиты удалена с сайта областной администрации Закарпатья», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. Но, добавил он, по сути позиция закарпатских властей осталась неизменной: горючее, которое идет через область, должно реализовываться в первую очередь на местном рынке, и только потом уже идти в другие регионы Украины.
Корнилов напомнил, что с 1991 года Закарпатье считается главным центром всей контрабанды из Евросоюза на Украину и с Украины в Евросоюз. «В этом регионе очень много контрабандного бензина. Из-за закарпатской контрабанды Венгрии пришлось вводить ограничения на то, чтобы на венгерских заправках продавали бензин автовладельцам, у чьих машин – иностранные номера. Микита не так прямо, но дал понять местным контрабандистам и спекулянтам: если они хотят зарабатывать на европейском бензине, лучше это делать в своем регионе, а не где-то еще», – отметил Корнилов.
Как полагает Хавич, какие-то экономические аппетиты главы Закарпатья не будут удовлетворены, но в целом Микита сможет заработать на своем «экономическом сепаратизме» и проблемах Украины с топливом. Как напомнил эксперт, Закарпатье – единственный регион Украины, который может завозить топливо и другие товары сразу из четырех стран Евросоюза: Польши, Словакии, Чехии, Венгрии. «Кроме того, Виктор Микита может еще и выбирать, из какой страны ему завозить импорт. Например, он может отказаться от польского импорта, поскольку дороги из Польши в Закарпатье хуже, следовательно, высоки расходы на логистику», – указал собеседник.
Закарпатский руководитель может позволить себе относительную свободу действий, поскольку у него, как у бывшего офицера СБУ – своя корпоративная крыша, отметил Хавич. Напомним, что до своего назначения в декабре прошлого года на пост главы Закарпатской ОГА Микита работал в центральном аппарате СБУ в Киеве. «Микита зависит не только и не столько от указаний президента Владимира Зеленского, сколько и от внутренних законов своей корпорации. Поэтому он сделал такое заявление, которое бы губернатору другой области стоило бы кресла», – констатировал эксперт.
Ранее украинские СМИ констатировали, что в стране возник острый дефицит топлива на АЗС, заправки ограничивают объем продаваемого бензина и дизеля на одну машину. Причиной острой нехватки называются повреждением инфраструктуры и нарушением работы нефтеперерабатывающих заводов. Руководство Украины с мая обращалось с просьбой помочь с организацией поставок топлива к руководству Франции, ОАЭ и Саудовской Аравии. Напомним, что в конце мая Польша отказалась от бесплатного снабжения Украины топливом.
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Поляки выступили против выплаты соцпособий украинским беженцам
Большинство граждан Польши выступают против предоставления украинцам местных социальных пособий, сообщили польские СМИ.
Как сообщает на своем сайте газета Rzeczpospolita, поляки готовы помогать гражданам соседней страны продуктами, вещами и многим другим, но когда идет речь о конкретной финансовой помощи для беженца, то благосклонность резко падает. Так, по данным Варшавского университета, только каждый седьмой поляк высказался за такой же доступ украинцев к социальным пособиям страны, передают «Известия».
59% опрошенных поддерживают бесплатную медицину для украинцев, 51% выступили за единовременную выплату беженцам в размере 300 злотых (около 4,2 тыс рублей).
Помимо одобрения отправки польских солдат на Украину, финансовая поддержка находится в самой низкой одобренной рейтинговой категории. Даже за однократную выплату выступили только 45,7% опрошенных.
Напомним, 2 июня издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление замглавы министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера сообщило, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия. Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.
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На курортах Запорожья предложили создать всероссийскую здравницу
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Власти освобожденной территории Запорожской области в ходе поездки первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в Бердянск выступили с инициативой о создании на базе местных курортов всероссийской здравницы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Вчера [в Бердянске] была встреча с [первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем] Кириенко рабочая, мы обсуждали как раз тот факт, что Россия приходит не просто на исторические земли, а делает это максимально предметно. Наша идея, которую я предлагаю и нас начинают слышать, – о необходимости формирования всероссийской здравницы на основе Запорожских курортов. Это Бердянск, Приморск, Кирилловка, это широкая линия побережья очень теплого, с профилем лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательной системы и кожных. Однозначно здесь можно сделать круглогодичный курорт», – приводит слова Рогова ТАСС.
Также он сообщил, что курорты Запорожской области смогут интегрироваться в существующую туристическую инфраструктуру на юге России. «Крым – это один вид отдыха, Краснодарский край – другой, Запорожские курорты – третье. Это все комплексно дополняется, потому что каждый из этих курортов может принимать определенную группу отдыхающих и восстанавливающих здоровье», – пояснил Рогов.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области рассказал, что Кириенко посетил один из детских лагерей. Кроме того, Рогов пояснил, что по итогам поездки первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в область поступают ряд звонков от российских чиновников, обсуждаются пути решения обозначенных проблем. «Идет масса звонков российских чиновников с предложениями и уточнениями, то есть они получили поручения от первого замглавы администрации президента РФ и делают свое дело. Это подтверждение того, что Россия – это страна возможностей, которые живущие на южнорусских землях люди получают», – сообщил Рогов.
Накануне первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Мелитополь и Бердянск, осмотрел центр приема документов на оформление гражданства РФ, посетил продуктовые магазины, аптеки, ознакомился с ценами и номенклатурой товаров, побывал в порту.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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СК России зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО
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Российские следователи зафиксировали факт обстрелов жилых массивов в центре Донецка боеприпасами образца НАТО.
Оперативная группа следователей побывала на одном из мест обстрелов украинским боевиками центра столицы ДНР. Местные жители представили специалистам осколки боеприпаса. По предварительным данным, это осколки снаряда калибром 155 миллиметров, такой стандарт используют страны НАТО. Следователи осмотрели место обстрела, пообщались со свидетелями и зафиксировали вещественные доказательства, передает РИА «Новости».
Накануне в результате массированного артиллерийского обстрела Донецка пострадали две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, которые применяется странами НАТО, поставляющими оружие Киеву. Ранее Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
Ранее президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя
Восстановлено железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью, в регион прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым. Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена», – сказал Крючков РИА «Новости».
В дальнейшем планируется наращивать товарооборот между регионами, указал он.
«Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, что нужно Крыму», – сказал советник главы Крыма.
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что ведомство совместно с РЖД создало нужные для восстановления полноценного железнодорожного движения условия между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом, также открыто движение автомобилей по материку в Крым.
Позже в Запорожской области сообщали, что из Мелитополя в сторону Крыма начали ходить поезда, отправились первые 11 вагонов с мелитопольского элеватора.
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Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
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Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе, говорится в резолюции об изменении внешней и оборонной политики ЕС, принятой на пленарной сессии ЕП.
«Предоставить Украине статус кандидата в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом», – приводит резолюцию ТАСС.
Кроме того, европейские страны призывают «безотлагательно предоставить Украине необходимые ей вооружения», а также финансовую и гуманитарную помощь, «быть готовыми внести максимальный вклад в восстановление страны после окончания боевых действий». Авторы резолюции предлагают «создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов и средств с целью компенсации и восстановления Украины».
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).
Президент Польши Анджей Дуда тогда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине.
Глава Украины Владимир Зеленский сообщал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС).
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