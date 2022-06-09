Стоимость полной заправки машины в Британии установила исторический рекорд

Цена на полную заправку автомобиля с баком в 55 литров в Британии в первый раз в истории превысила отметку в 100 фунтов стерлингов (около 125 долларов), пишут британские СМИ.

Стоимость неэтилированного бензина в среду достигла 1,82 фунта (2,28 доллара) за литр, сообщили в британской автосервисной компании RAC, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Цена на полную заправку стандартного 55-литрового бензобака достигла 100,3 фунта. Для дизельных автомобилей стоимость составит 103,4 фунта (129,48 доллара) при средней стоимости дизтоплива в 1,88 фунта (2,35 доллара) за литр.

«Цены на заправках снова бьют рекорды, и стоимость литра бензина быстро приближается к 2 фунтам (2,5 доллара). Мы настоятельно призываем правительство принять решительные меры, чтобы смягчить последствия беспрецедентного роста цен для автомобилистов», – заявили в RAC.

Стоимость бензина в Британии за год выросла на 40%, дизельного топлива – почти на 43%.

В среду цена на литр бензина в Британии превысила 180 пенсов (2,2 доллара), увеличившись за день на 2 пенса (0,02 доллара). В RAC заявляли, что это – рекордный суточный прирост за 17 лет.