Стоимость полной заправки машины в Британии установила исторический рекорд

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9 июня, четверг | Последнее обновление — 13:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области
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Российские власти позитивно ответили на предложение Украины возобновить переговорный процесс. На первый взгляд, это огромная ошибка. На второй же – грамотная стратегия, позволяющая либо слить эти переговоры, либо использовать их для демонтажа украинской государственности.
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В марте из России уехала суперзвезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса да стендапы в клубах попроще.
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Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Стоимость полной заправки машины в Британии установила исторический рекорд
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Цена на полную заправку автомобиля с баком в 55 литров в Британии в первый раз в истории превысила отметку в 100 фунтов стерлингов (около 125 долларов), пишут британские СМИ.
Стоимость неэтилированного бензина в среду достигла 1,82 фунта (2,28 доллара) за литр, сообщили в британской автосервисной компании RAC, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
Цена на полную заправку стандартного 55-литрового бензобака достигла 100,3 фунта. Для дизельных автомобилей стоимость составит 103,4 фунта (129,48 доллара) при средней стоимости дизтоплива в 1,88 фунта (2,35 доллара) за литр.
«Цены на заправках снова бьют рекорды, и стоимость литра бензина быстро приближается к 2 фунтам (2,5 доллара). Мы настоятельно призываем правительство принять решительные меры, чтобы смягчить последствия беспрецедентного роста цен для автомобилистов», – заявили в RAC.
Стоимость бензина в Британии за год выросла на 40%, дизельного топлива – почти на 43%.
В среду цена на литр бензина в Британии превысила 180 пенсов (2,2 доллара), увеличившись за день на 2 пенса (0,02 доллара). В RAC заявляли, что это – рекордный суточный прирост за 17 лет.
Россия применила на Украине звено истребителей Су-57
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В ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил информированный источник.
«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он отметил, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей». Источник также уточнил, что в результате проведенной операции удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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Пушилин отправил в отставку правительство и премьера ДНР
Правительство и премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) отправлены в отставку по указу главы республики Дениса Пушилина.
«Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой народной республики. Объявить об отставке правительства Донецкой народной республики. Поручить правительству Донецкой народной республики исполнять свои обязательства до сформирования нового правительства Донецкой народной республики», – цитирует указ Пушилина РИА «Новости».
Указ вступит в силу с момента подписания.
До этого Пушилин сообщал, что предложил Ананченко стать руководителем развития госсектора, а также выразил ему благодарность за плодотворную деятельность.
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Мединский: Территория России уменьшилась не навсегда
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Российская Федерация может увеличиться в размерах со временем, считает помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Об этом он заявил в Москве на международном форуме «История для будущего». Мединский представил книгу о Петре I – первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской», передает РИА «Новости».
Серия «посвящена тем правителям России, с самого начала, от Рюрика, при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала, при которых страна становилась большей, тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты», сказал он. «Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», – добавил председатель РВИО.
Нынешний форум прошел в канун 350-летия со дня рождения царя-реформатора и создателя Российской империи. Цель – обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.
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СМИ: Киев скрыл от Запада информацию о крупных потерях украинских войск
Киев скрывает от Вашингтона и других партнеров на Западе информацию о потерях среди украинских войск, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
По их словам, Украина хочет предоставлять картину своей силы как общественности, так и близким партнерам, сообщает «Комсомольская правда».
«Правительство не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они (Украина) могут проиграть войну. По сути украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия», – пишет газета, со ссылкой на The New York Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60–100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
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Захарова вспомнила строку из Градского, говоря об отказе в пролете самолета Лаврова
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об ответе Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить пролет для самолета главы МИД Сергея Лаврова, вспомнила цитату из песни Александра Градского «Как молоды мы были».
«На этот вопрос российский министр уже ответил в ходе экстренной пресс-конференции, которую он собрал, и сказал о том, что никогда Россия не будет предпринимать то, что еще больше затруднит связи между народами, потому что этим занимаются западные партнеры, и мы их как раз за это критикуем, потому что все это ведет к разрушению и удару по всему: от международного права до интересов людей. Но могу сказать, как пел Александр Градский, «ничто на земле не проходит бесследно». Вот я этим ограничусь», – цитирует Захарову ТАСС.
Ранее Захарова отмечала, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова стало «топорно-пещерным методом» демонстрации «солидарности» с Европой.
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
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Эксперты: Запад вынуждает Россию отодвинуть линию фронта к Днепру
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«Чем дальше бьет артиллерия, которая поставляется на Украину с Запада, тем дальше нужно сдвигать линию фронта, чтобы обезопасить населенные пункты России и Донбасса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя новые поставки Западом дальнобойного вооружения на Украину.
«Пока Украина не хочет ни о чем договариваться, а Запад поставляет ей дальнобойную артиллерию, на линии фронта складывается ровно та ситуация, которую мы сейчас имеем», – отметил парламентарий.
«Новые поставки дальнобойных орудий будут уничтожаться. Вместе с тем это вынуждает наши войска отодвигать линию фронта дальше от границ Донбасса и России, чтобы обезопасить население», – подчеркнул парламентарий.
В свою очередь политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «у Украины есть и своя дальнобойная артиллерия, в том числе и ракеты, которые стреляют даже дальше, чем поставляемые Западом». «Поэтому линию фронта необходимо сдвигать ближе к Днепру вне зависимости от того, что поставляет или не поставляет Запад», – заключил собеседник.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине. «Администрация [президента США Джо Байдена] демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск – эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», – говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.
В комментарии также отмечается, что «массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала также заявил, что если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки.
Во вторник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужно 60 РСЗО. Он призвал Запад поставлять Киеву в разы больше ракетных систем и с большей дальностью действия. В России высмеяли заявление Арестовича, который не разбирается в военном деле.
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Никарагуа разрешила России вводить войска для гуманитарных целей
Российские войска смогут входить в Никарагуа для выполнения гуманитарных миссий со второй половины 2022 года, соответствующий приказ подписал президент страны Даниэль Ортега.
Глава государства санкционировал ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Также Никарагуа разрешила въезд военного персонала США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики для тех же целей.
США и Европа обсудили возможность приобретения российской нефти
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Соединенные Штаты интенсивно обсуждают с Европой новые возможные режимы приобретения российской нефти, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам», – приводит РИА «Новости» ответ Салливана на просьбу прокомментировать слова министра финансов США Джанет Йеллен о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы российские ресурсы поступал на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.
Накануне стоимость барреля нефти Brent на торгах в Лондоне с поставкой в августе превысила 124 доллара. В тот же день цена на бензин в Британии установила новый рекорд. Днем ранее бензин в США подорожал почти до 5 долларов за галлон.
Напомним, во вторник глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по сниженным ценам.
Ранее в Британии усомнились в эффективности санкций ЕС против российской нефти, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
В ДНР заявили о попытках ВСУ предотвратить появление нового котла
Украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк, заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел Лисичанск – Северодонецк – Артемовск произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон, поэтому они пытаются этого не допустить, сопротивление оказывают очень серьезное», – сказал Басурин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По его словам, республиканские силы прошли в направлении Артемовска и Славянска «с севера и с запада».
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские националисты решили провести провокацию с минированием токсичных химикатов в Северодонецке и удержанием работников предприятия и местных жителей.
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В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для Лаврова
Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию – это абсурдное решение, способное спровоцировать масштабный кризис на Балканах, выразило мнение турецкое издание dikGazete.
Как считают авторы статьи, власти трех южнославянских республик своими антироссийскими шагами нагнетают в регионе обстановку, в результате конфликт, начатый Украиной с подачи западных стран, на Балканах может быть запущен с помощью Софии, Подгорицы и Скопье. При этом обозреватели призывают руководства южнославянских республик понять, что они служат инструментом США для провокаций против России, передает РИА «Новости».
«В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. <…> Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность», – говорится в публикации. Как считают обозреватели, на Балканском полуострове, где еще совсем недавно война унесла жизни большого количества людей, подобные резкие и абсурдные политические меры весьма опасны.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об ответе Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор для самолета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, напомнила строчку из песни Александра Градского «Как молоды мы были». Она также обвинила «младонатовцев» в попытке показать «солидарность» Европы «топорно-пещерным методом».
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Новым премьером ДНР стал выпускник российской «школы губернаторов»
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Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства республики.
«Сегодня, 8 июня, в рамках внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», – говорится в сообщении на сайте Народного совета.
Отмечается, что данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее Пушилин подписал указ об отставке правительства республики, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко.
Виталий Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске. Окончил МГУ имени Ломоносова («Социология»), Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент») и Специализированный институт юриспруденции («Юриспруденция»).
Окончил магистратуру в РАНХиГС («Государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ им. Ломоносова.
С 2008 до 2010 года работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: директор департамента по науке и инновациям ЯНАО; помощник, эксперт-консультант первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.
16 декабря 2013 года назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
В сентябре 2019 года Хоценко назначен директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России.
Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Финалист конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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Суд лишил продюсера Разина прав на песни «Ласкового мая»
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Переход прав на песни «Ласкового мая» от автора Сергея Кузнецова продюсеру Андрею Разину отменен решением Ставропольского краевого суда, сообщила представляющая Юрия Шатунова адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.
«Сегодняшнее решение станет переломным моментом в многочисленных спорах между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым о правах как на произведения «Ласкового мая», так и на товарные знаки «Ласковый май», – заявила Мухтарова-Казарновская РИА «Новости».
Юрист отметила, что Разин в 2005 году обратился в Промышленный райсуд с иском о признании факта обладания им с 29 декабря 1992 года правами на 27 песен «Ласкового мая» на основании договора, заключенного с Кузнецовым в тот день.
Иск был удовлетворен. В 2020 году Шатунов добился права на обжалование решения, и суд отменил это решение, добавила она.
В 2016 году Пресненский суд Москвы провел почерковедческую экспертизу подписи Кузнецова на договоре 1992 года, эксперты пришли к выводу, что подпись на контракте не его.
«Ласковый май» – музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы «Мираж».
Адам Делимханов предположил срок окончания спецоперации на Украине
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Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится к концу этого года.
«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», – передает РИА «Новости» ответ Делимханова на вопрос, может ли СВО завершиться до конца текущего года.
При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано. «Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», – заявил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Захарова «на пальцах» объяснила, кто виноват в продовольственном кризисе в мире
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова объяснила «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Дипломат обратила внимание на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который обвинил в продовольственном кризисе «русские снаряды».
«На пальцах. Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они привели к разрыву сложившихся производственно-сбытовых и логистических цепочек, нарушили систему финансовых расчетов наших экономоператоров. У нас есть товар – наше зерно, у покупателя – деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически – перевезти зерно, ни финансово – за него расплатиться», – пояснила в деталях Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, слова Борреля, которые тот опубликовал в Twitter, это «чушь».
Представитель ведомства обратила внимание, что от санкций пострадала не только Россия, перебои в поставках и расчетах ведут к глобальному дефициту продукции и способствуют росту цен, а также угрожают продовольственной безопасности.
«Несмотря на объективные трудности транспортно-логистического характера, мы остаемся добросовестным участником мирового рынка. Исполняем и будем исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», – подчеркнула Захарова.
Москву беспокоит продовольственный кризис, важность продовольственной безопасности также понимают лидеры развивающихся стран – государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Россия, исходя из гуманитарных соображений, заинтересована в том, чтобы и Украина смогла обеспечить себя зерном, в том числе для посевной. А что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом. Запад своими действиями подрывает продбезопасность не только в Африке, но и на самой Украине», – добавила она.
Она предположила, что весь интеллектуальный ресурс Запада «переместился в сторону пропаганды», и на убеждение западного населения в «вине русских» тратится колоссальная энергия.
«А все другие области забыты, включая работу над экономикой и инфраструктурой. Действительно, зачем решать проблемы с едой, ценами на электроэнергию, собственной инфляцией да и другими вопросами, включая кибербезопасность, безопасность космической деятельности и т. д., если все можно списать на русских?» – заключила дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
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Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
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Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили в колл-центре «СберБизнес Центр ВЭД».
Сотрудник колл-центра не смог уточнить сроки действия этого ограничения. Как заявил представитель банка, организация работает с китайскими партнерами для восстановления кооперации. Компаниям предлагается пользоваться услугами банков-партнеров или других уполномоченных кредитных организаций, передает РИА «Новости».
При этом, к примеру, Сбербанк проводит платежи в индийских рупиях: рубли приходят на счета в дочернем банке в Индии, затем покупается местная валюта, потом предприятие получает средства.
Напомним, в конце мая страны ЕС договорились об отключении Сбербанка от международной межбанковской системы передачи финансовой информации SWIFT.
В начале мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ЕК отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против Москвы. О планах отключить Сбербанк от SWIFT заявлял также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Напомним, в начале марта страны ЕС согласовали отключение от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Германия выступила против отключения от SWIFT Сбербанка. Кроме того, ЕК собиралась предложить странам ЕС согласовать в шестом пакете санкций против России отключение от SWIFT «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка.
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