Меркель рассказала случай с собакой на встрече с Путиным

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2007 году президент России Владимир Путин в ходе их первой встречи в Кремле подарил лидеру ФРГ игрушечного пса.

«В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: «Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?». И у него была для меня такая большая игрушечная собака», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные экс-канцлером ФРГ в ходе интервью телеканалу Phoenix.

Меркель пошутила под смех и аплодисменты зала о том, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки». Она уточнила, что «такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так».

На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.

В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.

Напомним также, в декабре 2019 года воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина поделился бывший руководитель МИД Италии Франко Фраттини.

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