Мишустин вручил награды работникам социальной сферы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников социальной сферы, а также вручил им правительственные награды. Отдельно он отметил тех, кто помогал бороться с пандемией коронавируса.

«От всей души поздравляю вас и ваших коллег с профессиональным праздником – Днем социального работника. Хочу сказать, что вы делаете огромное дело для страны, и поблагодарить вас за ваш нелегкий, незаменимый труд. Он по силам только людям большого сердца, которые умеют искренне сопереживать чужой беде», – приводятся его слова на сайте правительства.

Мишустин подчеркнул, что «серьезный вклад вы и ваши коллеги внесли и в борьбу с пандемией. Как подчеркнул президент, несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно и героически выполняли свой долг. Многие буквально жили на работе, не видя собственных родных и близких».

«Знаю, что здесь находится Светлана Анатольевна Скворцова. Очень приятно Вас видеть. Знаю, что Вы провели 16 двухнедельных смен. Практически восемь месяцев. Все ради того, чтобы обезопасить своих подопечных от инфекции. Большого уважения заслуживает и труд тех, кто помогал гражданам, вынужденным оставаться дома в период распространения коронавируса, вместе с волонтерами обеспечивал людей продуктами, лекарствами, всем необходимым», – отметил Мишустин.

По словам премьера, «в России свыше 7 тыс. государственных и некоммерческих социальных организаций. Это дома ветеранов, центры комплексного обслуживания, дневного пребывания и многие другие. В них задействованы около 430 тыс. специалистов. И все они заботятся более чем о 8 млн наших граждан».