Украина захотела купить у Израиля «Железный купол»

|
8 июня, среда | Последнее обновление — 11:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
Разделы
К 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов.
Подробности...
«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений.
Подробности...
Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Украина захотела купить у Израиля «Железный купол»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Киев хочет приобрести израильскую систему ПВО «Железный купол», сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.
«Нам нужна помощь Израиля (...). Нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен «Железный купол», – передает «Интерфакс» слова Конийчука.
По его словам, Украина желает приобрести израильскую систему ПВО.
«Нам не нужно пожертвование, мы хотим его купить», – заявил посол.
Между тем, источники издания отметили, что Израиль вряд ли продаст «Железный купол» Украине или какому-либо другому государству из-за подписанных с США правил, касающихся экспорта оборонной продукции, а также международных обязательств по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны.
Ранее власти Израиля отклонили просьбу США, которые хотели, чтобы Украина получила произведенные в Германии с использованием израильских технологий противотанковые ракеты Spike.
Польша объявила о крупнейшем за 30 лет контракте на поставку оружия Украине
|
|
Варшава намерена подписать самый крупный за 30 лет контракт на поставку оружия Киеву, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий при посещении польского ВПК Stalowa Wola.
«Собственно говоря, сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину», – сказал Моравецкий, передает РИА «Новости».
Он не уточнил, какое именно оружие планируется поставлять, отметив лишь, что это «испытанное и протестированное оружие», которое, вероятнее всего, будет применяться на востоке Украины.
Финансированием частично занимается ЕС, часть Украина выплачивает из бюджета.
«Польша получает эти деньги для того, чтобы обогащать наш производственный потенциал», – заявил Моравецкий.
Вице-премьер, министр государственных активов страны Яцек Сасин заявил, что сумма контракта составит почти 630 млн долларов.
«Почти 3 млрд, более чем 2 млрд 700 тыс. злотых (около 628 млн долларов). Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», – заявил чиновник.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие проблемы возникнут из-за поставок самых современных вооружений на Украину и о возникновении колоссального черного рынка оружия из-за этих поставок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Греция поставила условие поставки сотни БМП-1 Украине
Афины передадут Украине около 100 боевых машин пехоты БМП-1 советского производства после того, как Германия доставит в Грецию обещанные немецкие БМП Marder, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому.
Отмечается, что причиной такого решения стали напряженные отношения с Турцией, которая «ставит под сомнение» суверенитет нескольких островов в восточной части Эгейского моря. Поэтому греческие вооруженные силы находятся в состоянии боевой готовности, пишет Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Ранее Греция пообещала, что направит на Украину БМП-1, которым 40–50 лет и которые не нужны для обеспечения обороноспособности самой Греции.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России высмеяли заявление Киева о нужном ВСУ количестве РСЗО
|
|
«Если бы все было так, как говорит Арестович, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ нужны 60 реактивных систем залпового огня, чтобы «остановить» продвижение российских войск.
«Арестович абсолютно не разбирается в военном деле, поэтому все его заявления – фантазии. Реактивных систем залпового огня на Украине и своих достаточно – это порядка 300 комплексов», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Имеющиеся у ВСУ комплексы были поставлены в том числе из Польши. Это аналоги комплекса БМ-21 «Град». Они замечены на поле боя, они работают, и по ним работают наши войска», – отметил эксперт.
«Кроме того, если ранее советник Зеленского фантазировал про «Байрактары» и «Джавелины», то теперь у него новая тема – РСЗО», – рассказал собеседник. «В таких вопросах лучше ориентироваться, например, на заявления командования армии Украины. Тот же главком ВСУ Залужный – действительно военный эксперт, профессионал. То, что он говорит, подкреплено какими-то реальными фактами», – отметил эксперт.
«Поэтому все сценарии Арестовича про 20, 40 и 60 РСЗО – это просто смешные выдумки, не подкрепленные военной экспертизой. Если бы все было так, как он говорит, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит. Союзные войска спокойно продвигаются вперед, минимизируя потери среди мирного населения и личного состава», – подчеркнул Леонков.
«Арестович работает в области пропаганды, поэтому у него не может быть ни дня без перемоги. Если он вдруг не говорит про очередную перемогу, то народ начинает вопросы задавать. Поэтому ему приходится выдумывать истории про контратаки и контрудары по российским войскам. По сути – это его работа, за которую, наверное, ему и платят», – резюмировал эксперт.
Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для остановки продвижения российский войск Украине нужны 60 реактивных систем залпового огня. По его словам, РСЗО – «оружие, которое в корне изменит ситуацию». Получив 60 РСЗО, Киев добьется того, что «россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути», утверждает Арестович.
Если Киев получит 40 систем, россияне «будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями», сказал он. «При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас», – заявил Арестович. Он посетовал на то, что Украина получает недостаточное количество РСЗО и призвал Запад поставлять в разы больше систем и с большей дальностью действия. Отметим, что Арестович просит больше РСЗО, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил, что Вашингтон и Лондон избрали рискованный путь, решив поставлять Украине РСЗО. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало уничтожение норвежских самоходных установок на Украине
Поражение поставленных Украине норвежских самоходных артиллерийских установок калибром 155 мм сняли на видео, ролик представило Минобороны России.
На видео в ракурсе с беспилотника запечатлены стоящие на земле самоходные установки, эти машины подвергаются обстрелу.
Уточняется, что снято уничтожение российской артиллерией самоходных артиллерийских установок ВСУ M109, поставленных Украине Норвегией, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее о поражении одной из переданных Норвегией гаубиц сообщал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны демонстрировало также видео уничтоженного украинского истребителя МиГ-29 и пуска ракеты ЗРК С-300 и С-400.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский объяснил неспособность ВСУ организовать наступление
Украинская армия уступает в технике российской и потому не может проводить наступление, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Ранее Зеленский признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Это произошло через полмесяца после указанных событий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности взрыва в кафе Херсона
|
|
Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане «Ностальжи», ему оказана помощь, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Около 12.40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане «Ностальжи» (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы», – сообщается в Telegram-канале ВГА.
При этом отмечается, что информация о взрыве напротив здания Военно-гражданской администрации не соответствует действительности, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в свою очередь заявил журналистам, что взрыв мог стать следствием закладки взрывного устройства, сообщает РИА «Новости».
«Уточняем, как произошел этот взрыв. Возможно это закладка (взрывного устройства), может это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем. Взрыв произошел недалеко от правительственного квартала. Жертв нет», – сказал Стремоусов.
По его словам, кафе, где произошел взрыв, является очень популярным среди местной элиты.
Ранее сообщалось, что в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Семья воевавшего в Мариуполе британца призвала освободить наемника
|
|
Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Эслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Соединенного Королевства и украинскими властями, сообщили британские СМИ.
«Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят», – передает РИА «Новости» заявление семьи британскому телеканалу Sky News.
Эслин приехал на Украину в 2018 году и был завербован наемником через «Грузинский интернациональный легион», после чего начал участвовать в боевых действиях.
Он попал в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, там он обучился на наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году участвовал в боевых действиях в ДНР, в частности, в поселках Николаевка и Павловка. Он получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов).
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны заявило об уничтожении за сутки более 570 украинских националистов
|
|
За минувшие сутки в ходе российской спецоперации оперативно-тактической авиацией поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения, сообщили в Минобороны.
Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено: более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Таким образом, по данным Минобороны, за минувшие сутки уничтожено более 570 украинских националистов.
Также ведомство сообщает, что высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и украинский военной техники. В районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малые Проходы Харьковской области, а также Васильевка Николаевской области.
Кроме того, в результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3464 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Хакер рассказал о конфликте между офисом Зеленского и ВСУ
|
|
Между офисом Владимира Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, сообщил на условиях анонимности хакер RaHDIt.
«Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо, – приводит слова хакера РИА «Новости».
В результате, по его словам, гибнет много солдат ВСУ, что «не добавляет украинским политикам популярности в войсках». Однако киевские власти информацию о потерях тщательно скрывают, отметил RaHDIt.
Он напомнил ситуацию с Мариуполем, когда полк «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) и подразделения морской пехоты, национальной гвардии были окружены на «Азовстали».
«Если бы они отступили из Мариуполя, они не попали бы в окружение и в плен. Но было приказание офиса президента, что однозначно надо держаться до конца, это политическая воля, Мариуполь – это знаковый город. Закончилось это тем, что те, кто не погибли, попали в плен», – сказал RaHDIt.
Сейчас на некоторых участках фронта украинские военнослужащие все-таки отступают, оставляют населенные пункты, понимая, что военная целесообразность все-таки берет верх над политической, отметил хакер.
«У них разные точки зрения на проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска. Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране, они не смогут объяснить, почему отошли, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то переломить ситуацию. Хотя немногие понимают, что мало поставить реактивные системы залпового огня, надо все-таки еще обучить военнослужащих с ними обращаться. А это не день и не два», – заявил хакер.
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия предупредила США о последствиях поставок Украине дальнобойных ракет
|
|
Если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.
«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужно 60 РСЗО. Он призвал Запад поставлять Киеву в разы больше ракетных систем и с большей дальностью действия. В России высмеяли заявление Арестовича, который не разбирается в военном деле.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации предупредил о праве России на ответный удар в случае применения Украиной американских РСЗО высокой дальности. Днем ранее президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет применять средства поражения по тем объектам, которые пока под удар не попадали. В тот же день в США предупредили, что решение президента США Джо Байдена об отправке РСЗО на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности.
В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. Также стало известно о планах администрации Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Мелитополе началась подготовка к референдуму о воссоединении с Россией
|
|
Власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией, заявила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.
«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму», – приводит слова Данильченко администрация города Мелитополя в своем Telegram-канале.
Она также сообщила, что «с рабочим визитом Мелитополь посетил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко». «Сергей Владиленович выразил благодарность работникам жилищно-коммунальной сферы, образования, медицины, руководству региона, за то, что наш город живет мирной жизнью, за вклад каждого жителя в построение мирной жизни»,– рассказала Данильченко. «Мы, в свою очередь, благодарны Российской Федерации за помощь и поддержку, которую нам оказывают», – добавила глава военно-гражданской администрации города.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Борис Джонсон стал украинским казаком Чуприной
Черниговская казацкая община Украины заявила о решении посвятить британского премьера Бориса Джонсона в казаки, сообщают украинские СМИ.
Джонсон стал казаком Борисом Чуприной (чуб, шевелюра), решение о посвящении Джонсона в казаки утвердила черниговская казацкая община Екатерининской церкви, передает РИА «Новости».
В Лондон направят грамоту, удостоверяющую это звание. На память об этом событии также нарисовали портрет Бориса в образе казака Мамая.
Джонсон - не первый казак-иностранец. До этого в казаки посвятили основателя флота США Джона Пола Джонса под именем Павел Джонс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Националисты намеренно сожгли более 50 тыс. тонн зерна в хранилищах Мариуполя
|
|
Боевики нацбатальонов, покидая захваченные территории, намеренно уничтожили более 50 тыс. тонн зерна, совершив поджог зернохранилища в морском порту Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал Минобороны.
По его словам, произошедшее было возможно при полной поддержке «стран так называемого цивилизованного Запада», а также вокруг «лживых обвинений Российской Федерации в создании продовольственного кризиса в мире».
«Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу истинное лицо киевского режима, который фактически применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа», – отметил Мизинцев.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Епархии УПЦ в Крыму приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу
|
|
Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединены в созданную Крымскую митрополию Русской православной церкви.
«Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви. <...> Образовать на территории Республики Крым и города Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий», – сообщается на сайте Московского патриархата.
Ранее патриарх Кирилл заявлял, что священный синод Русской православной церкви приступил к обсуждению объявления независимости канонической УПЦ.
Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В РПЦ назвали условие изменения статуса УПЦ
Решение об изменении статуса Украинской православной церкви (УПЦ) может быть принято только в рамках канонической процедуры, включающей постановление поместного собора Русской православной церкви, заявили в РПЦ.
«Напомнить, что решение об изменении статуса Украинской православной церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление поместного собора Русской православной церкви. Подчеркнуть, что самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее», – говорится в решении Синода, опубликованном на сайте РПЦ.
Также сообщается, что на это условие также обратил внимание Синод Украинской православной Церкви, указавший в своем заявлении от 12 мая 2022 года, что любые дискуссии, касающиеся жизни Украинской православной церкви, должны проходить в рамках канонического поля и не должны приводить к новым разделениям в церкви.
Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|