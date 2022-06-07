В рамках проекта «Городская среда» благоустроено 100 тыс. объектов

Благодаря активной работе партии «Единая Россия» в регионах, число голосующих за объекты благоустройства с каждым годом растет, рассказал руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

Партпроект был инициирован в 2016 году и стал основой программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой отремонтировано почти 70 тыс. дворов и 30 тыс. общественных пространств, отметил он по итогам Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, сообщается на сайте партии.

«За последние несколько лет мы вышли на качественный цифровой проект. В нем активно участвуют регионы, наши региональные отделения. Этот проект – часть народной программы «Единой России», и мы активно вовлекаем в него людей, сторонников, которые могут в буквальном смысле потрогать результат нашей работы. «Единая Россия» всегда будет в этом проекте участвовать, улучшая его и улучшая качество жизни людей в регионах», – подчеркнул Сидякин.

Он отметил, что количество голосующих за эту программу всего за один год увеличилось больше, чем на миллион – с 9,7 до 10,7 млн.

Ранее координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству Павел Качкаев сообщил, что «Единая Россия» расширила по сравнению с прошлым годом свое участие в голосовании. Более 17 000 партийных волонтеров помогали жителям голосовать за общественные пространства во всех муниципалитетах-участниках с помощью приложения. Всего по стране в проведении голосования за объекты горсреды помогали 44 тыс. добровольцев.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Единой России» «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом обращений и инициатив жителей.

В 2022 году Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства прошло с 15 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В голосовании «Единой России» и Минстроя за объекты благоустройства в 2021 году приняли участие более 10 млн человек. Благоустроено свыше 16 тысяч объектов – это 98% от запланированного объема.