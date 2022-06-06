Джонсон использовал Украину для удержания власти

Посол ЛНР опроверг данные о контратаке ВСУ в Северодонецке

«Никаких контрнаступлений ВСУ в районе Северодонецка мы не видим. Основная проблема – обстрелы со стороны Лисичанска и Привольнянского плацдарма. Но скоро наши войска будут там», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в ряде западных СМИ появились сообщения о контратаках украинских военных в Северодонецке.

«В Северодонецке вся городская часть находится под нашим полным контролем. Небольшое сопротивление есть только на территории промзоны завода «Азот», – рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

При этом, по словам дипломата, пока есть проблема с обстрелами территории ЛНР украинской артиллерией. «Главная сложность – доминирующая высота, на которой находятся Лисичанск и Привольнянский плацдарм. Там расположены артиллерийские батареи Украины. И они ведут непрерывный огонь в сторону уже освобожденных Кременной и Рубежного, а также по Северодонецку», – пояснил собеседник.

Несмотря на это, «никаких контрнаступлений и действий, которые могли бы привести к изменению ситуации, со стороны ВСУ нет». «Когда мы возьмем Лисичанск – вопрос времени. Сейчас там с двух сторон идут активные бои. Только за минувшие сутки были нанесены шесть ударов по скоплениям техники противника. К сожалению, с нашей стороны есть потери, но и есть ликвидированные боевики», – рассказал посол.

«Днем ранее на Привольнянском плацдарме также удалось уничтожить скопление техники врага. Сейчас мы поэтапно разбираем ту группировку, которая сконцентрирована вокруг Лисичанска. Наша задача – сделать это поэтапно и с наименьшими потерями», – заключил Мирошник.

Накануне Минобороны Британии сообщило о том, что украинские войска якобы провели успешные контратаки в Северодонецке. Схожую информацию публикует и The Wall Street Journal: «Украинским силам удалось отбить часть города Северодонецка в ходе контратаки, пытаясь сдержать российское наступление на востоке Украины».

В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой бойцы спецподразделения «Ахмат» едут по центру Северодонецка в ЛНР. Кадыров в соцсети «ВКонтакте» отметил, что «не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка».

Он указал, что «бойцы «Ахмата» в этих видео свободно передвигались по центральной улице и центральному проспекту города», но «нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ».

Он заявил, что «даже слепому ясно, что нациков в городе нет, и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца». По его словам, «сбежали они из города, ушли в промышленную зону, где их и иностранных наемников планомерно и не спеша отправляют к Бандере наши ребята совместно с бойцами ЛНР».

Как отмечает Deutsche Welle (признан в России иноагентом), «Северодонецк и соседний с ним город Лисичанск имеют стратегическое значение, поскольку связывают Донбасс с другими регионами Украины; «снабжение украинских войск на востоке страны идет по трассе, соединяющей Лисичанск с Бахмутом в Донецкой области».

При этом по данным на утро понедельника, артиллерия ЛНР при поддержке военной авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск.

Напомним, Минобороны России сообщало, что подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90%) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска.

Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн.

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