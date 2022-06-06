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Британский парламент назначил голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону
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Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэм Брейди заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по вотуму недоверия премьеру страны Борису Джонсону, сообщили британские СМИ.
«Преодолен порог в 15% в парламентской партии, добивающейся (процедуры) вотума доверия лидеру Консервативной партии ... Голосование будет проведено сегодня с 18.00 до 20.00 (по местному времени (20.00-22.00 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Sky News.
Как отмечается, голоса будут подсчитаны «сразу же после этого».
Ранее в понедельник телеканал ITV сообщил, что представители британских парламентариев из Консервативной партии в понедельник могут объявить о начале процедуры вотума недоверия в отношении Джонсона.
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Спикер парламента Венгрии указал на проблемы с психикой у Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV.
Он указал на не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене. «Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца)», – приводит слова политика РИА «Новости».
Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Напомним, популярность Шольца резко упала из-за Украины. Его рейтинг снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Шольцу может грозить позорная отставка.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
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KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель в Германии
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Украинцев в соцсетях возмутила фотография рекламы сети ресторанов KFC в Германии, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии».
Украинцев возмутили фотографии рекламного постера сети ресторанов быстрого питания KFC в Германии, которые появились в соцсетях.
На рекламе «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже написано: Chicks from Ukrainian are very welcome to Germany. («Цып с Украины очень ждут в Германии»). Также на рекламе присутствует логотип сайта бронирования отелей Booking.com. Между тем ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».
Напомним, в апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Украинки достигли интимного слияния с Европой.
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Валенса призвал создать ЕС без Польши и Венгрии
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Экс-президент Польши Лех Валенса предложил распустить Европейский союз и создать его снова, но без Польши и Венгрии.
«Если Еврокомиссия согласится на KPO (польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса), это будет ее поражение. Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные в интервью изданию Interia.
Европейская комиссия в среду одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 млрд евро – 23,9 млрд евро в виде грантов и 11,5 млрд евро – в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости.
План Польши был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.
Напомним, в ноябре 2020 года страны Евросоюза не смогли согласовать новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в который были внесены расходы на восстановление пострадавшей от пандемии экономики, так как Польша и Венгрия наложили вето на проект.
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Вучич поговорил с украинскими беженцами в Сербии на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич посетил лагерь для украинских беженцев в городе Вране, пообщался с детьми на русском языке и вручил им подарки, сообщили местные СМИ.
Перед президентом построились 15 детей и подростков. «Вам нравится здесь?» – обратился к детям Вучич по-сербски. Дети ответили ему по-русски «да». После этого президент также перешел на русский: «Я не говорю по-украински, но я все понимаю по-русски, все еще бегло не говорю, но все понимаю», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Разговор шел на русском языке. Вучич вручил детям подарки, поиграл с ними в футбол и сфотографировался.
В обращении к собравшимся Вучич снова перешел на русский язык. В свою очередь, посол Украины в Сербии Владимир Толкач обратился к собравшимся на македонском языке, после чего переводчица перевела его речь на украинский. После этого Вучич извинился за нарушение протокола и заметил: «Сразу видно, кто из каких частей Украины, кто-то говорит только на русском, кто-то только на украинском, а кто-то на русском и на украинском».
В ходе посещения центра Вучич пообещал беженцам медицинскую помощь и возможность трудоустройства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.
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Итальянский ведущий испытал приступ головокружения после интервью с Захаровой
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Передачу итальянского канала La7 пришлось прервать из-за того, что ведущий Массимо Джилетти, находившийся в Москве, испытал приступ головокружения. До этого он провел интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.
Джилетти из Москвы находился на связи с римской студией. Он закончил интервью с Захаровой по Skype и перешел к его обсуждению с гостями передачи Non è l'Arena. Однако через несколько минут участники разговора обратили внимание на то, что Джилетти стало плохо. Его соведущая воскликнула: «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо». После этого включили рекламу, передает РИА «Новости».
После рекламы передачу продолжили уже без участия Джилетти, который, как пояснила журналистка, испытал внезапное недомогание. Через некоторое время Джилетти вновь связался со студией, рассказав, что у него был приступ головокружения. Он объяснил случившееся недостатком сахара или холодной погодой в Москве. Джилетти вернулся к телешоу. Он сообщил, что первую помощь ему оказал Соловьев.
Напомним, Захарова в эфире итальянского телеканала La7 заявила, что у Запада «нет морального права учить кого-то чему-то». «Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, вы считаете, что вы в центре мира, что помимо вас в мире нет других народов», – сказала она.
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Подсчитан ущерб Германии от ответных санкций России
Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные 5 млрд евро в год, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на представителей отрасли.
Издание пишет, что переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам. По данным газеты, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в 85 евро, тогда как обычная стоимость до начала российской операции составляла от 20 до 30 евро, передает ТАСС.
По оценке властей, ФРГ после прекращения поставок Gazprom Germania и ее «дочкам» необходимы дополнительные 10 млн куб. м газа в день, что будет стоить около 3,5 млрд евро в год, утверждает издание. Остальные затраты будут приходиться на заполнение газом хранилища Реден в Нижней Саксонии. К 1 октября оно должно быть заполнено на 80%.
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Лавров предупредил европейцев о нищете из-за санкций против России
Европейские жители сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введенных санкций против России, многим из них грозит нищета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», – цитирует ТАСС Лаврова.
Между тем, отметил Лавров, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины.
«Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить 100 млрд долларов на милитаризацию своей страны. Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить ее в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно», – отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия уже давно утратила веру в договороспособность и надежность западных стран. Лавров обратил внимание, что после введенных в 2014 году санкций Россия начала полагаться на свои силы и контакты с надежными партнерами.
Ранее Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире.
До этого в МИДе предсказали саморазрушительный эффект для ЕС от шестого пакета санкций.
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Украинские войска при отступлении сожгли тонны зерна в Мариуполе
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Отступая, украинские войска подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что в порту «большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное», но оно, «судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть». Как пояснил Гагин, «противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось» ДНР. Он сообщил, что «тушили несколько дней, но безуспешно». «Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины», – приводит слова советника РИА «Новости».
Власти ДНР заявили, что зернохранилища разрушены украинской стороной намеренно. Как показывают видеозаписи, зерно в большом количестве рассыпано по территории в районе зернохранилищ, во многих местах видны очаги тления. Сообщается, что в воздухе стоит запах гнили и гари. По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тыс. тонн.
Напомним, на Западе указывают, что в Африке могут начаться новые войны, а в ряде других стран – государственные перевороты из-за невывоза зерна из украинских портов. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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Отказ ЕС от российской нефти назвали «тихим ужасом» для Германии
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Решение стран ЕС начать поэтапный отказ от импорта российской нефти стало «тихим ужасом» для министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страны ЕС ожидает рост инфляции и ценовой шок, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.
Как считает эксперт, для Европы это может стать «худшим из возможных сценариев», поскольку европейские компании и потребители уже скоро начнут страдать от высоких цен на ресурс, которые с высокой вероятностью будут расти и дальше, передает РИА «Новости».
«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг», – заявил Вольф в беседе с журналом Spiegel.
Экономист считает, что эмбарго лишь в долгосрочной перспективе уменьшит доходы России от продажи нефти. В свою очередь, глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд прогнозирует, что Москва найдет новых покупателей, преимущественно в Азии.
«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был «важный шаг вперед», для министра экономики ФРГ Роберта Хабека – «тихий ужас», – говорится в публикации.
В пятницу Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти. К концу года ЕС рассчитывает отказаться от 92% российской нефти. На этом фоне стоимость барреля нефти Brent превысила 121 доллар.
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Захарова пригласила Борреля за зерном в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления главы евродипломатиии Жозепа Борреля, обвинившего Россию в дефиците зерна, она пригласила Борреля купить и забрать зерно.
«Господин Боррель, вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что вам мешает? Единственное, что вам не дает это сделать, – дефицит совести», – написала Захарова в Telegram-канале.
Боррель ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что «Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле».
Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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Путин назвал самый простой способ вывезти зерно с Украины
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Вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Что касается вывоза украинского зерна – мы не препятствуем этому», – сказал Путин, сообщает официальный сайт президента.
Российский лидер пояснил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое – через Белоруссию. Последний вариант самый простой, дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин.
По его словам, президент республики Александр Лукашенко «ставит вопрос именно так». «Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Белоруссию, никто не мешает», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.
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ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России
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Работа над седьмым пакетом санкций против России уже ведется в Европейском союзе (ЕС), новые ограничения коснутся газовых поставок из России и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю, прежде всего, о Газпромбанке», – цитирует ТАСС Яблоньского.
По его словам, необходимо эмбарго на технологии, которые по- прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности. Кроме того, помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе.
«Работа в этом направлении уже ведется», – указал замминистра.
Касаясь вопроса обхода санкций разными субъектами, Яблоньский признал, что это остается пока большой проблемой.
«Большая часть субъектов делает многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать. Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», – отметил он.
Напомним, послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
В МИД России заявили, что шестой пакет антироссийских санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза.
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Володин: Арсенал средств по сдерживанию России исчерпан
Анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан.
«Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется «в плюсе», – отметил спикер ГД.
Володин заметил, что Европа «из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы» будет «переплачивать более 250 млрд евро ежегодно», не считая дополнительных затрат «на переход предприятий на новые марки нефти».
«Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», – резюмировал Володин, добавив, что преодолев все санкции, Россия станет только сильнее.
Напомним, в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.
Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Санкции ЕС против России затронули десятки финских компаний
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Ограничения на поставки России определенной продукции химической промышленности, предусмотренные принятым Евросоюзом шестым пакетом антироссийских санкций, затронут около 70 финских компаний, говорится в сообщении финской таможни.
В ведомстве отметили, что «санкции на экспорт [в Россию] продукции химической промышленности затрагивают около 70 финских компаний, в годовом исчислении речь идет об экспорте стоимостью около 20 млн евро и более», передает ТАСС.
Согласно «Официальному журналу ЕС», в котором в пятницу были опубликованы соответствующие правовые акты, запрещается экспорт товаров и технологий, которые могут быть использованы для усиления обороны и безопасности РФ. Например, в Россию нельзя будет поставлять 80 химических компонентов из-за того, что, как считают в ЕС, они могут быть использованы для создания химоружия.
Напомним, в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.
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Путин: Объем экспорта зерна с Украины – ни о чем в мировом масштабе
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Объем потенциального экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 млн тонн, а это «ни о чем» в общемировом объеме продовольствия, реальные же возможности этой страны еще ниже, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. 20 млн тонн по сравнению с тем, что производится в мире – 800 млн тонн, – это сколько? Это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20% <...>, это значит, что 20 млн тонн украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем», – подчеркнул президент в ходе интервью телеканалу «Россия–1», передает пресс-служба Кремля.
По словам Путина, речь идет о потенциальном экспорте, а реальные возможности Киева еще ниже.
Так, пояснил Путин, на сегодняшний день в том числе американские официальные органы говорят о том, что Украина могла бы экспортировать около 6 млн тонн пшеницы.
«По данным нашего министерства сельского хозяйства, это не 6, а примерно 5 млн тонн. Но даже, допустим, 6. И – это данные нашего Минсельхоза – 7 млн тонн кукурузы. Мы понимаем, что это немного», – отметил он, уточнив, что, например, Россия экспортирует около 37 млн тонн зерна.
В ходе беседы президент также заявил, что разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями России на Украине.
Действия Запада по обвинению России в создании продовольственного кризиса он назвал перекладываем «с больной головы на здоровую». Глава государства отметил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще с февраля 2020 года.
По словам Путина, вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска. А заявления о том, что якобы Россия блокирует вывоз зерна с Украины, глава РФ назвал блефом.
Ранее председатель Африканского союза Маки Салл заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.
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