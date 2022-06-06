Эксперт объяснила процедуру вотума недоверия Джонсону

«Даже если Борис Джонсон выиграет голосование о доверии, это не означает, что он заручится поддержкой большинства депутатов и укрепит свои позиции», – рассказала газете ВЗГЛЯД политолог Елена Ананьева. Ранее британский парламент назначил голосование по вотуму недоверия премьеру Борису Джонсону.

«Депутаты Консервативной партии Великобритании недовольны премьер-министром Джонсоном по множеству причин. Для того чтобы поднять вопрос о доверии, 15% членов фракции должны написать соответствующие письма главе Комитета 1922 года. Что и произошло», – рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Однако для того чтобы решение было принято, нужно набрать половину голосов парламентской фракции консерваторов – это 180 человек», – добавила собеседница.

«Какое решение примут депутаты, будет зависеть от того, как они оценивают стиль руководства Бориса Джонсона и свои перспективы победить на всеобщих парламентских выборах в 2024 году», – пояснила эксперт.

«Если сейчас большинство депутатов проголосует за то, чтобы действующий премьер-министр сохранил свой пост, то следующее такое голосование можно будет инициировать не раньше чем через год. Но даже позитивный исход для Джонсона вовсе не значит, что его позиции будут надежно защищены и ему не придется уйти в отставку раньше срока», – отметила Ананьева.

«Такие прецеденты уже были. Тереза Мэй выиграла вотум доверия, но в итоге через полгода вынуждена была уйти в отставку, поскольку уже было политически неприемлемо оставлять ее на посту лидера партии и премьер-министра», – рассказала она.

«Если же фракция выразит Джонсону недоверие, то тогда в Консервативной партии будут избирать нового лидера и, соответственно, премьер-министра. Вынесение вотума недоверия Джонсону не повлечет досрочные всеобщие парламентские выборы», – подчеркнула эксперт.

Ранее председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый Комитет 1922) Грэм Брейди заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по вотуму недоверия премьеру страны Борису Джонсону, сообщили британские СМИ.

«Преодолен порог в 15% в парламентской партии, добивающейся (процедуры) вотума доверия лидеру Консервативной партии ... Голосование будет проведено сегодня с 18.00 до 20.00 по местному времени (20.00-22.00 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Sky News. Как отмечается, голоса будут подсчитаны «сразу же после этого».

Ранее в понедельник телеканал ITV сообщил, что представители британских парламентариев из Консервативной партии в понедельник могут объявить о начале процедуры вотума недоверия в отношении Джонсона. Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года – накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен. Две трети британцев считают, что Джонсон должен уйти в отставку после скандала с вечеринкой.

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