В Германии заговорили об отставке посла Украины

Немецких комментаторов в Twitter возмутили оскорбительные претензии посла Украины в Берлине Андрея Мельника к поставкам немецкого вооружения Киеву.

Мельник заявил, что отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder – это «позор, который войдет в историю». Пользователи в социальных сетях были оскорблены заявлением украинского посла и потребовали его немедленной отставки, сообщает РИА «Новости».

«Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми», – написал один из комментаторов.

«Вы позорите дипломатию и навсегда разрушаете немецко-украинские отношения! Пожалуйста, покиньте эту страну, которую вы так презираете и ненавидите!» – отметил другой.

«А для Германии настоящий позор в том, что мы до сих позволяем этому послу что-то заявлять», – согласился пользователь.

«Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство», – высказался немец.

«Такие украинцы, как вы, – это позор. Вы требуете, чтобы немцы осыпали вас налоговыми деньгами. Разбирайтесь с вашими проблемами на ваши же средства», – подчеркнули в комментариях.

Ранее Мельник выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, подписав «немецкое оружие для Украины уже в пути».

Напомним, 20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелых военных вооружений.

Кроме того, посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. «А объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся», – добавил Мельник.

При этом Мельник все же предпринял попытку объяснить свои предыдущие резкие выпады в адрес Шольца. Так, посол заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. «У меня не было цели кого-то обидеть», – заявил он.