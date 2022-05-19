Посол Украины объяснил резкие слова в адрес Шольца

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины.

«У меня не было цели кого-то обидеть. Однако мне показалось странным, что люди всегда ищут предлоги, чтобы не принимать нужное решение, например, о поставках тяжелых вооружений на Украину, или отложить его. Многие украинцы удивлены тем, что канцлер Олаф Шольц до сих пор не побывал в Киеве», – заявил Мельник в интервью медиагруппе «Функе», сообщает ТАСС.

Мельник признал, что его жесткая риторика порой задевает жителей Германии. В то же время Мельник полагает, что Шольцу следует посетить Киев.

«С нашей точки зрения, речь идет о том, что если ты видишь себя партнером и заявляешь об этом публично, то ты не просто помогаешь тяжелым вооружением. Важны и сильные символические жесты вроде визита в Киев. Но и то, и другое отсутствует», – утверждал дипломат.

Касаясь вопроса о несостоявшемся визите президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев в апреле, посол указал на то, что «на Украине за ролью Штайнмайера в последние годы следят очень внимательно».

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.

В свою очередь, Шольц не стал обижаться на оскорбление со стороны украинского посла. Политик в интервью немецкому порталу t-online призвал сделать скидку на то, что на Украине уже несколько месяцев идут боевые действия, и предложил не придавать значение словам представителя украинской дипмиссии в ФРГ.