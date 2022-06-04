Байдена эвакуировали из-за проникновения самолета в закрытую зону

Президента США Джо Байдена и первую леди эвакуировали в безопасное место из-за проникновения самолета в закрытое воздушное пространство над городом Рехобот-Бич в штате Делавэр, где отдыхает американский лидер, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Небольшой частный самолет вошел в запретное воздушное пространство. Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи», – приводит текст сообщения пресс-службы ТАСС.

Пресс-пул Белого дома сообщил, что президента США и первую леди эвакуировали в безопасное место, а также временно перекрыли дорогу, примыкающую к дому американского лидера. В настоящее время чета Байденов вернулась в здание.

«Незадолго до 13.00 сегодня (20.00 мск субботы) частный самолет вошел в закрытое воздушное пространство над Рехобот-Бич (штат Делавэр). Самолет немедленно сопроводили за границы закрытого воздушного пространства», – отметил представитель отвечающей за безопасность первых лиц Секретной службы Энтони Гульельми.

По его словам, пилот самолета не включил необходимый радиоканал, не следовал соответствующему уведомлению и указаниям. Представители правоохранительных органов допросят пилота. В Секретной службе добавили, что были «приняты превентивные меры безопасности, но существенной угрозы» для Байдена не было. По данным телеканала Fox News, в связи с инцидентом были подняты по тревоге два военных самолета, а президента США и первую леди эвакуировали в близлежащую пожарную часть.

Напомним, в начале июня 2020 года американские СМИ сообщали, что сотрудники секретной службы Соединенных Штатов в разгар беспорядков у Белого дома якобы увели президента США Дональда Трампа в подземный бункер в центре Вашингтона. Однако сам Трамп опроверг сообщения, заявив, что не прятался в бункере во время погромов в Вашингтоне.