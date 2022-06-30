Байден высказался по поводу продажи модернизированных F-16 Турции

Взгляд
30 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
Разделы

Рубль попал в уникальные обстоятельства

Перед Россией остро встала нестандартная задача – ослабить рубль Егор Алеев/ТАСС
Российская валюта укрепилась столь сильно, что это перестало приносить выгоду государству – наоборот, возник целый ряд проблем и даже предвестники кризиса. Почему этим особенно недовольно Минэкономразвития, какими сложностями избыточно крепкий рубль угрожает бюджету – и почему выход из этой исключительной ситуации тоже должен быть весьма нестандартным?  Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО переходит к подготовке войны с Россией

Американцы, которые уже присутствуют в Польше, серьезно усилятся именно на этой территории EPA/ARTUR RESZKO/ТАСС
Лидеры НАТО приняли новую концепцию, в которой Россия названа «самой большой угрозой» для альянса. Кроме того, США намерены существенно увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы. О каких именно странах идет речь, какую угрозу подобные решения несут России и что Москва могла бы этому противопоставить?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
Перейти в раздел…

Руководство США ищет способы расчленить Россию

США не скрывают намерения разрушить Россию Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сценарии расчленения России на несколько государств в открытую стали рассматривать организации, которые финансируют американский бюджет. Мало того – это не просто фантазии политологов-русофобов, за происходящим стоят фигуры влиятельных членов Конгресса США. О чем идет речь и как на это стоило бы реагировать России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

У конкурентов России нет шансов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Можно прожить без зеленой, ровно нарезанной бумаги ФРС США. Можно прожить даже без макбука, айфона и выхода в интернет. Но без хлеба, воды и уютно потрескивающих дров в чугунной печке не прожить даже в Букингемском дворце и в Белом доме. Подробности...

Газ наконец стал геополитическим оружием России

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В Евросоюзе пытаются понять, где лежит грань, за которой поставки газа в ЕС с учетом уровня геополитической конфронтации станут невыгодны Москве. Подробности...

На Западе готовят общественное мнение к победе России

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Западные СМИ от громогласных заявлений о неминуемой победе Киева при поддержке «демократического мира» переходят к объяснениям того, почему победит Россия, а Украина значительно уменьшится в размерах. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

От Британии отваливается Шотландия

Эрдоган продал НАТО расширение на север

«План Маршалла» для Украины

Перейти в раздел…

Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
Подробности...

Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
Подробности...

Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вы переносите легче?
  • Сильную жару

  • Сильный холод
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
  • Да

  • Нет
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин: Передача Украине пленных не отменяет будущего трибунала
    Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского Эксперт: Из-за Украины судьба правительства Италии повисла на волоске Акции Газпрома обвалились на 30%
    Минобороны опровергло спекуляции по поводу вывода войск с острова Змеиный Байден озвучил объемы новой военной помощи Киеву от стран Запада Лавров объявил о планах открыть генконсульство России в Гродно Мэр Варшавы раскрыл причину проблем с приемом беженцев с Украины
    В Кремле прокомментировали обмен пленных с Украиной Эксперт дал прогноз об итогах столкновения сил России и НАТО в Европе Участнице Pussy Riot Штейн заменили условный срок на реальный На саммите НАТО переименовали «Русский салат»

    Главная тема


    Европа предает свои принципы из-за угрозы остаться без газа

    политический шантаж


    Эрдоган сказал, как принудит Швецию выполнить условия Турции для вступления в НАТО

    заявление свр


    Раскрыты планы Польши о создании прокси-государства на Украине

    спецоперация на украине


    Эксперты назвали причины вывода российского гарнизона с острова Змеиный

    Видео

    «борьба за выживание»


    Финляндия стонет без российских туристов

    угроза бюджету


    Рубль попал в уникальные обстоятельства

    антироссийские меры


    Чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда

    «Большая семерка»


    Британия хочет занять место США в роли главного врага России

    предельная цена


    Почему Запад бессилен отсечь российские нефтяные доходы

    Образ будущего


    Владислав Шурыгин: Ненависть к России лишает уехавших разума

    Политэкология


    Игорь Мальцев: Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

    Верх абсурда


    Игорь Караулов: У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

    на ваш взгляд


    Что вы переносите легче – сильную жару или холод?

    Байден высказался по поводу продажи модернизированных F-16 Турции

    30 июня 2022, 19:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенным Штатам следует продать Турции истребители F-16 и модернизировать эти самолеты, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления по итогам саммита НАТО.

    Байден в ходе пресс-конференции ответил, что он обещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану по поводу F-16, передает ТАСС.

    «Я сказал то, что говорил еще в декабре. Нам следует продать им F-16 и также модернизировать эти самолеты. Не в наших интересах не делать этого», – сказал глава американского государства.

    Он подчеркнул, что такие сделки должен одобрять Конгресс США.

    Ранее турецкие СМИ сообщали, что Байден на встрече с Эрдоганом пообещал ему постараться получить «зеленый свет» от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70.

    По этим данным, Турция еще не направляла США официальный запрос по закупке истребителей F-16.

    В начале мая Издание Yeni Akit сообщало, что Турция и США ведут переговоры по продаже Анкаре истребителей F-16 нового поколения. При этом США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Посольство США в Москве вывесило радужный флаг
    		    30 июня 2022, 12:50
    Фото: ru.usembassy.gov
    Текст: Алексей Дегтярев

    У американского посольства в Москве вывешен радужный флаг в честь «месяца гордости», сообщили представители дипмиссии США в России.

    В соцсетях представители посольства опубликовали фотографии с радужным флагом, передает ФАН.

    «Месяц гордости» считается важным праздником для людей нетрадиционной ориентации и рассказывает о том, как ЛГБТ-сообщество было признано в мире.

    Напомним, радужный флаг у посольства США вывешивают не в первый раз – об этом сообщалось и в 2020 году. Тогда он тоже вывешивался в связи с «месяцем гордости».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (102)
    США не увидели возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной
    		    30 июня 2022, 06:49
    Фото: Roland Balik/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Сейчас США не видят возможности мирных договоренностей между Россией и Украиной, это «очевидно для всех», заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

    В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов вступить в переговоры», но «показал, что полон решимости продолжать атаки на Украину и достигать своих военных целей». По словам Кирби, США «и большая часть международного сообщества намерены продолжать помогать Украине в укреплении ее обороноспособности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Однако Кирби ушел от прямого ответа на вопрос о том, считают ли в США реалистичным достичь прекращения боевых действий на Украине до конца текущего года. Он заявил: «Мы хотим, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильный шаг».

    Кроме того, Кирби заявил, что у Москвы «нет никаких причин рассматривать любые изменения в позиционировании сил НАТО на восточном фланге как провокацию. НАТО всегда будет оборонительным альянсом».

    Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент России Владимир Путин подтвердил, что цели специальной военной операции на Украине не изменились.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
    США заявили о помощи России со стороны Китая на фоне спецоперации на Украине
    		    30 июня 2022, 03:25
    Фото: Guenter Fischer/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Китай «за кулисами» оказывает помощь России на фоне российской военной спецоперации на Украине, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

    На вопрос о том, помогает ли Китай России обходить санкции, Хейнс ответила, что Пекин «находится в очень неудобном положении, когда он изо всех сил старается публично не занимать критическую позицию в отношении России очевидным и четким образом, как это делают многие союзники» США, передает ТАСС.

    По ее словам, Китай «помогает России различным образом за кулисами, иногда более очевидно или менее очевидно». Ее спросили, говорят ли об этом действия минкоммерции КНР. «Я думаю, что они соответствуют критериям экспортного контроля», – ответила Хейнс.

    Кроме того, она прокомментировала ситуацию вокруг Тайваня: «Си Цзиньпин, вполне очевидно, воспринимает воссоединение с Тайванем как цель, и он по-прежнему предпочитает добиваться этого мирным, а не военным путем». Однако, по ее словам, Пекин «пытается обеспечить потенциал для того, чтобы использовать военную силу для воссоединения в те сроки, которые он в конечном счете выберет». Однако «нет свидетельств того, что он в настоящее время намеревается взять Тайвань военным путем, даже если он проводит планирование для такой возможности», сказала Хейнс.

    СМИ сообщали, что США внесли в черный список экспортеров пять китайских компаний, которых Вашингтон подозревает в нарушении антироссийских санкций и оказании поддержки российским военным и оборонным предприятиям России, передает РИА «Новости».

    Напомним, Financial Times признала провал попыток Запада изолировать Россию. Так, издание отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада «исключить Россию из многосторонней системы».

    Коментарии (78)
    Стало известно о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты

    30 июня 2022, 09:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.

    «Сбой произошел после включения двигателя на прототипе», – цитирует ТАСС представителя американских военно-морских сил Тима Гормана.

    По его словам, испытания проходили в среду на Гавайях, дополнительных подробностей он не сообщил. Между тем Горман подчеркнул, что Пентагон по-прежнему способен «развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые средства» в намеченные сроки. В ВМС заверили, что специалисты проведут проверку и установят, что именно привело к неудаче.

    Как пишет Bloomberg, речь идет об испытании неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (conventional prompt strike). Эту ракету США планируют установить на новейших малозаметных эсминцах типа Zumwalt DDG-1000, а также на подлодках типа Virginia. По данным агентства, 29 июня произошло второе неудачное испытание ракеты – первое состоялось в октябре 2021 года, в ходе первых полетных испытаний. Тогда ракета не смогла взлететь из-за неисправности ракеты-носителя.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США создают гиперзвуковое оружие против России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Эрдоган сказал, как принудит Швецию выполнить условия Турции для вступления в НАТО
    		    30 июня 2022, 18:02
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.

    «Мы проводим переговоры со Швецией об экстрадиции 60 террористов. Сейчас их число увеличено до 73. Мы будем следить за тем, выполнят ли они свое обещание», – сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, сообщает ТАСС.

    Также он подчеркнул, что парламент Турции не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят договоренности с Анкарой.

    «Если мы не проведем это решение через наш парламент, то этот вопрос [о присоединении двух стран к НАТО] не получит развития. Мы обратимся в парламент, когда они выполнят обязательства. Если же они не сделают этого, то речи о передаче [документа] в парламент не идет», – сказал он.

     

    Напомним, во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

    До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции. 

    Коментарии (21)
    Минюст США захотел направить изъятые у россиян активы Украине

    30 июня 2022, 02:47

    Текст: Антон Антонов

    Американский минюст хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине, заявила замглавы ведомства Лиза Монако.

    Монако заявила, что американские власти «стремятся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолетов или чего угодно». По ее словам, «ничто не исключается», передает РИА «Новости».

    Как заявила Монако, если США могут «отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций», то их изъятие «стоит на повестке дня», а «дальше стоит вопрос о том, чтобы изъять и продать их». Минюст рассчитывает, что «действия Конгресса позволят предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются… и это народ Украины». Монако не считает, что данный процесс займет «годы».

    Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    Байден озвучил объемы новой военной помощи Киеву от стран Запада
    		    30 июня 2022, 18:36
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киев получит от 50 стран 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тыс. снарядов и противотанковые системы, заявил президент США Джо Байден.

    «Наши союзники по всему миру делают существенный вклад (в помощь Украине). По инициативе министра (обороны США Ллойда) Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины», – заявил Байден по итогам саммита НАТО в Мадриде, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что Киеву планируется поставить порядка 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО».

    Ранее сообщалось, что в течение недели США объявят о закупке системы ПВО средней и большой дальности для Украины.

    Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж готов продолжать поставки вооружений Украине с условием, что они никогда не будут использоваться для ударов по территории России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (13)
    Байден устроил истерику и призвал Запад терпеть высокие цены на бензин

    30 июня 2022, 19:11

    Текст: Вера Басилая

    Западу предстоит платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину, заявил президент США Джо Байден по итогам саммита НАТО.

    «Причина, по которой растут цены на бензин, это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием – Россия», – цитирует РИА «Новости» Байдена.

    Он пообещал, что в случае поддержки Конгрессом его предложений, в том числе об отмене налога на покупку бензина, цена на топливо снизится и немедленно наступит облегчение,

    «Думаю, многие вещи мы можем сделать и сделаем», – заявил президент США.

    Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране «подорожанием Путина». Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте – попытки «прикрыть одно место».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Опубликованы кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

    30 июня 2022, 07:18

    Текст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа.

    Как сообщает ведомство на странице в соцсети «ВКонтакте», системы ТОС-1А предназначены «для огневой поддержки пехоты, танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств».

    Напомним, в конце мая российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». ТОС-2 «Тосочка» – «наследница» тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Завод по производству разведывательно-ударных дронов в Дубне перешел на работу в три смены

    30 июня 2022, 14:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российский завод по серийному производству разведывательно-ударных беспилотников в Дубне заработает в три смены, заявил заместитель гендиректора компании-владельца предприятия – группы «Кронштадт» Алексей Белых на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ).

    Производимые на предприятии разведывательно-ударные дроны «Орион» принимают участие в специальной военной операции, нанося удары по украинским войскам.

    «Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдет на трехсменный режим работы. В связи с чем компания «Кронштадт» продолжает набор персонала. Соискателям предлагается частичная компенсация аренды жилья, помощь с транспортом, спецодежда и полисы ДМС. Для молодых специалистов и рабочих без опыта в компании реализуются программы наставничества и обучения», – передает РИА «Новости» слова Белых.

    ДМЗ перешло в собственность компании «Кронштадт» в июле 2021 года, новый завод по производству беспилотников был построен «Кронштадтом» рядом с ДМЗ в рекордно короткие сроки – с апреля по декабрь 2021 года. Оба предприятия формируют Центр беспилотной авиации, задачей которого является выпуск как самих беспилотных аппаратов, так и наземных пунктов управления.

    Разработанный компанией «Кронштадт» беспилотник «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона – 200 килограммов.

    Ранее российские БПЛА решили научить автоматически распознавать технику НАТО.

    Коментарии (4)
    Байден проигнорировал приветствие южнокорейского коллеги на саммите НАТО

    30 июня 2022, 11:33

    Текст: Александра Юдина

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден поставил в неловкое положение коллегу из Южной Кореи Юн Сок Еля на саммите НАТО в Мадриде, указывает телеканал Yonhap News TV.

    По информации канала, на кадрах видно, как Юн Сок Ель хотел подойти к Байдену и поздороваться с ним, однако американский президент прошел мимо и протянул руку главе Болгарии Румену Радеву, передает ФАН.

    При этом отмечается, что это не единственный конфуз, который произошел с Байденом на саммите. Так, во время приема у короля Испании американский президент не смог выбрать стул – взялся за спинку одного из них, но сесть так и не решился.

    В конце мая Байден уже допускал оплошность в адрес президента Южной Кореи, переврав его фамилию. Он перепутал того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином, однако сразу исправился.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    В США возросло количество случаев воровства бензина

    29 июня 2022, 21:39

    Текст: Вера Басилая

    Число случаев воровства бензина на автозаправках США на фоне рекордных цен значительно выросло по сравнению с предыдущим годом, заявил представитель Ассоциации мини-маркетов и розничной торговли топливом Джефф Ланард.

    «Этот показатель, безусловно, выше в сравнении с 2021 годом. Всякий раз, когда растут цены, преступники проявляют повышенный интерес к тому, чтобы использовать ситуацию для собственного заработка», – цитирует РИА «Новости» Ланарда.

    По его словам, граждане крадут бензин с заправок, используя для этих целей специальные устройства для его откачки, или же взламывают сети розничных продавцов топлива.

    С такими хищениями, как отмечают американские СМИ, столкнулись более четверти розничных продавцов. Этот тренд специалисты считают опасным как для топливной отрасли, так и для самих злоумышленников, так как в процессе кражи они вдыхают опасные пары, а также рискуют устроить взрыв.

    Как сообщали ранее американские издания, на фоне рекордных цен на топливо на автозаправках в США участились случаи воровства. Украденный бензин, как правило, затем перепродают по сниженным ценам.

    Ранее глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Лавров посоветовал Западу «ничего себе не прищемить» железным занавесом

    30 июня 2022, 17:34

    Текст: Вера Басилая

    Железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Что касается железного занавеса, он практически уже опускается. Пусть они (страны Запада) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», – цитирует ТАСС Лаврова.

    Ранее в Кремле заявили об отсутствии диалога России и США по стратегической стабильности.

    До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Путин обвинил США в мировом продовольственном кризисе

    30 июня 2022, 16:51

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.

    «Покупают больше, чем продают. Денег напечатали, раздали доллары и покупают продовольствие. Цены выросли, и развивающиеся страны оказались в самом наихудшем положении», – передает его слова РИА «Новости».

    По словам президента, из-за пандемии страны Запада начали сгребать с мировых рынков продовольственные товары, что сказалось на росте цен.

    Путин подчеркнул, что сейчас нужно принимать меры, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической.

    По его словам, в мире производится 800 млн тонн зерновых. В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн тонн зерна, в этом году будет готова поставить примерно 50 млн тонн. Россия удерживает первое место в мире по поставкам пшеницы на мировые рынки.

    «В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза США, это 6 млн тонн, по нашим данным, где-то 5 млн тонн пшеницы. Если иметь в виду объем производства в мире – 800 млн тонн, то мы понимаем, что такое количество никак не влияет на мировые рынки, это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия – 0,5%», – сказал Путин. 

    Ранее Путин заявил, что Россия готова решать важнейшую мировую задачу по наращиванию поставок продовольствия на рынок. 

    Коментарии (0)
    Байден заявил о лишении российских судов страховки за перевозку нефти

    30 июня 2022, 17:40

    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон и его союзники не намерены предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы мешать транспортировке, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО.

    «Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам», – цитирует Байдена РИА «Новости».

    Также у России возникнут сложности с поддержанием добычи нефти, связанные с ограничением доступа к технологиям из-за санкций. Механизм ценовых лимитов все же позволит России получать нефтяные доходы, но они будут ниже текущих.

    В апреле у индийской госкомпании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) возникли сложности с перевозкой российской нефти, поскольку российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее стало обеспечить страховое покрытие рейсов из-за санкций.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •