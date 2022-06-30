Байден высказался по поводу продажи модернизированных F-16 Турции

Соединенным Штатам следует продать Турции истребители F-16 и модернизировать эти самолеты, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления по итогам саммита НАТО.

Байден в ходе пресс-конференции ответил, что он обещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану по поводу F-16, передает ТАСС.

«Я сказал то, что говорил еще в декабре. Нам следует продать им F-16 и также модернизировать эти самолеты. Не в наших интересах не делать этого», – сказал глава американского государства.

Он подчеркнул, что такие сделки должен одобрять Конгресс США.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Байден на встрече с Эрдоганом пообещал ему постараться получить «зеленый свет» от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70.

По этим данным, Турция еще не направляла США официальный запрос по закупке истребителей F-16.

В начале мая Издание Yeni Akit сообщало, что Турция и США ведут переговоры по продаже Анкаре истребителей F-16 нового поколения. При этом США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

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