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Медведев счел опереточным предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС
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Предоставление Украине и Молдавии статусов кандидата на вступление в Евросоюз является всего лишь опереточными действиями, которые не стоит воспринимать всерьез, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на Х Петербургском международном юридическом форуме.
«В отношении ЕС, раз уж вы спросили, мне кажется, что это все какие-то опереточные действия, которые сами участники этой постановки не воспринимают всерьез. Желание очень простое – каким-то образом зацепить Россию. Желание показать нам различные возможности, которые существуют у Евросоюза, желание сделать, что называется, в чем-то побольнее, хотя это цели не достигает», – цитирует ТАСС Медведева.
При этом замглавы Совбеза усомнился, что Евросоюз продолжит свое существование в ближайшие десятилетия.
«Мне пришлось сказать, что неизвестно, что будет через несколько десятилетий, сама европейская структура, Европейский союз, проживет эти годы или нет, потому что там тоже очень разные прогнозы», – сказал он.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества.
Владимир Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая якобы повлечет за собой членство в Евросоюзе, и призвал не обесценивать статус кандидата. В свою очередь журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц назвал статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышкой.
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Зеленский назвал условие участия в саммите G20
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
«Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы двадцати. И, конечно, я принимаю это приглашение», – об этом он заявил после встречи в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо.
«Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», – отметил Зеленский, передает ТАСС.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
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Россия решила заменить высылаемых из Болгарии дипломатов
Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария, сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
Митрофанова, отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о том, прибудет ли кто-то на смену высылаемым 70 сотрудникам посольства, сказала: «Приедет, конечно, в рамках той квоты – это 23 дипломата и 25 технических сотрудников», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Будем набирать, но вы понимаете, это процесс, процесс подготовки документов, визы, это не по щелчку пальца... Какое-то время работать будет сложно, особенно консульствам, естественно», – сказала она.
Посол уточнила, что генеральное консульство России в Варне временно прекратит работу из-за высылки российских дипломатов.
Накануне премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже».
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Стало известно о возможном возобновлении транзита в Калининград через Литву
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Транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
По данным источников, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Отмечается, что эти обсуждения «прокладывают путь к соглашению», которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
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Вооруженные силы России вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.
«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта в июне.
Есть информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
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На Украине объяснили большое число потерь ВСУ
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Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям у ВСУ, заявил эксперт Александр Кочетков.
Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.
«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. <...> Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», – передает РИА «Новости» слова Кочеткова.
Он подчеркнул, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. При этом ВС России превосходят ВСУ, в частности, по военной технике, указал специалист.
«Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу «ни шагу назад», – отметил Кочетков.
По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.
«У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить противника, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций. То есть оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», – заявил Кочетков.
При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они «расширяют оперативные возможности ВСУ», но реализация этого потенциала «все равно зависит только от действий украинского Генштаба», объяснил Кочетков.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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Эксперты назвали причины вывода российского гарнизона с острова Змеиный
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Французские САУ СAESAR были развернуты на острове Кубанский, в 36 километрах от Змеиного. Вероятный масштабный удар по острову грозил потерей личного состава, и потому было принято решение об эвакуации гарнизона, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В четверг Минобороны сообщило о выводе военнослужащих с острова Змеиный.
«Можно предположить, что из данных разведки стало известно: ВСУ готовили масштабный удар по этому острову, который отразить наличными силами было бы сложно. Не исключено, что предполагалось использование поставленных Западом французских самоходных артиллерийских установок CAESAR», – отметил военный эксперт Константин Сивков.
Он напомнил, что эти САУ были развернуты на острове Кубанский, расположенный в Одесской области близ устья Дуная, в 36 километрах от Змеиного. «Подобные удары по острову грозили потерей личного состава, и потому было принято такое решение», – отметил эксперт.
Схожее мнение высказал и источник Telegram-канала «Рыбарь», который указывает: после переброски в Одесскую область артиллерийских установок CAESAR и оперативно-тактических комплексов «Точка-У» плотность артиллерийского огня со стороны одесского побережья кратно возросла, поэтому и было решено эвакуировать военнослужащих ВС России со Змеиного. «Следующий этап битвы за остров Змеиный – это уничтожение морского и воздушного десанта ВСУ на подступах», – считает источник.
О том, что ВС России вывели гарнизон, находящийся на острове Змеиный, в четверг оповестило Минобороны России. В сообщении, которое было помещено в официальном Telegram-канале ведомства, указывалась не военная, а политическая причина. Россия тем самым продемонстрировала мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.
Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
«Если руководство Российской Федерации приняло такое решение, значит оно правильное. Взвешены все за и против, и, с учетом обвинений в адрес России, что мы чуть ли не устраиваем мировой голод, решено не препятствовать вывозу зерна», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По его оценке, «это решение продуманное, выверенное и действительно демонстрирует всем, кто кричит, что мы не даем вывозить зерно, что с нашей стороны препятствий нет».
«Очевидно, что это жест доброй воли со стороны России. Москва таким образом отреагировала на утверждение ООН о том, что мы препятствуем вывозу зерна из Украины. То есть наша страна сейчас снимает градус напряженности, принимая во внимание выводы организации», – заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Я думаю, что следующим шагом может быть заявление России о полной демилитаризации острова Змеиный. Ну а в дальнейшем необходимо не допустить размещения там гарнизона ВСУ», добавил эксперт. Он также отметил, что дальнейшие шаги должны предпринимать уже в ООН. «Именно Организация Объединенных Наций обращалась к Москве с просьбой обеспечить беспрепятственный вывоз зерна из Украины. Раз они об этом попросили, то им и гарантировать определенный статус острова, в том числе в вопросах повторной милитаризации», – пояснил собеседник.
«При этом стоит понимать, что Россия имеет все необходимые возможности для контроля этой территории, а также вопроса вывоза продовольствия со стороны Крыма. Так что мы просто демонстрируем свою готовность учитывать мнение ООН», – акцентировал Бартош.
В среду состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщает ТАСС, была затронута тема вывоза зерна и удобрений из украинских портов. Лавров подробно изложил российские оценки текущего положения дел на Украине, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.
Также напомним, что в начале прошлой недели ВСУ предприняли вторую по счету крупномасштабную попытку отбить остров Змеиный. Как сообщил тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные и артиллерийские удары по дислокации наших военных наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
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ДНР и Украина обменялись военнопленными
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Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня 144 бойца Донецкой народной республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», – цитирует Пушилина ТАСС.
Несколько из них – это рядовые нацбатальонов, их состояние плачевное, у них тяжелые ранения, также есть ампутации. Доказано, что освобожденные "азовцы" не совершали военных преступлений.
Пушилин подчеркнул, что основной задачей является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. «У врага оказались очень ценные военнослужащие», – добавил глава ДНР. Среди них — два русских летчика, взятых в плен еще в марте.
Как сообщил глава республики, среди освобожденных бойцов республики «есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен». По его словам, «большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь».
В среду главное управление украинского минобороны заявляло, что из 144 вернувшихся военнослужащих 95 были взяты в плен в мариупольском комбинате «Азовсталь». Из них 43 – из националистического батальона «Азов».
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
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Путин подтвердил конечные цели спецоперации на Украине
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Цели специальной военной операции на Украине не изменились. Это защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин сказал, что «работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы». «Все идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин отметил, что «по срокам не надо говорить». Он пояснил, что «это жизнь, это реальные вещи», а «подгонять под какие-то сроки – это неправильно». Ситуация «связана с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями», следует «прежде всего думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», сказал президент.
По его словам, целью СВО является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». Относительно целей «ничего не поменялось». «Я же сказал об этом ранним утром 24 февраля прямо, публично на всю страну, на весь мир. Добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», – заявил он.
Путин отметил при этом, что «тактика, предложенная Минобороны и Генштабом, может быть разная – куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать». «Киевский режим готовился к этому давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились», – сказал он.
Президент заявил: «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Он поддержал идею закреплять в искусстве образ бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Как считает глава государства, таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни. Путин подчеркнул, что «российские ребята выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые – уходят из жизни», и они делают это ради достижения целей спецоперации, то есть защиты жителей Донбасса и охраны интересов России.
Он добавил, что российские военнослужащие таким образом обеспечивают безопасность своей страны: «Чего, мы не понимаем что ли? Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом».
Как заявил президент, «из Украины начали делать «анти-Россию», плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствовали себя частью русского мира».
Путин уверен, что Украина для Запада является лишь средством достижения целей НАТО и подтверждения имперских амбиций, о чем свидетельствует призыв к Киеву «продолжать боевые действия». По его словам, НАТО «руками украинцев, руками украинского народа» хочет «утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ЕК решили проверить информацию о планах Британии лишить газа Европу
Еврокомиссия намерена проверить данные о том, что Британия в случае недостатка газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.
«Новости, которые мы получили сегодня утром, которые были сообщены Financial Times, мы должны будем проанализировать их и обсудить с нашими британскими партнерами», – сказал Шефчович, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ЕС и Британии нужно послать сигнал о том, что они могут сфокусироваться «на этой глобальной повестке дня, глобальных вызовах, один из которых – это, конечно, энергетическая безопасность».
«Наши британские партнеры знают, как выгодно было энергетическое сотрудничество. В один период ты в состоянии продавать энергоресурсы, но очень часто тебе нужно покупать их у своих партнеров. Поэтому торговля на европейском уровне приносила выгоду всем участникам. Это то, почему торговля энергоресурсами, энергетическая поддержка, а в эти дни мы все чаще используем слово солидарность, так важны. Я надеюсь, что это будет императивом мышления, когда будут решаться эти вопросы. Но нам надо изучить, что это будет означать для лета, для зимы. Я надеюсь, наши британские коллеги сделают то же самое, прежде чем более ясно сообщить об этом», – заключил Шефчович.
Ранее СМИ сообщали, что Британия в случае столкновения с нехваткой газа может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу.
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Выяснилось местонахождение угрожавшего убить мать Кадырова лейтенанта «Азова»
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Лейтенант полка «Азов» Давид Касаткин, угрожавший в ходе боев за «Азовсталь» убить мать Рамзана Кадырова и изнасиловать его детей, находится в заключении в Донецкой народной республике (ДНР), удалось узнать RTVI.
Касаткин от имени Young Gods Group писал посты о Кадырове, про пленных и убийство бойцов ДНР. Он оскорблял главу Чечни. Также он требовал, чтобы тот замолчал и угрожал отрезать его матери голову и изнасиловать дочерей, передает RTVI.
Через некоторое время Касаткин удалил публикацию. Позже стало известно, что Касаткин с «Азовстали» попал в плен. Через несколько дней в соцсетях появились сообщения, что военного якобы вывезли в СИЗО Грозного на беседу к Кадырову. Ряд Telegram-каналов сообщали, что Касаткин якобы умер от остановки сердца.
Однако источник в руководстве ДНР сообщил RTVI, что информация о переводе Касаткина «в Ростов, Грозный или Москву – фейк».
«Касаткин находится в Волновахской колонии №120. Жив и здоров, спит, гуляет, три раза в день получает питание, в столовую ходит вместе со своим дружком Фростом. Никаких жалоб от него не поступало. Все что ему угрожает – обстрелы со стороны ВСУ, в Еленовку постоянно регулярно происходят прилеты», – сообщил источник. Он уточнил, что в колонии в Еленовке содержится 2300 пленных с «Азовстали», лидеров полка действительно вывезли в Москву, в Лефортово, а следствие в ДНР продолжает активную работу: «Все факты преступлений зафиксированы, очистка соцсетей преступникам не поможет».
Кроме того, источник оценил возможность обмена Касаткина: «После предъявления обвинения в преступлениях статус пленного меняется и обмену он не подлежит».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские следователи работают с командирами украинского националистического батальона «Азов» (возбуждены уголовные дела в России), собирается информация для подготовки к готовящемуся трибуналу в конце лета.
Норвегия отказалась считать блокаду Шпицбергена нарушением договора
Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт утверждает, что отказ ее страны пропускать грузы в российские поселки на Шпицбергене якобы не нарушает договор 1920 года по архипелагу.
Хюитфельдт заявила, что «Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене». По ее словам, «грузы, которые были остановлены на норвежско-российской границе, были остановлены на основании санкций, запрещающих российским автотранспортным компаниям перевозить их по территории Норвегии», передает РИА «Новости».
Напомним, правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен.
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Власти Швейцарии приготовились ввести квоты на газ и велели запастись мазутом
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Правительство Швейцарии ведет подготовку к возможному дефициту газа и может ввести ограничения для потребителей, не входящих в категорию «защищенных», сообщил кабмин страны.
Правительство Швейцарии провело заседание, по итогам которого заявило, что в Европе «ситуация становится все более напряженной в том, что касается в первую очередь снабжения газом». У Швейцарии нет собственных хранилищ, большую часть газа страна получает из Германии, поэтому «будет затронута в случае нехватки газа в Евросоюзе, в частности, в Германии». По мнению кабмина, «если хранилища не будут заполнены так, как предусмотрено, то нехватка будущей зимой не исключена».
Швейцария готовится к «различным сценариям». В частности, предлагается «призвать всех потребителей природного газа к снижению его потребления». Те, у кого есть техническая возможность, должны будут перейти на мазут, который рекомендовано запасать «несмотря на высокие цены», передает ТАСС со ссылкой на Keystone-ATS и RTS.
Если призывов будет «недостаточно», власти готовы ввести квоты на газ для всех потребителей, не отнесенных к категории «защищенных». К «защищенным» относятся в основном домовладения, отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также основные службы, такие, как здравоохранение. Кроме того, обсуждается возможность полного запрета на использование газа в некоторых случаях, в частности, для обогрева спортивных залов и пустующих зданий.
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна «находится не на острове», ситуация «на Украине и глобальный энергетический кризис ударили в том числе по Швейцарии», и «нет никакой уверенности в отношении того», что «ждет» Швейцарию. Он указал на «конкретный риск нехватки газа», посоветовав снизить обогрев жилищ, так как понижение температуры в домах на один градус Цельсия позволяет экономить от 5% до 7% газа. Пармелен заявил: «Каждый должен задаться вопросом и посмотреть, где он может сэкономить. Речь идет не только о газе, но и об электричестве».
Напомним, президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что из-за инфляции и роста цен на энергию, в том числе из-за кризиса на Украине, может потребоваться большая бережливость. Сообщалось, что глава Швейцарии ведет с Россией дискуссии по вопросам, касающимися Украины, а также готовности Берна предложить свои дипломатические услуги Москве и Киеву.
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Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией
Европа «сдрейфила» в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов для издания «Главред».
Украинский военный сравнил действия Европейского союза с «позицией страуса». «Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», – передает РИА «Новости» его слова.
Однако Жданов подчеркнул, что российская сторона не станет применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.
Накануне агентство Reuters допустило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.
Ранее зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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Высокоточным ударом по Николаеву уничтожено более 80 иностранных боевиков ВСУ
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За последние сутки в ходе специальной венной операции на Украине уничтожены более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаеве, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, трехсот минометных мин и ста выстрелов для ПЗРК», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава», – сообщил Конашенков.
«В результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой народной республики безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%. Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров», – подытожили в Минобороны.
Кроме того, Конашенков на брифинге сообщил, что Россия вывела гарнизон с острова Змеиный.
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В Минобороны узнали о планах националистов уничтожить Авдеевку в ДНР
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Националисты и иностранные наемники намерены стереть город Авдеевку в ДНР с лица земли, сжечь его вместе с мирными жителями, чтобы обвинить в этом российскую армию, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой народной республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.
В сообщении приводится диалог националистов, из которого следует, что они намерены сжечь населенный пункт вместе с мирным населением, которое приказано не отпускать по домам.
Мизинцев подчеркнул, что «цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ».
Ранее в Минобороны России заявили о подготовке ВСУ ракетных ударов из жилых кварталов Кривого Рога по больнице в Высокополье, находящемся под контролем российских войск, чтобы спровоцировать ответный огонь.
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