Путин заявил об увеличении экспорта зерна до 50 млн тонн в следующем году

Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире

Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями России на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия начала складываться не вчера, а еще в феврале 2020 года, в процессе борьбы с последствиями коронавируса.

«Ничего лучше не нашли в тех же Соединенных Штатах, финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и поддержку отдельных предприятий, отраслей экономики», – приводит слова Путина официальный сайт президента.

«В целом и мы делали примерно то же самое, но я смею вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции», – заявил президент.

По его словам, совсем по-другому складывалась ситуация в Соединённых Штатах:«За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6 процента».

«Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так, – считает глава государства. – Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть, Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак».

«И это был первый шаг, очень серьезный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие», – отметил Путин.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.