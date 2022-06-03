Медведев указал на возможность доставки Украине оружия торговыми судами

Россия хочет быть уверена, что суда для вывоза украинской пшеницы не станут использовать для доставки оружия Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В Москве «должны быть уверены, что те торговые суда, которые повезут, например, эту пшеницу, не привезут на Украину оружие», сказал Медведев. «Потому что мы не заинтересованы в том, чтобы дополнительное количество вооружений было поставлено этими самыми торговыми судами под видом гуманитарной помощи или чего-то другого», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Он пояснил, что Россия не препятствует вывозу зерновых, но «Украина заминировала все выходы из порта». Россия не препятствует «вывозу этого продовольствия», требуется разминирование. «Пожалуйста, пусть они все сделают и в соответствии с теми договоренностями, которые есть, поставляют в другие страны – и морским путем, и сухопутным», – сказал он.

Как подчеркнул Медведев, «для того, чтобы в целом улучшить продовольственную безопасность в мире, оптимизировать продовольственную ситуацию, нужно отказаться от взаимных санкций, и тогда цены на продовольствие станут ниже». Обвинения со стороны западных стран в адрес России в создании мирового продовольственного кризиса являются ложью, заверил он, отметив, что «продовольственная ситуация на планете начала ухудшаться, наверное, лет пять – семь назад» из-за «макроэкономических просчетов и неурожаев, засух, климатических изменений, решений, которые принимались отдельными государствами».

Россия готова поставлять зерно на экспорт, но оно не должно подвергаться санкциям. «Они говорят: «Вы давайте, поставляйте». В то же время корабли наши не обслуживают, наши торговые суда, пытаются арестовывать наше имущество», – сказал замглавы Совбеза. Кроме того, «нужно отказаться от дурацких санкций в отношении удобрений».

Он уверен, что Россия сможет спокойно противостоять санкционному давлению Запада, а ее экономика продолжит результативно развиваться. По его словам, проводимая с 2014 года политика импортозамещения позволит вывести российскую экономику на путь устойчивого развития.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном, но Киев должен разминировать акваторию портов. По словам постпреда России, Украина не только установила мины, но и затопила суда якобы в целях безопасности.

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