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В ЕК решили проверить информацию о планах Британии лишить газа Европу
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Еврокомиссия намерена проверить данные о том, что Британия в случае недостатка газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.
«Новости, которые мы получили сегодня утром, которые были сообщены Financial Times, мы должны будем проанализировать их и обсудить с нашими британскими партнерами», – сказал Шефчович, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ЕС и Британии нужно послать сигнал о том, что они могут сфокусироваться «на этой глобальной повестке дня, глобальных вызовах, один из которых – это, конечно, энергетическая безопасность».
«Наши британские партнеры знают, как выгодно было энергетическое сотрудничество. В один период ты в состоянии продавать энергоресурсы, но очень часто тебе нужно покупать их у своих партнеров. Поэтому торговля на европейском уровне приносила выгоду всем участникам. Это то, почему торговля энергоресурсами, энергетическая поддержка, а в эти дни мы все чаще используем слово солидарность, так важны. Я надеюсь, что это будет императивом мышления, когда будут решаться эти вопросы. Но нам надо изучить, что это будет означать для лета, для зимы. Я надеюсь, наши британские коллеги сделают то же самое, прежде чем более ясно сообщить об этом», – заключил Шефчович.
Ранее СМИ сообщали, что Британия в случае столкновения с нехваткой газа может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу.
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Стало известно о готовности Британии перекрыть поставки газа в Европу
Если Британия столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу, сообщают источники Financial Times.
По информации издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Британия перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию, пишет «Коммерсант».
Как при этом сообщили в британской электроэнергетической компании National Grid, правительство страны ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет «отражать обстоятельства».
Отмечается, что ряд британских энергетических компаний призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.
Европейские газовые компании, в свою очередь, призвали Британию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.
Ранее из-за роста цен на газ закрылся один из крупнейших в Британии заводов по производству удобрений Ince.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
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В Германии поставили под вопрос единство G7 против России
После интервью канцлера Германии Олафа Шольца «единодушие стран G7 поставлено под сомнение», пишет автор немецкого издания Welt Саша Ленарц.
По мнению обозревателя, клятвенные заверения политика в том, что страны «большой семерки» едины во мнении по отношению России не столь однозначны, как это кажется на первый взгляд. Автор обратил внимание на то, что лидеры G7 по итогам встречи не смогли прийти к согласию по целому ряду тем, передает Прайм.
Так, по информации издания, стоит обратить внимание на преждевременные заявления американского лидера Джо Байдена об ограничениях на золото российского происхождения. «Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС», – отметил автор.
Однако в статье отмечается, что остается неизвестным, найдет ли это предложение отклик у большего числа членов G7. Также корреспондент пишет о том, что пока участники встречи не смогли договориться о вводе предельных цен на нефть из России.
«Президент Франции Эммануэль Макрон не встретил особого энтузиазма со стороны США относительно идеи ввести ценовой потолок на нефть во всем мире, включая американскую», – говорится в материале.
В то же время журналист напомнил о существующих между Германией и США разногласиях по отношению к Китаю. Если Вашингтон видит в Пекине главного стратегического противника, то Берлин считает азиатскую страну «конкурентом».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Россия решила заменить высылаемых из Болгарии дипломатов
Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария, сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
Митрофанова, отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о том, прибудет ли кто-то на смену высылаемым 70 сотрудникам посольства, сказала: «Приедет, конечно, в рамках той квоты – это 23 дипломата и 25 технических сотрудников», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Будем набирать, но вы понимаете, это процесс, процесс подготовки документов, визы, это не по щелчку пальца... Какое-то время работать будет сложно, особенно консульствам, естественно», – сказала она.
Посол уточнила, что генеральное консульство России в Варне временно прекратит работу из-за высылки российских дипломатов.
Накануне премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже».
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Французские СМИ назвали ругающие Запад за антироссийские санкции страны
Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал обозреватель Николя Баверез в статье французского журнала Point.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», – передает РИА «Новости» его слова.
Автор публикации отметил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
«Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран», – заключил обозреватель.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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Джонсон усмотрел связь между спецоперацией на Украине и полом Путина
Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной, выразил мнение премьер-министр Британии Борис Джонсон немецкому телеканалу ZDF.
«Если бы Путин был женщиной, – кем он, очевидно, не является, – но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», – передает РИА «Новости» его слова.
Джонсон добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».
Несмотря на выпады Джонсона в сторону России, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов пригласил британского премьера «младшим научным сотрудником в лабораторию с гарантией конкурентоспособной зарплаты и хороших условий труда». Так он ответил на прозвучавшее накануне предложение Джонсона российским ученым переехать в Британию.
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Генконсул России предупредил Осло о последствиях отказа в пропуске грузов на Шпицберген
Власти Норвегии не продумали до конца все последствия отказа в пропуске грузов для российских поселений, заявил генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин в эфире «России 24».
«Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух Договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене», – передает его слова РИА «Новости».
«Я думаю, может быть, не продумали до конца все последствия, но наша задача в том, чтобы напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору о Шпицбергене», – добавил Гущин.
Генконсул пояснил, что Москва и Осло проводят консультации по ситуации на Шпицбергене
«Я бы не стал спекулировать насчет возможных ответных мер с нашей стороны. Хочу только сказать, что на любые нарушения договора о Шпицбергене 1920 года Норвегией нами будет даваться адекватный ответ», – пояснил он.
Дипломат добавил, что МИД Норвегии все еще не дал ответ на официальную ноту российского посольства и письмо треста «Арктикуголь» про поставки грузов.
«По-прежнему его ждем, хотя шансы на то, что это будет позитивный ответ, очень невелики», – сказал Гущин.
Напомним, норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.
Политолог Олег Барабанов заявил газете ВЗГЛЯД, что «если Норвегия продолжит не пропускать товары для наших шахтеров на Шпицбергене, то тут не получится организовать снабжение по морю, в отличие от Калининграда. Ситуация гораздо сложнее и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки на архипелаге».
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В Siemens отвергли обвинения Газпрома в сокращении поставок из-за ремонта турбин
Немецкая Siemens Energy отвергла заявление Газпрома, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали из-за того, что компания не вернула после ремонта турбину для трубопровода, сообщил исполнительный директор компании Джо Кезер газете Suddeutsche Zeitung.
«Очень удобно втягивать компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», – передает ТАСС его слова.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Песков и Захарова ответили на хамство главы Минобороны Великобритании
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления о ней министра обороны Великобритании Бена Уоллеса обвинила его в клевете, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его заявление хамством.
В ходе саммита НАТО в Мадриде глава британского Минобороны сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес представителей российской власти, в том числе в адрес Захаровой и главы государства Владимира Путина.
«Я думаю, что реальная проблема тут, что российская система считает одни государства хуже других, что с их правами можно не считаться. И если они хотят вписать себя в новую историю, кажется, они видят для этого единственный путь – с помощью насилия и вторжений. Там есть женщина, официальный представитель МИДа, это комедия. У нее выходят заявления каждую неделю с угрозами разбомбить всех ядерными бомбами или сделать что-нибудь подобное. Она, конечно, женщина, но… [Ведущий: Ну давайте не будем идти этим путем]», – цитирует Bloomberg министра.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хамством заявление Уоллеса, по мнению представителя Кремля, такое поведение бросает тень на Великобританию.
«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», – заявил ТАСС Песков, комментируя высказывание британского министра.
«Этот министр, опять же, к сожалению, не одинок в своем агрессивном бескультурье. Видим и других таких. Они не могут решать проблемы. Они их только создают», – констатировал представитель Кремля.
«Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил пранкерам Вовану и Лексусу о поддержке вступления Украины в НАТО. Запись разговора была опубликована на канале пранкеров, который YouTube удалил.
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Стало известно о возможном возобновлении транзита в Калининград через Литву
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Транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
По данным источников, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Отмечается, что эти обсуждения «прокладывают путь к соглашению», которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Адвокат британца Шона Пиннера обжаловала смертный приговор наемнику
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Адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу, сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.
«Вчера адвокат Шона Пиннера подала кассационную жалобу на обжалование смертного приговора. От Эйдена Эслина и Саадуна Брагима пока кассационные жалобы не поступали», – передает Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы.
Уточняется, что слушание дела в кассационном порядке назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию. Дело направляется в кассационную инстанцию после выполнения всех необходимых процессуальных требований в соответствии с уголовно-процессуальным законодательства ДНР.
Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками ДНР, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Совет ЕС согласовал отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
Совет Евросоюза согласовал инициативу отказа с 2035 года от автомобилей на бензиновом и дизельном топливе.
«Совет согласился повысить целевые показатели сокращения выбросов CO2 <...> к 2030 г. до 55% для легковых автомобилей и до 50% для грузовых. Совет также одобрил ввод целевого показателя сокращения выбросов углекислого газа на 100% к 2035 г. для новых машин», – цитируют документ «Ведомости».
С 2035 года в ЕС будут продаваться только те автомобили, которые не производят углекислый газ. Новые машины должны выпускаться либо с электрическими силовыми установками вместо двигателя внутреннего сгорания (ДВС), либо на безуглеродных видах топлива, например, водороде.
На данном этапе речь идет только о запрете новых автомобилей с ДВС. Отказ от продажи подержанных автомобилей с ДВС также обсуждается, однако решение пока не принято.
Отмечается, что запрет на продажу автомобилей с ДВС является одной из мер для достижения климатически нейтральной экономики к 2050 году.
Ранее сообщалось, что в Канаде к 2035 году прекратят продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
Захарова: Россия использует все легитимные способы возврата замороженных активов
Россия использует все легитимные способы по возвращению полноценного доступа к замороженным активам за рубежом, однако не рассчитывает на политическую неангажированность Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы задействуем со своей стороны все легитимные возможности по возвращению полноценного доступа к национальным активам за рубежом, включая золотовалютные резервы России. Как только [Запад] от слова переходит к делу, справедливость, непредвзятость и беспристрастность куда-то уходят вдаль. Поэтому рассчитывать на политическую неангажированность и чисто судебный подход соответствующих органов недружественных стран вряд ли возможно», – передает ТАСС ее слова.
При этом Захарова подчеркнула, что Россия расценивает действия Запада по заморозке активов как «посягательство на суверенную собственность».
«Это очередной повод всему миру задуматься в надежности американского доллара и евро в качестве резервных валют и основных средств внешних расчетов, в беспристрастности и устойчивости текущего глобального финансового порядка, который насаждается либеральными режимами», – добавила она.
Захарова отметила, что «какое-либо использование средств РФ без согласия будет трактоваться как неправомерный и демонстративный недружественный выпад конкретной стороны и ее властных структур, дающий России право на конкретные шаги по защите своих интересов».
Также представитель МИД заявила, что Москва исходит из незыблемости положений Венской конвенции о дипломатических сношениях в вопросах, касающихся российской дипломатической собственности.
Так, согласно 22-й статье конвенции, по ее словам, помещения представительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительств пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
«Еще совсем недавно сама постановка этого вопроса казалась просто немыслимой с точки зрения канонов дипломатических установок, понятия частной собственности, право на которую в странах коллективного Запада считалось чуть ли не священным», – добавила дипломат.
Резюмируя, Захарова указала, что на каждое враждебное действие со стороны Запада последует «оперативный, соразмерный, необязательно симметричный ответ». «Он будет вырабатываться исходя из того, что мы увидим в наш адрес», – подчеркнула она.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Британия ввела санкции против Потанина и Гуцериева
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Великобритания ввела санкции против российских предпринимателей Владимира Потанина и Саида Гуцериева, говорится в пресс-релизе британского правительства.
«Среди тех, кто попал под санкции, Владимир Потанин – второй богатейший человек в России и владелец крупного конгломерата «Интеррос». Потанин продолжает накапливать богатство, поддерживая режим (президента РФ Владимира) Путина, он приобрел Росбанк и акции «Тинькофф Банка» в период после вторжения России на Украину», – цитирует документ РИА «Новости».
Кроме того, в санкционный список попали предприниматель Саит-Салам Гуцериев, глава трубопроводной компании «Велесстрой» хорват Михайло Перенцевич, первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Также санкции введены в отношении полковника в отставке, Героя России Андрея Трошева и Героя России Андрея Богатова, которых британские власти связывают с ЧВК «Вагнер», губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и Московского индустриального банка.
Ранее Британия ввела санкции, которые предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги.
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Стало известно о планах Британии разместить в Эстонии системы ПВО и вертолеты
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО 29 июля намерен сообщить об отправке дополнительных сил в Эстонию для укрепления восточного фланга альянса, сообщили СМИ.
Лондон планирует увеличить пункт управления войсками в Эстонии и перебросить в страну дополнительные силы, в том числе средства противовоздушной обороны, артиллерию и вертолеты, сообщает Рostimees.
Кроме того, Британия планирует увеличить свой контингент в европейских войсках НАТО. Страна собирается увеличить в этом году оборонные расходы до 2,3% ВВП, что станет крупнейшим ростом оборонного бюджета королевства после окончания холодной войны.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США усилят свое военное присутствие по всей Европе.
Джонсон предложил создать современное подобие Римской империи
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что политическое сообщество ЕС, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, должно стать неким современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки.
«У меня была эта идея, когда я был министром иностранных дел», – приводит в среду слова Джонсона, возглавлявшего МИД с 2016 по 2018 год, газета «Файнэншл таймс». «Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum (римское название Средиземного моря) Римской империи», – сказал он по пути на саммит НАТО, проходящий в эти дни в Мадриде, передает ТАСС.
9 мая президент Франции выразил мнение, что Украина имеет возможность получить статус кандидата в члены Евросоюза в ускоренном порядке, но процесс вступления может занять годы или даже десятилетия. На конференции о будущем Европы в Страсбурге Макрон предложил создать в связи с этим в дополнение к ЕС новую организацию – «Европейское политическое сообщество», которое включит Украину и ряд других стран.
23 июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества.