Глава НАТО не ответил на вопрос: примут ли Украину в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину «готовиться к долгой войне», но не ответил на вопрос о возможности страны вступить в альянс после завершения конфликта.

«Мы должны готовиться к длинной войне, и это наш сигнал президенту Зеленскому. Война должна закончиться за столом переговоров и на условиях Украины», – цитирует ТАСС слова Столтенберга.

В ответ на прямой вопрос, сможет ли после этого Украина вступить в НАТО, как Финляндия и Швеция, он повторил лишь, что «дверь в НАТО остается открытой».

Между тем в новой Стратегической концепции НАТО говорится, что альянс продолжит укреплять диалог со стремящимися в альянс странами и развивать партнерские связи с Украиной и Грузией.

«Мы будем продолжать развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения наших общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности. Мы подтверждаем решение, принятое нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины», – сказано в документе.

Там же отмечается, что НАТО будет укреплять политический диалог и сотрудничество с теми, кто стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу, помогать укреплять их устойчивость к злонамеренному вмешательству, наращивать их потенциал и усиливать нашу практическую поддержку для продвижения их евроатлантических устремлений.

Ранее Владимир Зеленский на саммите НАТО сравнил политику альянса по вступлению новых членов со старыми турникетами киевского метро, которые были открыты до того момента, пока не подойдешь к ним.

В новой с тратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг проанонсировал новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, и назовал Россию «прямой угрозой безопасности». Кроме того, в планах Североатлантического альянса – увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.

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