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Стало известно о планах Британии разместить в Эстонии системы ПВО и вертолеты
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО 29 июля намерен сообщить об отправке дополнительных сил в Эстонию для укрепления восточного фланга альянса, сообщили СМИ.
Лондон планирует увеличить пункт управления войсками в Эстонии и перебросить в страну дополнительные силы, в том числе средства противовоздушной обороны, артиллерию и вертолеты, сообщает Рostimees.
Кроме того, Британия планирует увеличить свой контингент в европейских войсках НАТО. Страна собирается увеличить в этом году оборонные расходы до 2,3% ВВП, что станет крупнейшим ростом оборонного бюджета королевства после окончания холодной войны.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США усилят свое военное присутствие по всей Европе.
Посол США отчитала представителя украинских властей
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Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «бездоказательными» заявления главы фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давида Арахамии о том, что Тбилиси якобы позволяет Москве обходить санкции, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, Арахамия выдвинул «очень серьезные» обвинения, но при этом «не предъявил никаких доказательств». Она сказала, что «такого типа разговоры должны вестись между правительствами, на двустороннем уровне, по дипломатическим каналам, а не через СМИ».
«Власти Грузии ответили на эти обвинения, – сказала Келли Дегнан. – В целом такая напряженная риторика между Грузией и Украиной на руку только России. Не время сейчас для противостояния Украины и Грузии, им нужно объединиться против «общего оккупанта».
Ранее вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал «оскорбительным вмешательством во внутренние дела» его страны заявления Арахамии.
«Это лживые и несерьезные, не подкрепленные фактами заявления. Они абсолютно безответственны, и это оскорбительное вмешательство в дела грузинского государства», – заявил зампред правительства Грузии на брифинге в понедельник.
«Такое вмешательство политика другой страны, думаю, неприемлемо и оскорбительно для всех наших граждан», – сказал он.
Арахамия не впервые выступает с неподтвержденными обвинениями в адрес Грузии. На этот раз он заявил, что грузинские министры и депутаты осуществляют транзакции за рубеж, помогая российской стороне обходить санкции, а бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили помогает странам, спонсирующим терроризм.
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США перехватили вышедший из России танкер
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Власти США не дали нефтяному танкеру из России дойти до города Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщают СМИ.
По данным газеты The Wall Street Journal, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd, он был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.
Танкер, груженный мазутом и вакуумным газойлем, вышел из порта на Таманском полуострове в Черном море (Краснодарский край) в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Американские власти не позволили разгрузить танкер. Сейчас корабль проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США.
Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК) является самым современным морским терминалом в российской акватории Азово-Черноморского бассейна, на территории полуострова Тамань. Его построили в 2012 году.
ТПК способен перегружать на морские суда до 160 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе: мазут и вакуумный газойль, газовый конденсат и сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также светлые нефтепродукты.
Если необходимо, то порт может переориентироваться на хранение и перевалку нефтепродуктов.
США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Но позже в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
При этом, вводя санкции, США увеличивают зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива, закупая рекордные объемы.
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Шольц посмеялся над вопросом про гарантии безопасности Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, следует из видеозаписи, опубликованной немецким изданием Die Welt.
Журналистка спросила канцлера Германии, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации, передает РИА «Новости».
«Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь.
При этом он выдержал длительную паузу между словами.
Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства. «Это все», – усмехаясь добавил Шольц после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Напомним, во вторник Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе.
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Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о Калининграде «поведением баранов-провокаторов»
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Решение Литвы о запрете транзита грузов в Калининградскую область и заявление ряда политиков этой страны, а также Польши по данной проблеме сравнимы с действиями «баранов-провокаторов», обслуживающих англосаксонские интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-24».
«Есть такое понятие, может быть, очень бытовое, но я приведу его, потому что это очень показательно в данном случае: есть такой баран-провокатор в каждой отаре. Это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже единично конструктивной, сохраняющей свои интересы европейской повестки, позволяя себе подобные выступления и высказывания», – передает ТАСС ее слова.
Захарова отметила, что действующие и бывшие политики стран Прибалтики и Польши, которые делают подобные заявления, выполняют заказ Вашингтона и «обсуживают англосаксонские интересы».
«Они так говорят, не потому что так думают, а потому что есть определенный политический заказ. Этот заказ, очевидно, обсуживает не европейские интересы, а это ветер, который дует с Атлантики», – сказала она.
Дипломат также обратила внимание на противоречивые заявления и отсутствие единства в Евросоюзе по принятию решений относительно транзита в Калининград, подчеркнув, что Москва вырабатывает ответные меры по данному вопросу.
«Конечно, Европейской комиссии и всем тем, кто представляет некое единство ЕС, придется выработать свою позицию. Это безусловно», – резюмировала она.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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МИД рассказал об ответе Украине на введение визового режима для россиян
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Москва примет решение об ответе на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», – передает РИА «Новости» его слова.
Полищук пояснил, что «в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян». Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», – подчеркнул Полищук.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
До этого он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
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Премьер Болгарии заявил о высылке 70 российских дипломатов
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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже», сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», – заявил Петков, сообщает РИА «Новости».
Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
Он отметил, что этот акт «не является агрессией по отношению к российскому народу». Петков сообщил также, что подготовлен самолет, который до 3 июля отправит сотрудников посольства России в Москву.
Напомним, что народное собрание Болгарии 22 июня проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116.
В понедельник Петков внес в парламент страны заявление об отставке правительства. Такое заявление – обязательный формальный акт, после того как парламент проголосовал за вотум недоверия. Коалиционное правительство Петкова обвиняли в провале финансовой и экономической политики.
Премьер-министр уже заявил о готовности сформировать новое правительство, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 121 депутата парламента.
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Лавров разъяснил цель удара по Кременчугу
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В торговом центре в украинском Кременчуге произошел пожар из-за детонирования боеприпасов на стоящем рядом армейском складе, по которому нанесли удар российские военные, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», – передает его слова ТАСС.
Лавров отметил, что «чем больше будет поставляться оружия, которое призвано продлить конфликт, тем больше задач мы будем выполнять на земле».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что причиной пожара в ТЦ в Кременчуге стал ракетный обстрел. Украинские СМИ сообщали о 18 погибших и десятках раненых.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами.
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Норвегия отказала России в пропуске грузов для поселений на Шпицбергене
Норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщили в МИД страны.
«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», – сообщило телеканалу NRK министерство, передает РИА «Новости».
В апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска Стурскуг на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.
Сейчас на КПП Стурскуг находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.
Ранее российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы на архипелаг.
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Лавров: Россию мало интересует, если Зеленский будет ходить «где-то сбоку» на саммите G20
Москву будет мало интересовать тот факт, если приглашенный на саммит «Большой двадцатки» президент Украины Владимир Зеленский будет «ходить там где-то сбоку», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Каждый раз страна-хозяйка приглашает тех или иных представителей, которые не входят в «Группу двадцати». Ну и сейчас, как говорится, без Зеленского нигде не обходится, они такие навязчивые, назойливые. Видимо, в промежутках между получением команд из Вашингтона у него остается свободное время, поэтому он в любой формат рад вписаться и что-нибудь произнести со слезами на глазах. Но нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки «Двадцатки», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров отметил, что Россия подходит «к работе «Группы двадцати» исходя из тех основополагающих принципов, на которых она была создана».
«Это прежде всего обеспечение координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов с тем, чтобы обеспечивать устойчивость мирового хозяйства, не допускать перекосов, не допускать кризисов и другие конкретные вещи, связанные именно с поддержанием стабильности в сфере мировой экономики», – сказал Лавров.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
Силы ЛНР задержали под Лисичанском иностранных наемников
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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники. Они также принимали участие в [боях] в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали», – приводит слова Киселева ТАСС.
«Что дальше с ними [наемниками] будет? С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наемников статуса военнопленного не будет», – сказал помощник министра внутренних дел ЛНР.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в ночь на вторник несколько колонн ВСУ были уничтожены при попытке покинуть Лисичанск. Кроме того, по имеющимся у него данным, значительная часть украинских войск уже покинула Приволье – город, входящий в состав Лисичанского горсовета. «Все прекрасно понимают, что дни осады или дни борьбы за Лисичанск уже сочтены», – констатировал Мирошник, отметив при этом, что за город еще придется серьезно побороться. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему падение Лисичанска ускорит развал линии обороны ВСУ.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Вечером понедельника украинские вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ. Во вторник боевики ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск. В ДНР оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
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Эксперт: Трудности со Шпицбергеном серьезнее проблем Калининграда
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«Если Норвегия продолжит не пропускать товары для наших шахтеров на Шпицбергене, то тут не получится организовать снабжение по морю, в отличие от Калининграда. Ситуация гораздо сложнее и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки на архипелаге», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов, комментируя отказ Норвегии пропускать грузы для российских поселений на Шпицбергене.
«Решение Норвегии не пропускать транзит российских грузов на архипелаг Шпицберген укладывается в общую санкционную политику. В какой-то степени оно аналогично решению Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининград. Вместе с тем российские угледобывающие предприятия и поселки при них на Шпицбергене находятся в особом статусе», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.
Во вторник стало известно, что Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на российско-норвежской границе, отклонив просьбу Москвы об исключении этих грузов из санкций. Об этом во вторник сообщила норвежская телерадиокомпания Эн-эр-ко со ссылкой на комментарий МИД скандинавского государства. Сейчас на КПП «Стурскуг» находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.
«С одной стороны, острова Шпицберген – это территория под суверенитетом Норвегии. Однако действует международный договор, подписанный уже почти сто лет назад, который предоставляет странам-подписантам возможность свободного доступа и ведения экономической деятельности на территории архипелага. Поэтому наряду с норвежскими поселками там были и советские, а теперь – российские», – пояснил Барабанов.
«Так как доставлять туда товары можно только через норвежскую территорию, возникает противоречие между двумя документами: решением о санкциях и договором о свободном доступе, – подчеркнул собеседник. – Позиция Норвегии состоит в том, что используется норвежская аэропортовая и портовая инфраструктура для транзита, поэтому их подход аналогичен литовскому. Другое дело, что Норвегия, в отличие от Литвы, не член Европейского союза и напрямую не связана решениями Брюсселя по поводу санкций. Но она ввела собственные санкции, аналогичные ЕС».
Если Норвегия будет продолжать упираться и не пропускать товары, то тут не получится снабжать наши поселки по морю, в отличие от Калининграда. Поэтому ситуация гораздо сложнее, и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки», – считает собеседник.
«С точки зрения международного права возникает вопрос о том, что считать приоритетным: договор о Шпицбергене 1920 года или санкции. Здесь, конечно, возможно правовое и судебное противостояние, но к чему судебные тяжбы приведут – сказать сложно. Норвежский суд, скорее всего, выступит на стороне Норвегии», – резюмировал Барабанов.
Добавим, что просьба о разблокировке доступа грузов на Шпицберген была передана через посольство РФ в Осло по просьбе российского треста «Арктикуголь», который ведет разработку угольных месторождений на архипелаге. «Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен», – цитирует ТАСС заявление МИД Норвегии.
Как поясняет агентство, грузы в российские поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в норвежский город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии, а затем морским путем в российское поселение Баренцбург (это единственный ныне действующий шахтерский поселок россиян, два других – Пирамида и Грумант – законсервированы). В поселке Баренцбург живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на шахтах «Арктикугля».
Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием российским шахтерам, работающим на Шпицбергене, нарушает права человека и международные соглашения, написал в среду в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути», – подчеркнул замглавы верхней палаты российского парламента.
С Косачевым согласился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Переводя с дипломатического на юридический – после действий Норвегии с данного момента суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом», – цитирует ТАСС заявление сенатора Клишаса.
Отметим, что еще в апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска «Стурскуг» на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.
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Стало известно о новом роде занятий украинского боевика Волыны
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В Сети появилось фото командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына), который ранее сдался в плен и был этапирован в Россию. По снимку понятно, что известный ранее боевик перешел к созидательному труду.
Снимок-сравнение «до» и «после» опубликовал в Telegram-канале блогер Сергей Колясников. «У героя Азовстали Волыны (слева на парном снимке – прим. ВЗГЛЯД) все хорошо, даже подружка есть. Спецоперация «экстракшон» СБУ, ГУР и лично Зеленского продолжается», – написал он.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России.
Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
Пожар на оборонном НПП «Темп» в Москве произошел в результате поджога
Крупное возгорание на Каширском шоссе в столице произошло в результате поджога, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, пожар возник из-за поджога», – сказал собеседник РИА «Новости».
Между тем в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.
«Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения. Пожар локализован», – цитирует сообщение МЧС России ТАСС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади 500 квадратных метров, наблюдалось горение мусора. Огонь перекинулся на соседние ангары. Горение наблюдается на Каширском шоссе: у дома № 17, корпус 5, строение 3. По этому адресу, согласно данным из открытых источников, располагается НПП «Темп», которое занимается в том числе разработкой двигателей для боевых самолетов.
Экс-мэр Херсона Колыхаев задержан комендатурой
Комендатура Херсона задержала бывшего мэра Игоря Колыхаева, руководившего городом при украинской власти, сообщила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева.
«Подтверждаю, что Колыхаев задержан комендатурой, подробности позже», – передает ТАСС со ссылкой на ее сообщение.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что бывшие чиновники, работавшие при украинской власти, продолжают пытаться оказать влияние на процессы, происходящие в регионе.
После увольнения Колыхаева в апреле градоначальником Херсона был назначен депутат городского совета Александр Кобец.
Стало известно о готовности Британии перекрыть поставки газа в Европу
Если Британия столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу, сообщают источники Financial Times.
По информации издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Британия перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию, пишет «Коммерсант».
Как при этом сообщили в британской электроэнергетической компании National Grid, правительство страны ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет «отражать обстоятельства».
Отмечается, что ряд британских энергетических компаний призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.
Европейские газовые компании, в свою очередь, призвали Британию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.
Ранее из-за роста цен на газ закрылся один из крупнейших в Британии заводов по производству удобрений Ince.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
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