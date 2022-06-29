Байден заявил об усилении военного присутствия США в Европе

Эксперты поспорили о позиции США относительно территориальных потерь Украины

«Америке стало слишком затратно продолжать поддерживать Украину, поэтому основная поддержка перекладывается сейчас на Великобританию. Вместе с тем Запад находится в довольно жестких условиях, учитывая вероятность российского ответа», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Можегов. Ранее CNN сообщил о сомнениях США по поводу возможности возврата Украиной утраченных территорий.

«На мой взгляд, в США сейчас идут закулисные переговоры о том, чтобы установить тот статус-кво, который сложился на сегодняшний момент. Америке стало слишком затратно продолжать поддерживать Украину. При этом есть опасность китайского сценария, а войну на два фронта Штаты точно не выдержат», – предполагает политолог и пубицист Владимир Можегов.

Американист полагает, что поддержка Украины против России перекладывается Вашингтоном на Великобританию.

«Тот факт, что в команде Байдена действительно идут дискуссии о возможности остановки боевых действий, не является инсайдом. Поэтому мы можем, по разным соображениям, говорить об этом достаточно уверенно»,­ – считает Можегов. По его мнению, Запад находится в довольно жестких условиях и ограничениях «красных линий» в части поставки вооружения Украине. «На Западе понимают, что могут поддерживает Украину ровно до той степени, чтобы эта поддержка не вызвала необратимые удары со стороны России», – высказал мнение политолог.

«С одной стороны, американцы хотят поддержать свой ВПК, избавиться от старого вооружения. С другой стороны, они не могут поставлять наступательное вооружение, которое может достигать России и наносить серьезный ущерб. Все прекрасно понимают, что Россия не оставит без ответа подобные вещи. Поэтому они балансируют между возможным и желаемым», – добавил Можегов.

При этом, заметил он, пока дело не дойдет до переговоров с Владимиром Зеленским, темы, которые витают в кулуарах, не будут обсуждаться публично. «Вместе с тем украинскому президенту сейчас приходится лавировать между американскими кураторами, британцами и собственным военным руководством», – полагает собеседник.

Иной точки зрения по поводу «инсайда» из Белого дома, опубликованного CNN, придерживается политолог-американист Малек Дудаков. «Это, скорее, делается ради пиара, нежели так есть на самом деле, – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Мы уже довольно давно слышим такие заявления и видим утечки в прессе: мол, Байден далеко не главный ястреб в этом кризисе, он ни к чему не призывает и считает, что украинцы сами должны решить будущее своей страны».

«Это, конечно, в большей степени связано с тем, что Байдену в преддверии кампании 2024 года нужно апеллировать к избирателям США, которые измучены кризисом и, судя по опросам, хотят побыстрее забыть про этот конфликт и решать свои проблемы – инфляцию, топливный кризис и так далее», – полагает Дудаков.

Вместе с тем вброс в прессу можно расценивать как проявление пиаровской стратегии руководства США на внешнем контуре. «В Вашингтоне пытаются показать, что есть Лондон, который более ястребино настроен – в то время, как они, американцы, считают, что украинцы сами должны решить, что и как им делать», – отметил политолог.

«В реальности, конечно, все иначе, – подчеркнул Дудаков. – Вашингтон заинтересован, чтобы не было этих переговоров с Россией, чтобы украинский кризис продлился как можно больший срок, им выгодно стратегически ослаблять Россию. Поэтому они делают все возможное, чтобы Украина продолжала оттягивать на себя ресурсы России».

«Таким образом, американцы не хотят, чтобы были какие-то переговоры с Россией, но и прямо об этом не говорят, запуская всевозможные утечки о том, что Байден является таким своеобразным голубем и выступает за то, что украинцы сами должны решать свою судьбу», – резюмировал американист.

Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть себе все территории, которые она потеряла в пользу России за последние четыре месяца боевых действий, – даже с более тяжелым и совершенным американским вооружением, которое планируют отправить союзники. Об этом говорится в материале, опубликованном во вторник CNN. Источники телеканала, близкие к Белому дому, сообщили: советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский «изменить свое определение украинской «победы» с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны».

При этом такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Украину, «чтобы она сделала какие-либо формальные территориальные уступки России», отмечается в публикации. Кроме того, сообщается, что в дискуссии в Белом доме прозвучал довод о необходимости наращивания военных поставок Киеву.

«Помощник конгрессмена, знакомый с дискуссиями, сказал CNN, что уменьшение украинского государства не является неизбежным, – сообщает американский телеканал. – «Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», – сказал помощник. Он отметил, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь».

В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в течение нескольких недель проводили регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В те же дни зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине.

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