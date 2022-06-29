ЕР начала помогать трудовым коллективам в Херсонской и Николаевской областях

Гуманитарный центр «Единой России» в Херсоне начал помогать трудовым коллективам из Херсонской и Николаевской областей, сообщил депутат Госдумы и замруководителя фракции в думе Игорь Кастюкевич.

Гуманитарный центр партии «Единая Россия» в Херсоне расширяет спектр помощи. Наряду с приемом жителей, доставки продуктовых пакетов адресно маломобильным гражданам и в населенные пункты Херсонской и Николаевской областей, добровольцы гуманитарной миссии начали помогать трудовым коллективам.

«Помощь трудовым коллективам предприятий и организаций Херсона осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых, это продуктовые пакеты. На нас выходят руководители коллективов и централизованно по заранее подготовленным спискам сотрудников, получают помощь. Во-вторых, многие предприятия сейчас испытывают потребность в кадрах», – приводятся слова Кастюкевича в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он пояснил, что из базы данных желающих трудоустроиться выявляются те, кто подходит по компетенциям, их связывают с потенциальными работодателями.

Накануне гуманитарную продуктовую помощь получили 55 сотрудников городского коммунального предприятия «Херсон Тепло Энерго».

«От имени трудового коллектива выразить благодарность за оказанную помощь в виде продуктовой помощи сотрудникам нашего предприятия», – сказал уполномоченный по антикоррупционной деятельности предприятия «Херсон Тепло Энерго» Сергей Миневич.

В центре гуманитарной помощи «Единой России» ежедневно и без выходных работает пункт приема для желающих трудоустроится. Люди заполняют анкеты, в которых указывают информацию о себе, квалификацию и специалитет, желаемое место работы. На сегодняшний день база желающих трудоустоиться превысила 1,5 тыс. человек.

Наталья – одна из тех, кто в свое время заполнил анкету в центре «Единой России». Теперь она работает начальником отдела кадров в Херсонском Морском порту. В свою очередь, пришла в центр за квалифицированными кадрами. 125 кандидатов, которые имеют опыт судостроения, судоремонта, специально отобрали из общего числа поданных анкет.

«На сегодняшний день сложилась тяжелая ситуация, центры занятости не в рабочем состоянии. Подбор кадров стало делом очень сложным. Огромное спасибо центру за колоссальную помощь, это неоценимо. Морской порт – большое предприятие, серьезная логистическая артерия, его необходимо поднимать. Специалисты нужны, – рассказала Наталья.

Анкеты 130 кандидатов, в числе которых мастера, инженеры и административно-управленческие кадры, переданы и в отдел кадров железной дороги Херсона. Ранее штат предприятия составлял более тысячи человек.