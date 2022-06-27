Эксперт рассказал, кому запретят выезд из России из-за допуска к гостайне

Гражданам, которые имеют допуск к гостайне, может грозить до 7 лет лишения свободы за выезд из России, заявил юрист Василий Воробьев.

Это касается военнослужащих, оперуполномоченных и сотрудников оборонных предприятий.

«Допуск к государственной тайне – это какие-то высшие государственные чиновники, в первую очередь. Потом это сотрудники правоохранительных органов, именно оперативные сотрудники, потому что они ведут секретное делопроизводство, допущены до оперативно-розыскной деятельности, как правило, секретность связана с осуществлением оперативно-розыскной деятельности», – рассказал эксперт изданию «Газета.ru».

Также в список попали военные, конструкторы, которые имеют отношение к разработкам в областях каких-то засекреченных, специалисты ФСБ, перевозящие секретные документы. По словам Воробьева, сюда же можно отнести работников военкоматов.

Воробьев пояснил, что служба в правоохранительных органах не всегда означает допуск к государственной тайне.

«Нужно понимать, что допуск к гостайне, конечно связан с определенными профессиями, но абсолютно не факт, что тот или иной сотрудник полиции был допущен до той или иной государственной тайны. <...> Более того, люди, которые имеют доступ к государственной тайне, имеют определенную надбавку, так как они с определенными ограничениями связаны, их работа», – уточнил он.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту о приравнивании к государственной измене перехода гражданина России на сторону противника.