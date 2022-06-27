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В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте»
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В Кремле не согласны с утверждением о якобы наступившем «дефолте» России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не согласны», – ответил Песков на соответствующий вопрос РИА «Новости».
Ранее агентство Bloomberg заявило, что в России якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам, который «мало беспокоит россиян».
Напомним, Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность.
В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала
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В ЕС захотели нанести России «удар в самое сердце»
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Евросоюз не должен вводить против России такие санкции, которые в итоге нанесут ему больший ущерб, заявил посол ЕС в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда в эфире телеканала Sky News.
«Вы упомянули газ. Это чрезвычайно чувствительная тема для наших стран. Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать – применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные. (...) Но они, могу вас в этом заверить, наносят сильный удар в самое сердце экономики России», – приводит его слова ТАСС.
В воскресенье с похожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. На полях саммита G7 в баварском замке Эльмау он прокомментировал решение США, Канады, Японии и Британии ввести запрет на импорт золота из России. «Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», – сказал он.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
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Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».
Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.
Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.
Путин считает, что сейчас нет необходимости отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО: «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости». Однако, по его словам, «позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ, мы обязаны», передает ТАСС.
Путин указал, что США хранят в странах Европы 200 ядерных тактических боезапасов, «в основном это атомные бомбы, в шести европейских странах – членах Североатлантического блока НАТО», для их применения подготовлено 257 самолетов. Глава российского государства подчеркнул, что эти американские вооружения находятся за пределами США.
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», заявил президент России.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
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Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
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Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.
«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.
Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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Блинкен пригрозил россиянам чувствительным эффектом от санкций
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Эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни россиян, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», – сказал Блинкен журналистам, передает РИА «Новости».
По его словам, антироссийские санкции будут «кусаться сильнее и сильнее». По словам госсекретаря, россияне будут чувствовать санкции в ежедневной жизни. Блинкен при этом отметил, что хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России, и чтобы народ страны не ощущал их на себе.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что «российская экономика будет лежать в руинах», а доллар будет продаваться по 200 рублей.
Ранее участники «Большой семерки» на саммите в Германии заявили, что намерены выработать новые меры, направленные на углубление изоляции России от мировой экономики, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Блинкен назвал убыток России от запрета G7 на импорт российского золота
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Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 млрд долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.
«Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 млрд долларов, и большая часть из них приходится на страны «Семерки»», – цитирует его РИА «Новости».
Блинкен добавил, что лишить доступа к доходам примерно в 19 млрд долларов – это значительно.
Он также отметил, что США уверены, что эффект от санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться. «Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали», – подчеркнул Блинкен.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Во вторник сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
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Путин сравнил цинизм Запада с поведением Марии-Антуанетты
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Цинизм Запада в отношении дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства похож на высказывание о голодных гражданах французской королевы Марии-Антуанетты, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам главы государства, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.
Президент сообщил, что из-за действий Запада самым серьёзным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия. «Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоёв населения», – сообщил глава государства.
Ранее Путин заявил, что урожай зерна в России намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна. Однако он добавил, что усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.
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Германии предсказали «мрачные перспективы»
Прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и бизнес «к трудным временам», пишет Bloomberg.
По оценкам немецкого Бундесбанка, немецкая экономика сократится в 2023 году более чем на 3%, если прекратятся поставки энергоресурсов из России, напоминает Bloomberg. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения», передает РИА «Новости» содержание статьи.
«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», – сообщает Bloomberg, отмечая, что в этом месяце в Германии неожиданно упал и показатель деловых ожиданий.
Местные компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии. К примеру, BASF, крупнейший производитель химикатов в Европе, может сократить производство из-за роста стоимости газа, который используется в качестве сырья в производстве и для выработки электроэнергии.
«Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам», – говорится в статье. Так, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, призвав население экономить деньги и энергию.
«Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны», – резюмирует Bloomberg.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Четыре страны решили запретить импорт российского золота
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Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию, говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона.
Как отмечается в сообщении, эти ограничения, которые скоро вступят в силу, распространятся на импорт вновь добытого и переработанного золота и не коснутся уже приобретенного, передает ТАСС.
«Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня», – сообщили на Даунинг-стрит, заметив, что Джонсон призовет своих коллег по «семерке» ввести аналогичные меры.
«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», – говорится в сообщении.
Отмечается, что объем экспорта золота из России составил в 2021 году 12,6 млрд фунтов (15,5 млрд долларов). Объем российского импорта, попавшего под британские санкции, достиг 13,5 млрд фунтов (16,5 млрд долларов).
В свою очередь президент США Джо Байден подтвердил, что страны «Большой семерки» откажутся от покупки золота из России. «Большая семерка» вместе объявит о запрете на импорт российского золота – основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось также, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем, британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Эксперт назвал способ прекратить поставки оружия Украине
Остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины, заявил член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Чтобы обрубить все поставки оружия, нужно вывести из строя все ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь мосты. Уничтожается мост, разрушаются опоры, пролеты и обрушивается в реку. Чтобы это восстановить и запустить, потребуется много сил и времени. Это надежный и быстрый способ, чтобы железнодорожное сообщение встало месяца на три», – сказал Коротченко в беседе с Ura.ru.
В таком случае поставщикам или получателям останется «тащить на себе» вооружения из Польши или Румынии.
При этом Коротченко призвал готовиться к самым худшим вариантам развития событий, чтобы избежать их.
«Если оружием, о котором говорит [президент США Джо] Байден, начнет накачиваться Украина, у нас не останется другой альтернативы, кроме как обрушить мосты в Днепр и полностью прервать все железнодорожное сообщение между различными частями страны. Хотя американцы говорят, что они до 80 км будут поставлять боекомплекты, никому верить нельзя», – сказал эксперт.
Член совета добавил, что оружие из США, такое, как системы реактивного залпового огня, может поражать цели на дальней дистанции.
«Квадрат накрывается. И уничтожаются люди, техника, городские кварталы. По мирному городу если ударят, то последствия будут трагичными. Нужно пресекать это любыми способами. Если поставили оружие, могли поставить и боекомплект вместе с американским РСЗО, которые могут наносить удары на несколько сотен км», – заключил Коротченко.
Ранее в Белом доме заявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 450 млн долларов.
1 июня власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.
Жители Северной Америки потребовали не допускать Овечкина в НХЛ
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Некоторые североамериканские болельщики считают, что российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вернувшийся в Москву, должен остаться в России, они потребовали не допускать его в НХЛ.
Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» – «Амкал» в Москве. Овечкин вывел «бело-голубых» на поле с капитанской повязкой, открыл счет в дебюте встречи, после чего был заменен. Хозяева победили со счетом 5:0. Крупное канадское спортивное издание Sportsnet опубликовало в соцсетях видеозапись гола Овечкина, передает РИА «Новости».
Один из комментаторов заявил, что действия Овечкина «просто отвратительны», он «потерял» к хоккеисту «всякое уважение». Другой заявил, что нельзя «поддерживать что-то связанное с Россией сейчас». «Итак, Овечкин снова в России. Отлично. Он может там остаться. Пожалуйста, никаких россиян и белорусов в новом сезоне НХЛ», – считает третий. Комментаторы призвали «проверить его и дать билет в Сибирь в один конец», они заявили, что «Овечкин должен остаться в России, потому что он не имеет ничего общего с цивилизованной демократией».
Напомним, в апреле клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» решил провести перед игрой церемонию чествования Овечкина. До этого Овечкину в США усилили охрану из-за ситуации с Украиной.
В Германии заявили о подготовке Путиным «новой ловушки» Западу
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Президент России Владимир Путин якобы готовит Западу «новую сырьевую ловушку» при помощи Боливии, пишет немецкая газета Die Welt.
Журналист издания отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия, в этом и заключается «новая сырьевая ловушка Путина», передает РИА «Новости».
Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и если Москва преуспеет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы.
«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – резюмировалось в материале.
По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – 21 млн тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США потерпели поражение в попытке лишить Россию поддержки латиноамериканских стран.
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В США заявили о «нескольких часах» до дефолта России
Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, и, если деньги не поступят на счета, инвесторы могут зафиксировать технический «отказ от выполнения обязательств».
Как сообщает агентство, Россия не будет объявлять о дефолте сама. Эта ситуация называется уникальной, поскольку у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность, сообщает РИА «Новости».
«Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году», – отмечается в статье.
Ранее минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
В Европе усомнились в возможности введения ценовых лимитов на российскую нефть
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Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей, отсутствие единой позиции в мире станет препятствием для воплощения данной идеи, заявили опрошенные немецким телеканалом Das Este эксперты.
Как заявил Das Erste Александр Сандкамп из Кильского института мировой экономики, такой механизм может заработать только в том случае, если его поддержат все важные страны-покупатели российской нефти, включая Китай, Индию или Индонезию. Он усомнился, что в настоящее время будет достигнуто такое единство, передает РИА «Новости».
По его словам, отсутствие единой позиции может помочь России направить больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.
«Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны «Большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться», – подчеркнул эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново.
Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть. Власти США также заявляли, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российской нефти.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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В Бельгии предупредили об «эффекте домино» из-за нехватки газа
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
«Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.
Александр де Кро напомнил, что в настоящее время Германия – единственная страна, признавшая, что ей, возможно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине
США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита «Большой семерки».
«Как я уже сказал, и президент (США – Джо) Байден, и канцлер ФРГ (Олаф) Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом (Владимиром) Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау, заявил, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома прошли в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудили прежде всего ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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