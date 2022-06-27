Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в первый льготный каботажный рейс

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» 25 июня вышел из Санкт-Петербурга в направлении порта Петропавловск-Камчатский.

Экипаж судна приступил к выполнению рейсового задания по доставке на Дальний Восток партии из 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций. Планируется, что переход до Петропавловска-Камчатского займет около 22 суток. Это первый в этом году рейс, реализуемый в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Вторая субсидируемая каботажная перевозка грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении в европейскую часть России запланирована на сентябрь, – отметил и.о. гендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Мы надеемся, что грузовладельцы будут активны и воспользуются льготными условиями доставки. Времени для формирования грузовой базы достаточно, тарифы прозрачны и максимально привлекательны. Заинтересованность представителей бизнеса в данном маршруте позволит нам открыть регулярную контейнерную линию в акватории Севморпути».

Перед экипажем атомного контейнеровоза «Севморпуть» стоит задача не только своевременно доставить груз в порт Петропавловск-Камчатский, но и обеспечить в рейсе условия для работы представителя Мурманского морского биологического института Российской академии наук (ММБИ РАН). В 2021 году между ФГУП «Атомфлот» и ММБИ РАН заключено соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями взаимодействия в рамках научно-исследовательской деятельности являются мониторинг, оценка и прогноз влияния судоходства при участии судов ФГУП «Атомфлот» в акватории Северного морского пути на среду и биоту морских арктических и прилегающих акваторий.

«Предметом исследования в рейсе станет оценка состояния популяций морских млекопитающих, птиц и белых медведей по всей акватории Северного морского пути, – сказал замдиректора ММБИ РАН Дмитрий Ишкулов. – Благодаря сотрудничеству с ФГУП «Атомфлот» российские ученые впервые за последние 15 лет проведут полномасштабные наблюдения за ключевыми звеньями экосистем Арктики от Баренцева до Чукотского моря. Это позволит провести оценку современного состояния и создать модели для прогнозирования их дальнейшего развития на ближайшие десятилетия».

Планируется, что исследования на борту атомного контейнеровоза «Севморпуть» продлятся до августа 2022 года.

Напомним, 19 мая 2022 года ФГУП «Атомфлот» определено победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, проводимого Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития). В рамках этой задачи в 2022 году планируется выполнение двух круговых рейсов из портов, находящихся в европейской части РФ в дальневосточные порты.