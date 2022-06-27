Терапевт дал горожанам рекомендации, как не перегреваться в жару

Для комфортного самочувствия в жаркие московские дни жителям столицы следует пить побольше воды, исключить тяжелые физические нагрузки и избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что понедельник, 27 июня, в Москве может стать самым жарким днем с начала года – температура может подняться до 32 градусов, передает ТАСС. Уже во вторник столбики термометров опустятся до 26–28 градусов, в среду и четверг – до 24–25 градусов.

«Самое важное, это не находиться под прямыми солнечными лучами, чтобы тело не перегревалось. Комфортная температура для человека – 22–25 градусов. За 30 – это уже перебор, поэтому надо сидеть в тенечке. Только еще и так, чтобы не переохлаждаться, то есть не на чем-то сильно холодном, и прям под кондиционером садиться не стоит», – говорит Карабиненко.

Также он рекомендует пить больше жидкости, в частности, воду. Причем носить ее стоит именно в какой-то прозрачной бутылке, чтобы она все время визуально напоминала о себе. Норма для человека при таких температурах в день – 2–2,5 литра воды. Однако врач настоятельно рекомендует полагаться на свои личные ощущения, и если в день организм требует больше 2,5 воды, то не стоит его в этом ограничивать.

Кроме того, жидкость не должна быть со льдом, продолжает врач, поскольку это может спровоцировать воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Допустимо пить охлажденные до 4–6 градусов напитки.

«Если уж очень жарко, то можно намочить маечку, блузочку обычный водой и обсушиться. Так тело слегка охладиться. Но это уже совет для закаленных. Ну и, конечно, в такие жаркие дни следует исключить тяжелые физические нагрузки, тяжелый труд, поскольку тоже можно перегреться», – заключил специалист.

В Москве в понедельник синоптики пообещали небольшую облачность и температуру 31–33 градуса тепла. Ночью в Столице столбик термометра может опуститься до 17 градусов, а в Подмосковье до 14.