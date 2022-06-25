Эксперт назвал способ прекратить поставки оружия Украине

Остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины, заявил член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Чтобы обрубить все поставки оружия, нужно вывести из строя все ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь мосты. Уничтожается мост, разрушаются опоры, пролеты и обрушивается в реку. Чтобы это восстановить и запустить, потребуется много сил и времени. Это надежный и быстрый способ, чтобы железнодорожное сообщение встало месяца на три», – сказал Коротченко в беседе с Ura.ru.

В таком случае поставщикам или получателям останется «тащить на себе» вооружения из Польши или Румынии.

При этом Коротченко призвал готовиться к самым худшим вариантам развития событий, чтобы избежать их.

«Если оружием, о котором говорит [президент США Джо] Байден, начнет накачиваться Украина, у нас не останется другой альтернативы, кроме как обрушить мосты в Днепр и полностью прервать все железнодорожное сообщение между различными частями страны. Хотя американцы говорят, что они до 80 км будут поставлять боекомплекты, никому верить нельзя», – сказал эксперт.

Член совета добавил, что оружие из США, такое, как системы реактивного залпового огня, может поражать цели на дальней дистанции.

«Квадрат накрывается. И уничтожаются люди, техника, городские кварталы. По мирному городу если ударят, то последствия будут трагичными. Нужно пресекать это любыми способами. Если поставили оружие, могли поставить и боекомплект вместе с американским РСЗО, которые могут наносить удары на несколько сотен км», – заключил Коротченко.

Ранее в Белом доме заявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 450 млн долларов.

1 июня власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.