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Эксперт назвал способ прекратить поставки оружия Украине
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Остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины, заявил член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Чтобы обрубить все поставки оружия, нужно вывести из строя все ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь мосты. Уничтожается мост, разрушаются опоры, пролеты и обрушивается в реку. Чтобы это восстановить и запустить, потребуется много сил и времени. Это надежный и быстрый способ, чтобы железнодорожное сообщение встало месяца на три», – сказал Коротченко в беседе с Ura.ru.
В таком случае поставщикам или получателям останется «тащить на себе» вооружения из Польши или Румынии.
При этом Коротченко призвал готовиться к самым худшим вариантам развития событий, чтобы избежать их.
«Если оружием, о котором говорит [президент США Джо] Байден, начнет накачиваться Украина, у нас не останется другой альтернативы, кроме как обрушить мосты в Днепр и полностью прервать все железнодорожное сообщение между различными частями страны. Хотя американцы говорят, что они до 80 км будут поставлять боекомплекты, никому верить нельзя», – сказал эксперт.
Член совета добавил, что оружие из США, такое, как системы реактивного залпового огня, может поражать цели на дальней дистанции.
«Квадрат накрывается. И уничтожаются люди, техника, городские кварталы. По мирному городу если ударят, то последствия будут трагичными. Нужно пресекать это любыми способами. Если поставили оружие, могли поставить и боекомплект вместе с американским РСЗО, которые могут наносить удары на несколько сотен км», – заключил Коротченко.
Ранее в Белом доме заявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 450 млн долларов.
1 июня власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.
Блинкен пригрозил россиянам чувствительным эффектом от санкций
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Эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни россиян, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», – сказал Блинкен журналистам, передает РИА «Новости».
По его словам, антироссийские санкции будут «кусаться сильнее и сильнее». По словам госсекретаря, россияне будут чувствовать санкции в ежедневной жизни. Блинкен при этом отметил, что хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России, и чтобы народ страны не ощущал их на себе.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что «российская экономика будет лежать в руинах», а доллар будет продаваться по 200 рублей.
Ранее участники «Большой семерки» на саммите в Германии заявили, что намерены выработать новые меры, направленные на углубление изоляции России от мировой экономики, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Британцы сравнили Зеленского с «досаждающей сыпью»
Читатели британского таблоида The Daily Mail резко отреагировали на выступление украинского президента Владимира Зеленского во время проходящего в Англии Гластонберийского музыкального фестиваля.
Видеообращение Зеленского было накануне продемонстрировано посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп. Британские пользователи поразились неуместной демонстрацией речи Зеленского, передает РИА «Новости».
«Я думал, Гластонбери – это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», – заявил пользователь Malcolm2.
«Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского», – написал David J.
«Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать», – заметил Terri Maadi.
«Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мега-пропаганде», – возмутился global tai.
«Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить», – указал David-Ian.
«Обращаться сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, плохи», – отметил Chris Ray.
«Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место», – подчеркнул PR.
«У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах... Сплошная пантомима», – выразил мнение Gareth d.
«Люди, к которым он обращается, Украину даже на карте найти не смогут», – заключил Pol Pott.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Путин сравнил цинизм Запада с поведением Марии-Антуанетты
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Цинизм Запада в отношении дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства похож на высказывание о голодных гражданах французской королевы Марии-Антуанетты, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам главы государства, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.
Президент сообщил, что из-за действий Запада самым серьёзным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия. «Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоёв населения», – сообщил глава государства.
Ранее Путин заявил, что урожай зерна в России намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна. Однако он добавил, что усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.
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Зеленский уволил послов Украины в пяти странах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Таджикистане, Словакии.
Приказы опубликованы в субботу на сайте офиса главы страны.
Своих должностей лишились следующие дипломаты: с должности посла Ирана Сергея Бурделяка, с поста посла Грузии – Игоря Долгова, Словакии – Юрия Мурашку, Португалии – Инну Огнивец, Ирана – Игоря Осташа, Таджикистана – Валерия Евдокимова, передает РИА «Новости».
О причине увольнения не сообщается, а приказов о назначении других специалистов пока нет.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном.
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Росгвардеец рассказал об оборонявших вместе с россиянами аэродром в Гостомеле бойцах ВСУ
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Вместе с российскими военными аэродром Антонов под Гостомелем в Киевской области обороняли расчеты Вооруженных сил Украины, которые впоследствии погибли под огнем украинских «Градов», сообщил офицер Росгвардии в интервью журналу «На боевом посту».
«Не все украинские военнослужащие разделяли идеи националистов и не желали воевать с братским народом за интересы западных политиков. Например, два гаубичных расчета ВСУ со своим вооружением действовали плечом к плечу с российскими войсками правопорядка. К сожалению, в последующем они погибли от огня украинских «Градов», помогая бойцам Росгвардии и десантникам удерживать аэродром Антонов», – приводит ТАСС слова офицера.
Он отметил, что спустя сутки после пересечения границы подразделение Росгвардии подошло к поселку Гостомель. В это время украинские националисты дождались, когда колонна войдет в поселок и открыли огонь из автоматов.
«В тот момент, спасая товарищей, попавших под огонь, настоящий подвиг совершили наши водители: они прикрывали корпусами грузовиков братьев по оружию, выходивших из-под обстрела. А ведь некоторые машины даже не были бронированы. Благодаря грамотным действиям командиров и мужеству бойцов нам удалось избежать потерь и закрепиться в одном из подворий», – рассказал он.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
По его словам, настоящей проблемой стали вражеские наблюдатели, которых предстояло нейтрализовать. «Стоило оказаться на открытом пространстве, и почти сразу начинался артобстрел. Ответом на эти удары стали вылазки на «адреса». Прикрытие флангов обеспечивали ребята из ВДВ, так что наши группы могли спокойно сосредоточиться на работе в окрестной застройке», – отметил офицер, добавив, что на аэродром активно пытались проникнуть вражеские диверсанты от местных жителей до агентов СБУ.
При этом были и местные жители, которые помогали российским военным. «Но в первые дни они почти не попадались, а те, кто встречался, старались быстрее спрятаться. Люди были напуганы пропагандой националистов и угрозами расправ за помощь русским. Да и мы понимали, что в случае обстрела противника могут пострадать и обычные граждане, поэтому лишний раз старались не подставлять их», – рассказал офицер.
Аэродром Антонов российские войска удерживали около месяца, его обороняли десантники, росгвардейцы и военнослужащие многих родов войск.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
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Личный состав львовского батальона теробороны отказался ехать в Донбасс
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Личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщили в Минобороны России.
В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Так, личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается также, что противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284-х районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской народной республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики.
В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкое, Долгенькое, Изюм, Малые Проходы, Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный.
Также перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Бражковка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и в районе острова Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.
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В ЛНР назвали количество блокированных боевиков в котле под Лисичанском
Около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен под Лисичанском], это с ранеными, большая часть убежала врассыпную через Мирную Долину в Лисичанск. Погибших в разы больше», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.
Части Народной милиции ЛНР и ВС России могут к вечеру «закрыть крышку» котла вокруг Лисичанска с западного направления. Тогда около 4,5 тыс. военнослужащих ВС Украины окажутся в котле, добавил Киселев.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.
Володин подсказал украинцам, что делать с учебниками русского языка
Не стоит спешить изымать учебники русского языка и литературы на Украине, чтобы к 1 сентября не пришлось их искать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Не спешите... На Украине новая волна русофобии. Главы областей отчитываются о проделанной работе. В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской – запретили русский язык в школах. А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что одна из задач специальной военной операции – восстановление прав и свобод граждан, «которые хотят говорить на родном языке, изучать его». Он подчеркнул, как правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей.
Ранее сообщалось, что русские язык и литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области с 1 августа.
Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022–2023 годы. Ранее в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.
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Захарова резко отреагировала на обращения Киева в ООН о вывозе детей из Донбасса
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала циничной ложью обвинения Киева в адрес Москвы в насильственном вывозе детей с территории Донбасса, содержащиеся в обращении Верховной рады в структуры ООН.
Обращение было опубликовано 19 июня, оно адресовано Верховной радой Украины к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, верховному комиссару по делам беженцев ООН.
«О якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации. Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», – говорится в ее комментарии, размещенном в субботу на сайте МИД России.
Ранее Захарова опровергла заявление о якобы ядерном шантаже со стороны России. Она отметила, что Россия никогда никому не угрожала и не угрожает ядерным оружием.
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Новый фильм Гая Ричи сняли с проката из-за украинских гангстеров
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Фильм режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна» сняли с проката из-за того, что в фильме есть украинские гангстеры, что кинокритики сочли негативно влияющим на образ украинцев.
Данный фильм был снят еще в 2020 году. Он должен был выйти на большие экраны этой весной. Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем, он играет шпиона Орсона Форчуна. По сюжету картины смертоносное оружие приобретает преступная группировка украинских гангстеров.
«Украинцы? Я внедрюсь в банду украинцев», – сказал герой Стейтема в одной из сцен трейлера ленты, пишет Daily Mail.
Как заявили источники издания, боевик убрали из проката из-за того, что в нем присутствует негативный, как считают некоторые кинокритики, образ украинцев. Ричи порекомендовали изменить некоторые сцены фильма и убрать из них указания на национальность гангстеров.
«Из-за чувствительности к ситуации в Украине было решено, что некоторые из персонажей больше не должны идентифицироваться как украинцы», – говорится в публикации издания.
Теперь киноманы смогут увидеть фильм в декабре 2022 года.
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В США выступили против досмотра Россией украинских судов в районе Одессы
Власти США против того, чтобы Россия инспектировала суда Украины, приходящие в порт Одессы, на предмет поставок оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается инспекций, то по какому праву и по какой логике Россия настаивает на досмотре принадлежащих Украине судов, покидающих украинские порты и направляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла», – сказал в ходе пресс-конференции Блинкен, находящийся с визитом в Германии, где пройдет саммит G7, передает РИА «Новости».
По его словам, ООН активно работает над тем, чтобы содействовать вывозу украинского зерна, и США всецело поддерживают эти усилия. «Они стремятся сблизить Россию и Украину, в этот процесс также вовлечена Турция, которая выступает в поддержку этих усилий. Если они смогут достичь какого-то соглашения, это станет очень положительным событием», – добавил Блинкен.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова оказать помощь не только в разминировании подходов к украинским портам, но и в вопросе страхования судов, которые будут выходить из них.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для экспорта украинского зерна.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны с вопросом о деталях состоявшихся переговоров делегаций оборонных ведомств России и Турции по вывозу украинского зерна.
Эксперт заявил о деморализации польских наемников на Украине
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На данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван, заявил эксперт по безопасности Роман Насонов.
«За истекшие сутки уничтожено подразделение польских наемников численностью до 80 человек. Численность наемников в зоне данного конфликта колебалась от максимальной – 20 тысяч – до находящихся сейчас чуть менее 6 тыс. [человек]», – заявил эксперт в беседе с телеканалом 360.
Большинство наемников на Украине приехали из Польши, отметил он. Из них созданы несколько националистических подразделений.
По его словам, сейчас боеспособность этих подразделений сильно снижена. Качество подготовки же самой украинской армии также оставляет желать лучшего.
«О чем это говорит? Что в районе боевых действий часть подразделений – первое – сдается в плен. За истекшие сутки более 800 человек сдались в плен. Это значительная цифра даже по меркам серьезности данной операции», – уточнил Насонов.
Он добавил, что целый батальон в последние сутки отказался выполнять боевые задачи.
Ранее Минобороны России сообщило, что личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.
Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тысяч будут блокированы в самом городе.
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Перешедший на сторону России украинский военный передал росгвардейцам схрон оружия ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео с военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшем на сторону России. Он передал бойцам Росгвардии крупный схрон оружия.
«Дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, сообщает с передовой, что в нашем полку прибыло. Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешел на нашу сторону», – написал глава Чечни в Telegram.
По его словам, этот украинский военный передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне крупный схрон вооружения и боеприпасов.
«Наш новобранец пришел не с пустыми руками. Он передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР крупный схрон вооружения и боеприпрасов. Теперь он намерен мстить бандеровским прихвостням за весь ужас, который они учинили в его стране. Мы всецело поддержим его в этом деле», – подчеркнул Кадыров.
Ранее сдавшиеся под Горским солдаты ВСУ рассказали, как их бросило командование.
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Глава украинской разведки анонсировал скорый «переломный момент»
Отход украинских войск из многих городов и укрепрайонов в Донбассе является «тактическим», заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, в ситуации в ближайшее время должен наступить «переломный момент».
Буданов заявил, что подразделения ВСУ якобы могут перейти в решительное контрнаступление. Об этом он рассказал в эфире британского телеканала itvNews, передает ФАН.
Он добавил, что решающей момент украинского кризиса произойдет не позже августа, а к концу года «боевые действия в стране завершат».
Ранее эксперт объяснила вечно оптимистичные заявления главы Николаевской области Украины Виталия Ким.
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В Германии назвали пустышкой статус кандидата в члены ЕС для Украины
Статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышка, которая Европу ни к чему не обязывает, заявил журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц.
По словам автора, такой статус Украины и Молдавии является только «сигналом для людей», «но не более того», поскольку препятствия почти непреодолимы.
«Это показывает, каким театром абсурда является весь процесс присоединения», – написал он в своей статье.
По его словам, ни одна из данных стран не приблизилась к выполнению условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, это должно стать «политическим сигналом», который, однако, не обладает юридической силой.
Он также обратил внимание на то, что Евросоюз изобрел статус «кандидата на вступление» для шести государств Западных Балкан, чтобы «поддерживать их в хорошем настроении и мотивировать». При этом предыдущие присоединившиеся к сообществу страны этого статуса не получали, указал журналист.
«По правде говоря, статус кандидата – это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает», – отметил он. Как считает автор, решение ЕС призвано дать украинцам «чувство принадлежности к Европе» и «вознаградить» их.
«Внесу ясность: ни Украина, ни Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. И если это в какой-то момент произойдет, обе страны, вероятно, будут иметь значительно меньшую территорию, чем сегодня. Этот статус кандидата – как ткнуть пальцем в небо», – заключил Шильтц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не обесценивать статус кандидата в ЕС.
До этого Владимир Зеленский в ходе обращения к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая повлечет за собой членство в Евросоюзе.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию.
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