В США ужесточили контроль над огнестрельным оружием

Президент США Джо Байден в субботу подписал законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Теперь власти штатов получат право изымать огнестрельное оружие у лиц, которые, по мнения представителей закона, представляют угрозу для себя и окружающих. Также осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, запрещено приобретать огнестрельное оружие в течение как минимум пяти лет, передает ТАСС со ссылкой на документ.

ФБР теперь должны более тщательно проверять данных покупателей огнестрельного оружия младше 21 года и сведений об их прошлом.

Наконец, документ предполагает, что приобретение огнестрельного оружия от имени лица, которому это запрещено, будет считаться федеральным преступлением.

Закон ужесточен на фоне инцидента в Техасе, где весной стрельбу открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщал, что Ромас «жестоко и методично убил 14 учеников и учителя». Полицейские ликвидировали нападавшего.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США отменил действующее в штате Нью-Йорк требование доказывать властям необходимость иметь при себе оружие, создав прецедент и для других штатов.

Байден заявил, что постановление противоречит здравому смыслу и конституции, а также должны всех беспокоить.