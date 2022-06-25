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Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промзоны Северодонецка
25 июня 2022, 12:43
Фото: Global Look Press
Текст: Кристина Цыцура
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска освободили промышленную зону Северодонецка и аэропорта полностью.
«Я благодарю моего дорогого брата, помощника Главы ЧР Апты Алаудинова и командира второго корпуса народной милиции ЛНР «Адлера», – рассказал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что с территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту сейчас идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идет работы по зачистке населенного пункта Боровское.
«Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго!
Так держать! Россия, вперед!
Я обещал хорошие новости? Вы их получаете!», – заключил Кадыров.
Ранее Кадыров сообщил, что населенный пункт Горское освобожден российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков.
Царев объяснил планы Зеленского убрать друга детства с поста главы СБУ
24 июня 2022, 14:44
Фото: The Presidential Office of Ukraine, Serg Glovny/Global Look Press
Текст: Дарья Волкова
«Украинский президент долго держал друга во главе СБУ лишь потому, что ему важно было, чтобы силовое ведомство возглавлял свой человек», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины.
«Владимир Зеленский очень долго держал своего друга Ивана Баканова на должности главы СБУ. Хотя всем известно, что в феврале Баканов сбежал с Украины, но потом вернулся. По этой причине у него нет авторитета в Службе безопасности», – рассказал бывший парламентарий.
«Появившиеся сведения о грядущей отставке Баканова – это не слух, а общеизвестная информация. Вместе с тем у Зеленского много врагов. Он сейчас монополизирует власть и использует российскую спецоперацию для того, чтобы расправиться со своими конкурентами. В том числе с экс-президентом Петром Порошенко и оппозиционными партиями. Поэтому просочиться информация могла откуда угодно», – полагает Царев.
«Внутриэлитные конфликты на Украине идут все время. Но все-таки нельзя сравнивать готовящуюся отставку Баканова и конфликт Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным», – отметил собеседник.
«На Залужного киевской власти еще нужно списать все военные неудачи армии. А Баканов – это исключительно креатура Зеленского, и ему было важно, чтобы свой человек возглавлял Службу безопасности», – считает он.
«Вместе с тем в ситуации военных неудач кем-то жертвовать придется. И сейчас жертвой станет Баканов. А на Залужного, поскольку у него очень высокий рейтинг, будут пытаться повесить неудачи в Северодонецке и Мариуполе», – заключил Царев.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Об этом написал в своем Twitter журналист Кристофер Миллер.
Информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.
Иван Баканов – давний друг Владимира Зеленского, когда-то он руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.
Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась почему между Зеленским и его генералами нарастает серьезный конфликт, а также грозит ли Украине военный переворот. Первым об этом конфликте сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это было вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать.
Британцы сравнили Зеленского с «досаждающей сыпью»
25 июня 2022, 08:12
Текст: Александра Юдина
Читатели британского таблоида The Daily Mail резко отреагировали на выступление украинского президента Владимира Зеленского во время проходящего в Англии Гластонберийского музыкального фестиваля.
Видеообращение Зеленского было накануне продемонстрировано посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп. Британские пользователи поразились неуместной демонстрацией речи Зеленского, передает РИА «Новости».
«Я думал, Гластонбери – это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», – заявил пользователь Malcolm2.
«Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского», – написал David J.
«Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать», – заметил Terri Maadi.
«Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мега-пропаганде», – возмутился global tai.
«Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить», – указал David-Ian.
«Обращаться сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, плохи», – отметил Chris Ray.
«Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место», – подчеркнул PR.
«У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах... Сплошная пантомима», – выразил мнение Gareth d.
«Люди, к которым он обращается, Украину даже на карте найти не смогут», – заключил Pol Pott.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Кадыров сообщил о взятии Горского
24 июня 2022, 15:29
Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости
Текст: Алексей Дегтярев
Населенный пункт Горское освобожден российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, обстановка меняется буквально за считанные часы. Пока мы делились с вами другой радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщил об освобождении населенного пункта Горское», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат», бойцы Минобороны, Росгвардии и МВД России планомерно зачистили весь населенный пункт Золотое.
«Большое количество укронацистов с территории населенного пункта безвозвратно отправлено к своему идеологическому лидеру, а уцелевшие успешно взяты в плен. .<..> Наши ребята действуют грамотно, слаженно и оперативно. Несмотря на высокие риски, бойцы неумолимо идут вперед, навсегда избавляя от националистического гнета каждый метр земли братского Донбасса. В последние дни новости про освобожденные территории поступают непрерывно. Украинские войска в спешно сдают позиции по всем фронтам. Видимо, киевские власти в отчаянии, ведь теряют они не только земли, но и своих солдат, технику, а самое главное - уважение. Подобный исход был вполне предсказуем, поскольку освобождением Донбасса занимаются самоотверженные чеченские ребята в составе союзных войск», – добавил Кадыров.
Он анонсировал видеозапись с передовой, которая в скором времени будет опубликована.
Ранее в пятницу глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
Несколько часов назад Кадыров сообщал, что был освобожден населенный пункт, расположенный неподалеку – Золотое.
Утром в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск численностью до 2 тыс. человек.
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Росгвардеец рассказал об оборонявших вместе с россиянами аэродром в Гостомеле бойцах ВСУ
25 июня 2022, 01:15
Фото: Oleksiynaumov/wikipedia.org
Текст: Вера Басилая
Вместе с российскими военными аэродром Антонов под Гостомелем в Киевской области обороняли расчеты Вооруженных сил Украины, которые впоследствии погибли под огнем украинских «Градов», сообщил офицер Росгвардии в интервью журналу «На боевом посту».
«Не все украинские военнослужащие разделяли идеи националистов и не желали воевать с братским народом за интересы западных политиков. Например, два гаубичных расчета ВСУ со своим вооружением действовали плечом к плечу с российскими войсками правопорядка. К сожалению, в последующем они погибли от огня украинских «Градов», помогая бойцам Росгвардии и десантникам удерживать аэродром Антонов», – приводит ТАСС слова офицера.
Он отметил, что спустя сутки после пересечения границы подразделение Росгвардии подошло к поселку Гостомель. В это время украинские националисты дождались, когда колонна войдет в поселок и открыли огонь из автоматов.
«В тот момент, спасая товарищей, попавших под огонь, настоящий подвиг совершили наши водители: они прикрывали корпусами грузовиков братьев по оружию, выходивших из-под обстрела. А ведь некоторые машины даже не были бронированы. Благодаря грамотным действиям командиров и мужеству бойцов нам удалось избежать потерь и закрепиться в одном из подворий», – рассказал он.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
По его словам, настоящей проблемой стали вражеские наблюдатели, которых предстояло нейтрализовать. «Стоило оказаться на открытом пространстве, и почти сразу начинался артобстрел. Ответом на эти удары стали вылазки на «адреса». Прикрытие флангов обеспечивали ребята из ВДВ, так что наши группы могли спокойно сосредоточиться на работе в окрестной застройке», – отметил офицер, добавив, что на аэродром активно пытались проникнуть вражеские диверсанты от местных жителей до агентов СБУ.
При этом были и местные жители, которые помогали российским военным. «Но в первые дни они почти не попадались, а те, кто встречался, старались быстрее спрятаться. Люди были напуганы пропагандой националистов и угрозами расправ за помощь русским. Да и мы понимали, что в случае обстрела противника могут пострадать и обычные граждане, поэтому лишний раз старались не подставлять их», – рассказал офицер.
Аэродром Антонов российские войска удерживали около месяца, его обороняли десантники, росгвардейцы и военнослужащие многих родов войск.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
В ЛНР назвали количество блокированных боевиков в котле под Лисичанском
24 июня 2022, 21:59
Фото: EYEPRESS/Reuters
Текст: Кристина Цыцура
Около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен под Лисичанском], это с ранеными, большая часть убежала врассыпную через Мирную Долину в Лисичанск. Погибших в разы больше», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.
Части Народной милиции ЛНР и ВС России могут к вечеру «закрыть крышку» котла вокруг Лисичанска с западного направления. Тогда около 4,5 тыс. военнослужащих ВС Украины окажутся в котле, добавил Киселев.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.
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Глава ЕК назвала число уехавших в ЕС украинцев
24 июня 2022, 17:02
Текст: Валентина Григоренко
На территорию Евросоюза за время кризиса на Украине прибыли 7,5 млн украинских беженцев, три млн до сих пор находятся в Евросоюзе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы за это время приняли 7,5 млн беженцев с Украины, три млн до сих пор находятся у нас», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за успешное председательство страны в Совете ЕС (полугодовой срок председательства истекает 30 июня этого года – прим. ВЗГЛЯД) и отметила, что главными заслугами Франции можно считать введение шести пакетов антироссийских санкций и быструю организацию приема и помощи украинским беженцам.
В понедельник американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.
Глава МВД Сербии: Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам
24 июня 2022, 16:07
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Текст: Александра Юдина
Предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые выставлены для стран Западных Балкан, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
«Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема», – передает РИА «Новости» его слова.
При том Вулин выразил надежду, что Молдавия не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт. «Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией», – подчеркнул глава МВД Сербии.
Вулин посетовал, что «условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то». «Тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС», – сказал он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
Сдавшиеся под Горским солдаты ВСУ рассказали, как их бросило командование
24 июня 2022, 15:15
Текст: Александра Юдина
Украинское командование послало военнослужащих под Горское Луганской народной республики без четко поставленных задач и надлежащей подготовки, сдаться в плен стало единственным шансом выжить, рассказали военнопленные Минобороны России.
«Нас кинули просто в никуда, без ничего, никто ничего не объяснил, как надо действовать... Сказали, если хотите жить – сложите оружие, мы сложили оружие. Хорошо кормят, поят, все хорошо. У нас такой цельной подготовки не было – два раза стреляли по 11 патронов. Больше никакой подготовки не было», – передает РИА «Новости» одного из пленных.
Другой военнопленный рассказал о проблемах со связью между подразделениями, которые привели к тому, что их группа оказалась отрезанной и обреченной на разгром.
«Оставили нас без связи. Мы не могли ни с батальоном, ни с бригадой связаться. Рация не работает, мы не знаем, что нам делать и где позиции занимать, какая задача для нас. Полностью были отрезаны, питания не было, воды не было, связи не было», – поделился он.
Третий отметил гуманное отношение российских военных. «Мы находились как на ладони, не видя противника – если мы бы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя. Было принято решение для сохранения жизни личного состава сложить оружие и сдаться в плен. Нам сохранили жизнь, не били, напоили, дали воду сразу. Дают воду, еду, обращаются хорошо», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что сдавшиеся украинские военные решились на это, поскольку опасаются преследования Службы безопасности Украины (СБУ).
Глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
До этого источник сообщал, что украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что за последние сутки в окружении у населенных пунктов Горское и Золотое отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 боец ВСУ.
Британский наемник Эйден Эслин попросил прощения у жителей Донбасса
24 июня 2022, 14:54
Фото: AP/TASS
Текст: Александра Юдина
Осужденный в Донецкой народной республике британский наемник Эйден Эслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, а также попросил прощения у людей Донбасса и России за службу в ВСУ.
«После всего, через что я прошел вчера, все что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель – мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские войска) били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки», – передает РИА «Новости» его слова.
Эслин добавил, что то, что он раньше принимал за вражескую пропаганду, оказалось правдой, и пожаловался на молчание западных СМИ об обстрелах украинскими войсками городов Донбасса, о которых «парни из ДНР твердят уже восемь лет».
«Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной», – заключил Эслин.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
В США выступили против досмотра Россией украинских судов в районе Одессы
24 июня 2022, 21:00
Текст: Валентина Григоренко
Власти США против того, чтобы Россия инспектировала суда Украины, приходящие в порт Одессы, на предмет поставок оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается инспекций, то по какому праву и по какой логике Россия настаивает на досмотре принадлежащих Украине судов, покидающих украинские порты и направляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла», – сказал в ходе пресс-конференции Блинкен, находящийся с визитом в Германии, где пройдет саммит G7, передает РИА «Новости».
По его словам, ООН активно работает над тем, чтобы содействовать вывозу украинского зерна, и США всецело поддерживают эти усилия. «Они стремятся сблизить Россию и Украину, в этот процесс также вовлечена Турция, которая выступает в поддержку этих усилий. Если они смогут достичь какого-то соглашения, это станет очень положительным событием», – добавил Блинкен.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова оказать помощь не только в разминировании подходов к украинским портам, но и в вопросе страхования судов, которые будут выходить из них.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для экспорта украинского зерна.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны с вопросом о деталях состоявшихся переговоров делегаций оборонных ведомств России и Турции по вывозу украинского зерна.
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Новый фильм Гая Ричи сняли с проката из-за украинских гангстеров
25 июня 2022, 04:25
Фото: Miramax Films
Текст: Вера Басилая
Фильм режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна» сняли с проката из-за того, что в фильме есть украинские гангстеры, что кинокритики сочли негативно влияющим на образ украинцев.
Данный фильм был снят еще в 2020 году. Он должен был выйти на большие экраны этой весной. Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем, он играет шпиона Орсона Форчуна. По сюжету картины смертоносное оружие приобретает преступная группировка украинских гангстеров.
«Украинцы? Я внедрюсь в банду украинцев», – сказал герой Стейтема в одной из сцен трейлера ленты, пишет Daily Mail.
Как заявили источники издания, боевик убрали из проката из-за того, что в нем присутствует негативный, как считают некоторые кинокритики, образ украинцев. Ричи порекомендовали изменить некоторые сцены фильма и убрать из них указания на национальность гангстеров.
«Из-за чувствительности к ситуации в Украине было решено, что некоторые из персонажей больше не должны идентифицироваться как украинцы», – говорится в публикации издания.
Теперь киноманы смогут увидеть фильм в декабре 2022 года.
Володин подсказал украинцам, что делать с учебниками русского языка
25 июня 2022, 09:56
Текст: Александра Юдина
Не стоит спешить изымать учебники русского языка и литературы на Украине, чтобы к 1 сентября не пришлось их искать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Не спешите... На Украине новая волна русофобии. Главы областей отчитываются о проделанной работе. В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской – запретили русский язык в школах. А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что одна из задач специальной военной операции – восстановление прав и свобод граждан, «которые хотят говорить на родном языке, изучать его». Он подчеркнул, как правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей.
Ранее сообщалось, что русские язык и литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области с 1 августа.
Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022–2023 годы. Ранее в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.
Перешедший на сторону России украинский военный передал росгвардейцам схрон оружия ВСУ
25 июня 2022, 02:45
Фото: кадр из опубликованного видео
Текст: Вера Басилая
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео с военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшем на сторону России. Он передал бойцам Росгвардии крупный схрон оружия.
«Дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, сообщает с передовой, что в нашем полку прибыло. Мобилизованный националистической хунтой украинец не захотел выполнять преступные приказы командования и перешел на нашу сторону», – написал глава Чечни в Telegram.
По его словам, этот украинский военный передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне крупный схрон вооружения и боеприпасов.
«Наш новобранец пришел не с пустыми руками. Он передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР крупный схрон вооружения и боеприпрасов. Теперь он намерен мстить бандеровским прихвостням за весь ужас, который они учинили в его стране. Мы всецело поддержим его в этом деле», – подчеркнул Кадыров.
Ранее сдавшиеся под Горским солдаты ВСУ рассказали, как их бросило командование.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Ранее в МВД ЛНР сообщили о возможной передислокации резервов ВСУ на территорию Лисичанска и Северодонецка.
В МВД ЛНР также отметили, что освобождение территории вокруг Лисичанска в Луганской народной республике от вооруженных формирований Украины (ВФУ) займет ориентировочно 1,5 недели.
До этого в Минобороны заявили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС России прорвали оборону противника и блокировали Лисичанск с юга.
Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тыс. будут блокированы в самом городе.
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В Германии назвали пустышкой статус кандидата в члены ЕС для Украины
25 июня 2022, 03:30
Текст: Вера Басилая
Статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышка, которая Европу ни к чему не обязывает, заявил журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц.
По словам автора, такой статус Украины и Молдавии является только «сигналом для людей», «но не более того», поскольку препятствия почти непреодолимы.
«Это показывает, каким театром абсурда является весь процесс присоединения», – написал он в своей статье.
По его словам, ни одна из данных стран не приблизилась к выполнению условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, это должно стать «политическим сигналом», который, однако, не обладает юридической силой.
Он также обратил внимание на то, что Евросоюз изобрел статус «кандидата на вступление» для шести государств Западных Балкан, чтобы «поддерживать их в хорошем настроении и мотивировать». При этом предыдущие присоединившиеся к сообществу страны этого статуса не получали, указал журналист.
«По правде говоря, статус кандидата – это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает», – отметил он. Как считает автор, решение ЕС призвано дать украинцам «чувство принадлежности к Европе» и «вознаградить» их.
«Внесу ясность: ни Украина, ни Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. И если это в какой-то момент произойдет, обе страны, вероятно, будут иметь значительно меньшую территорию, чем сегодня. Этот статус кандидата – как ткнуть пальцем в небо», – заключил Шильтц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не обесценивать статус кандидата в ЕС.
До этого Владимир Зеленский в ходе обращения к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая повлечет за собой членство в Евросоюзе.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.