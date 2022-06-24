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Лукашенко заявил о планах Минска перенаправить в порты Петербурга 20 млн тонн груза
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Белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Речь идет об около 20 млн тонн груза, заявил глава республики в пятницу на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом [России] мы об этом говорили. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу», – сказал глава республики, сообщает агентство Белта в Telegram-канале.
Лукашенко отметил, что это даст Петербургу хорошие рабочие места.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с российским лидером Владимиром Путиным в подмосковном Завидово.
Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России
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«Странам ЕС нужно чаще думать о себе, а не пытаться угодить США, тогда они не будут попадать в такие ситуации, как с блокадой Калининграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ЕС пообещали пересмотреть санкционные нормы, ограничивающие поступление грузов в Калининград.
«Изменение риторики Европейского союза по блокаде Калининграда можно назвать дипломатической победой России. По сути, это возврат на прежние позиции, восстановление справедливости», – подчеркнул депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
По его мнению, вряд ли в скором времени решится вопрос с открытием территории Литвы для доставки грузов в самый западный регион России. «Тем не менее это результат успешной политики руководства нашей страны. Кстати, это и ответ некоторым скептикам, которые говорят, что федеральный центр не слишком внимает делам регионов. Как мы видим – очень интересуется и следит за каждым действием», – заметил собеседник.
Впрочем, предупредил парламентарий, России надо понимать, что подобные провокации со стороны Евросоюза будут продолжаться. «Властям России надо и впредь работать на упреждение. Это как раз нашло отражение и в словах президента России, сказанных на Петербургском международном экономическом форуме о том, что нельзя сидеть и ждать, когда все само образуется. Без нашего участия ничего не образуется», – подчеркнул депутат.
Европейский союз не собирается устраивать блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – указал дипломат.
Президент Литвы Гитанас Науседа, со своей стороны, добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров. «Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК.
Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия предпримет ответные меры, и ее ответ будет лежать не в дипломатической, а практической плоскости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти региона, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
Ряд экспертов предложил пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.
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Зеленский захотел убрать друга детства с поста главы СБУ за провалы
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести, в том числе, к потере Киевом контроля над Херсоном, сообщили СМИ.
«Сенсация: Зеленский хочет заменить своего друга детства, которого он привлек для руководства Службой безопасности Украины, кем-то более подходящим на пост ее начальника в военное время после нескольких сбоев в системе безопасности, в том числе тех, которые могли привести к захвату Россией Херсона», – написал в Twitter журналист Кристофер Миллер.
Эту информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.
На данный момент большая часть ежедневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента и людьми, которые «по-прежнему находятся в добром расположении» Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, отмечает газета.
«Мы крайне недовольны его [Баканова] работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», – заявил газете на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.
Баканов – давний друг Зеленского, который когда-то руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.
Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до «вторжения» не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.
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Врач рассказал, как можно было спасти Юру Шатунова
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«После закупорки тромбом, вся ткань сердца прекращает получать кислород. Если в таком случае не провести экстренное стентирование, то может наступить смерть», – заявил газете ВЗГЛЯД терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.
Ночью на 49-м году жизни от обширного инфаркта скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов уточнил, что сердце артиста остановилось в карете скорой помощи по пути в Домодедовскую больницу. Врачи скорой помощи диагностировали у Шатунова острый трансмуральный инфаркт миокарда. Главврач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов сообщил, что пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности, передает телеканал «Звезда».
«Это поражение крупного участка сердца связано с тромбозом крупной коронарной артерии, снабжающей сердечную мышцу. После закупорки тромбом, вся ткань сердца прекращает получать кислород. Если в таком случае не провести экстренное стентирование, то может наступить смерть, потому что сердце просто перестанет сокращаться или возникнет жизнеугрожающая аритмия», – говорит Ашихмин.
Предрасполагающие факторы к данному заболеванию – курение, высокое артериальное давление, наследственность, высокий уровень холестерина, объясняет специалист. Напомним, что два года назад основатель «Ласкового мая» Андрей Разин дал интервью, в котором объяснил раннюю смерть скончавшегося в 2020 году участника группы Александра Прико курением. При этом он обратил внимание на то, что рано увлекся табаком и Шатунов, предположив, что артиста может ждать аналогичный финал. «Прико курил с девяти лет, а Юра Шатунов – с шести, и не перестает. Поэтому там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось», – сказал Разин «Собеседнику».
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Также врач подчеркивает, что мужчинам необходимо тщательно следить за своим здоровьем, поскольку именно у них фиксируется наибольшее количество инфарктов. «Нужно периодически делать комплексное обследование организма. Предвестником может быть боль в грудной клетке. Иногда мужчины не жалуются на нее, им кажется нормальной небольшая тянущая боль, но это нельзя игнорировать», – объясняет кардиолог. При появлении боли в грудной клетке необходимо тут же вызывать скорую помощь, поскольку есть случаи, когда наступает внезапная сердечная смерть, спустя час после начала симптомов, предупреждает специалист.
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сказал, что Шатунов был тем самым первым «глотком свободы», когда неформальный музыкант из детдома стал большой звездой.
ЕС пересмотрит санкционные директивы, чтобы не устраивать блокаду Калининграда
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Европейский союз не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.
«Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что Литва, введя ограничения на сухопутный транзит, действовала в соответствии с санкциями Евросоюза, о блокаде речи не шло. Ранее сообщалось, что Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
Зеленский решил сделать высшее образование на Украине доступным только после армии
Армию Украины ждет реформа, которая не исключает нового подхода к призыву по примеру Израиля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также президент уточнил, что рассматривается вариант, когда годные к службе сначала идут в армию, а уже потом получают высшее образование.
«Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», – приводит слова президента ТАСС.
Он подчеркнул, что система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих «уже не будут как раньше». Подход изменят и для студенчества.
При этом Зеленский не уточнил, подразумевают ли изменения «по израильской модели» призыв женщин.
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В Кремле посоветовали готовиться к худшему в ситуации с Калининградом
Россия в ситуации с ограничением транзита в Калининград надеется на лучшее, но все же готовится к худшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У представителя Кремля поинтересовались, допускает ли Москва пересмотр решения со стороны Вильнюса.
«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», – приводит ответ Пескова ТАСС.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Также Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В свою очередь губернатор Антон Алиханов отметил, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
Царев объяснил планы Зеленского убрать друга детства с поста главы СБУ
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«Украинский президент долго держал друга во главе СБУ лишь потому, что ему важно было, чтобы силовое ведомство возглавлял свой человек», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины.
«Владимир Зеленский очень долго держал своего друга Ивана Баканова на должности главы СБУ. Хотя всем известно, что в феврале Баканов сбежал с Украины, но потом вернулся. По этой причине у него нет авторитета в Службе безопасности», – рассказал бывший парламентарий.
«Появившиеся сведения о грядущей отставке Баканова – это не слух, а общеизвестная информация. Вместе с тем у Зеленского много врагов. Он сейчас монополизирует власть и использует российскую спецоперацию для того, чтобы расправиться со своими конкурентами. В том числе с экс-президентом Петром Порошенко и оппозиционными партиями. Поэтому просочиться информация могла откуда угодно», – полагает Царев.
«Внутриэлитные конфликты на Украине идут все время. Но все-таки нельзя сравнивать готовящуюся отставку Баканова и конфликт Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным», – отметил собеседник.
«На Залужного киевской власти еще нужно списать все военные неудачи армии. А Баканов – это исключительно креатура Зеленского, и ему было важно, чтобы свой человек возглавлял Службу безопасности», – считает он.
«Вместе с тем в ситуации военных неудач кем-то жертвовать придется. И сейчас жертвой станет Баканов. А на Залужного, поскольку у него очень высокий рейтинг, будут пытаться повесить неудачи в Северодонецке и Мариуполе», – заключил Царев.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Об этом написал в своем Twitter журналист Кристофер Миллер.
Информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.
Иван Баканов – давний друг Владимира Зеленского, когда-то он руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.
Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась почему между Зеленским и его генералами нарастает серьезный конфликт, а также грозит ли Украине военный переворот. Первым об этом конфликте сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это было вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать.
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Названы потери ВСУ в котле под Лисичанском
Украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми, сообщил источник, близкий к народной милиции ЛНР.
«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом – более тысячи человек убитыми. Пленных – более 800. Среди них много раненых», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее источник сообщал, что военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска, а сейчас выходят к западным границам города.
Военные ЛНР также заявляли, что бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили там собственный флаг.
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Украинские военные получили приказ уйти из Северодонецка
Украинские войска получили приказ покинуть город Северодонецк, который является административным центром подконтрольной Киеву части Луганской области, заявил глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала «Дом».
«К сожалению, да. Было принято такое решение. И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», – передает ТАСС его слова.
Накануне заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов и руководитель представительства «Народного фронта» в ЛНР Анна Еременко, а также группа журналистов попали под обстрел во время передачи бойцам народной милиции ЛНР гуманитарной помощи военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцом.
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Боевики «Айдара» на заводе «Азот» заявили о готовности сдаться
Боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться, рассказал источник, близкий к Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
Он отметил, что военные готовы сдаться, если ЛНР выполнит их требование. Условия следующее: прекращение огня и безопасный выход с промзоны гражданских лиц. Только при выполнении этих условий боевики готовы сдаться, рассказал собеседник ТАСС.
Ранее в ЛНР заявили, что массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, может произойти уже сегодня.
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Разработчик объяснил смысл названия истребителя Checkmate
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Название однодвигательного истребителя Checkmate («Шах и мат») дали самолету, поскольку на поле боя он сможет выполнять роль фигуры коня, неброского, но незаменимого, заявил замглавы проекта в ОАК Алексей Булатов.
«Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники – это пешки, ферзь – условно говоря, Су-57, конь – с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен», – цитирует Булатова РИА «Новости».
По его словам, этот истребитель на поле боя – именно «конь», и решение однодвигательного истребителя нестандартное, такие самолеты не проектировались в России уже около 40 лет.
В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Первый полет истребителя запланирован на 2025 год.
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СМИ: Германия планирует национализировать часть «Северного потока – 2»
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Министерство финансов Германии рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части «Северного потока – 2», пишет журнал Spiegel.
«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», – передает РИА «Новости» информацию источников издания.
Отмечается, что это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Ударом «Бастиона» уничтожен украинский комплекс С-300 под Одессой
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Береговым ракетным комплексом «Бастион» нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в районах Приволье Луганской народной республики (ЛНР) и города Николаева, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, в том числе – артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области. Сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново ЛНР, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3769 танков и других боевых бронированных машин, 659 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3002 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3835 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 50 машин РСЗО в районе Николаева.
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Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали», – сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.
Он заявил, что Гитлер перед началом Второй мировой войны собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза.
«Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – подчеркнул российский министр, передает его слова РИА «Новости».
Евросоюз он назвал антироссийским союзом, который требует подключаться к решениям против Москвы. Лавров заявил, что руководители Европейского союза, когда читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, то отмечают, что нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе меры, направленные против Москвы.
Он привел в пример Сербию.
«Она является кандидатом, но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае – отношениям с Российской Федерацией», – добавил глава МИД РФ.
Также Лавров добавил, что действия Евросоюза говорят о том, что Брюссель не хочет выполнять договоренности по созданию общего пространства «от Атлантики до Тихого океана» между ЕС и странами ЕАЭС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
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Опубликовано видео падения в Рязани Ил-76 с горящим двигателем
Видеозапись, на которой запечатлен момент падения самолета Ил-76 в Рязанской области, опубликовали в соцсетях.
Видео снято из окна многоэтажного дома. В ролике запечатлено, как горящий самолет приблизился к земле, вероятно, у воздушного судна горел двигатель.
Ранее источник в экстренных службах сообщал, что самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Борт совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.
При крушении самолета погибли четыре человека. В Минобороны сообщали, что причиной жесткой посадки Ил-76 стала неисправность двигателя.