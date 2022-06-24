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Шольц: В ЕС не верят в технические проблемы «Северного потока – 1»
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Главы государств и правительств членов Евросоюза не верят в версию Газпрома о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку – 1», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.
«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», – приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России
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«Странам ЕС нужно чаще думать о себе, а не пытаться угодить США, тогда они не будут попадать в такие ситуации, как с блокадой Калининграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ЕС пообещали пересмотреть санкционные нормы, ограничивающие поступление грузов в Калининград.
«Изменение риторики Европейского союза по блокаде Калининграда можно назвать дипломатической победой России. По сути, это возврат на прежние позиции, восстановление справедливости», – подчеркнул депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
По его мнению, вряд ли в скором времени решится вопрос с открытием территории Литвы для доставки грузов в самый западный регион России. «Тем не менее это результат успешной политики руководства нашей страны. Кстати, это и ответ некоторым скептикам, которые говорят, что федеральный центр не слишком внимает делам регионов. Как мы видим – очень интересуется и следит за каждым действием», – заметил собеседник.
Впрочем, предупредил парламентарий, России надо понимать, что подобные провокации со стороны Евросоюза будут продолжаться. «Властям России надо и впредь работать на упреждение. Это как раз нашло отражение и в словах президента России, сказанных на Петербургском международном экономическом форуме о том, что нельзя сидеть и ждать, когда все само образуется. Без нашего участия ничего не образуется», – подчеркнул депутат.
Европейский союз не собирается устраивать блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – указал дипломат.
Президент Литвы Гитанас Науседа, со своей стороны, добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров. «Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК.
Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия предпримет ответные меры, и ее ответ будет лежать не в дипломатической, а практической плоскости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти региона, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
Ряд экспертов предложил пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.
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ЕС пересмотрит санкционные директивы, чтобы не устраивать блокаду Калининграда
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Европейский союз не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.
«Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что Литва, введя ограничения на сухопутный транзит, действовала в соответствии с санкциями Евросоюза, о блокаде речи не шло. Ранее сообщалось, что Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
СМИ: Германия планирует национализировать часть «Северного потока – 2»
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Министерство финансов Германии рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части «Северного потока – 2», пишет журнал Spiegel.
«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», – передает РИА «Новости» информацию источников издания.
Отмечается, что это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали», – сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.
Он заявил, что Гитлер перед началом Второй мировой войны собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза.
«Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – подчеркнул российский министр, передает его слова РИА «Новости».
Евросоюз он назвал антироссийским союзом, который требует подключаться к решениям против Москвы. Лавров заявил, что руководители Европейского союза, когда читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, то отмечают, что нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе меры, направленные против Москвы.
Он привел в пример Сербию.
«Она является кандидатом, но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае – отношениям с Российской Федерацией», – добавил глава МИД РФ.
Также Лавров добавил, что действия Евросоюза говорят о том, что Брюссель не хочет выполнять договоренности по созданию общего пространства «от Атлантики до Тихого океана» между ЕС и странами ЕАЭС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
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В МИД Литвы переложили ответственность за блокаду Калининграда на ЕС
Европейская комиссия могла бы изменить решение об ограничении калининградского транзита, это в ее силах, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Европейская комиссия имеет право интерпретировать санкции. Они сделали это для нас, до этой поры мы следовали интерпретации трех директоратов ЕК», – сказал Ландсбергис местным СМИ, передает Baltnews.
При этом он отметил, что не может сказать, изменит ли комиссия свое толкование. Он также подчеркнул, что Литва опирается на юридические аргументы, и что консультации проводились постоянно.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Также Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В свою очередь губернатор Антон Алиханов отметил, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
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Медведев напомнил главе МИД Германии о жертвах блокады Ленинграда
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы «использует голод в качестве оружия», напомнив 900-дневную блокаду Ленинграда.
«Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли Бербок после ее заявлений о поддержке Украины, назвав ее «абсолютной неудачницей, не имеющей ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти», а также предположив, что сильной стороной является «качаться во время лжи и разговоров».
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Песков прокомментировал возможность национализации Германией части «Северного потока – 2»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части «Северного потока – 2», отметив, что это гипотетические рассуждения без официальных заявлений.
«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. «Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений», – заключил Песков.
Ранее в немецких СМИ появилась информация о планах министерства финансов Германии конфисковать пролегающую по территории страны часть «Северного потока – 2», что позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Также в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
В Германии заявили о газовом кризисе
Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек изданию Der Spiegel.
«Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно», – передает ТАСС его слова.
Хабек отметил, что Германия столкнулась с беспрецедентной для себя ситуацией. «Если поставки российского газа останутся на таком низком уровне, как сейчас, то нас уже ждет дефицит газа», – сказал он.
Ранее федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз
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Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.
«Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», – написал он в Twitter, передает ТАСС.
Лидеры стран Евросоюза сообщили, что готовы предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею ряда условий, сообщил Шарль Мишель.
Ранее премьер Албании Эди Рама перед началом саммита Евросоюз – Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
До этого Европейский парламент принял резолюцию, поддержав предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
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Песков счел абсурдом выводы ПАСЕ о «вине» России в катастрофе малайзийского Boeing
Парламентская ассамблея Совета Европы не относится к судебной ветви власти, в этом абсурдность изложенных ею в резолюции выводов с обвинениями в адрес России по делу о катастрофе малайзийского Boeing (рейс МН17) в 2014 году, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судебной ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений», – передает ТАСС его слова.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
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В Венгрии предрекли Европе кризис из-за антироссийских санкций
Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в интервью Reuters.
Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку. а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем. «Наша рекомендация заключается в том, что нам следует остановить процесс (введения) санкций», – передает его слова ТАСС.
Орбан заявил, что Евросоюз одошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
«Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», – заключил советник венгерского премьера.
Ранее в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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Будапешт резко выступил против Брюсселя в поддержку Грузии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который в пятницу находится в Тбилиси, подверг резкой критике Брюссель из-за того, что Грузия не получила статус кандидата в члены Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он назвал это решение «упущенной возможностью» и «оскорбительным для Грузии». По его словам, Брюссель по отношению к Грузии применил политику двойных стандартов, как это он делает по отношению к Венгрии.
«Это вредит европейским перспективам и задачам Евросоюза усилиться», – сказал Петер Сийярто, подчеркнув, что Венгрия поддерживала Грузию во время обсуждения данного вопроса в Брюсселе.
Он также сказал, что требования ЕС к Грузии «взяты из воздуха».
Глава МИД Венгрии также пообещал лоббировать интересы Грузии в ЕС для скорейшей интеграции.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «абсурдом» предположения о том, что он должен уйти в отставку после неполучения его страной статуса кандидидата на членство в Евросоюзе.
Напомним, к вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС вернется в конце года. Пока же Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, чтобы рассмотреть заявку.Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию. Мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента.
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Макрон назвал условие предоставления статуса кандидата в ЕС Грузии
Грузия сможет стать кандидатом в члены Евросоюза после ответов на вопросы, которые Еврокомиссия считает приоритетными, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы приняли решение, что статус кандидата будет предоставлен Грузии после того, как она ответит на приоритетные вопросы, которые перед ней поставила Еврокомиссия», – передает его слова ТАСС. В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решениепредоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.
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Власти Германии предупредили о дальнейшем росте цен на продукты питания
В Германии цены на продукты питания продолжат расти, заявил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью газете «Тагесшпигель». Он выступил за оказание дополнительной помощи домохозяйствам с низким уровнем дохода.
По словам Оздемира, «пик цен на продукты питания еще не достигнут». Многим производителям, по его словам, теперь приходится тратить больше денег на энергию и перекладывать затраты на клиентов. Таким образом, домохозяйства с низким уровнем дохода нуждаются в «дополнительных целенаправленных льготах», передает ТАСС.
В этой связи министр выступил за отмену НДС на фрукты и овощи, как того требуют общественные организации.
«Я считаю это правильным, поскольку потребительские расходы играют большую роль, особенно среди бедных, и потому что это также будет способствовать здоровому питанию», — отметил Оздемир.
«Однако я боюсь, что в настоящее время в правительстве нет большинства для этого», – добавил он.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
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Глава МВД Сербии: Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам
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Предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые выставлены для стран Западных Балкан, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
«Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема», – передает РИА «Новости» его слова.
При том Вулин выразил надежду, что Молдавия не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт. «Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией», – подчеркнул глава МВД Сербии.
Вулин посетовал, что «условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то». «Тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС», – сказал он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
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