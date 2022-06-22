«Северный поток» заставит Европу и Канаду пойти против США

Канада в споре с Германией заявила о важности сохранения санкций против России на фоне проблем с газотурбиной для «Северного потока». И пока Оттава обещает обсудить с Берлином «разные варианты» решения проблемы, сама Германия уже заявила об энергетическом кризисе в стране. Как Берлин будет решать газотурбинный конфликт с Оттавой?

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России. Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией».

Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова агентство Bloomberg.

Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины, однако теперь этот вопрос выходит за рамки только лишь экономики и становится политическим.

Кроме того, как отмечала газета ВЗГЛЯД, последствия этой проблемы будут для обеих сторон – и для России, и для Европы – плачевными. Стоимость газа в Европе на хабах уже пошла вверх. А остановка «Северного потока – 1» сделает газ заоблачно дорогим. Это угрожает в первую очередь остановкой европейской промышленности.

А если ситуация не разрешится к отопительному сезону, то под угрозой замерзания окажется и европейское население. С другой стороны, такой энергетический кризис из-за остановки «Северного потока – 1» может неожиданным образом дать зеленый свет «Северному потоку – 2». Чтобы заработал этот газопровод, должно случиться действительно что-то ужасное.

«Медиатором во взаимоотношениях Канады и Германии в любом случае будут Соединенные Штаты. Дело в том, что именно Вашингтон является главным инициатором любых рестрикций в отношении России. Они же пытаются каким-то образом моделировать ситуацию внутри этого рыхлого западного блока, который ведет экономическую борьбу с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

«Европа уже неоднократно показывала, что готова поступиться санкциями в собственных интересах. Не так давно мы слышали заявление евробюрократов и Жозепа Борреля о том, что в случае возникновения сложностей – странам ЕС можно разрешить вести какие-то дела с Россией в обход санкций. И сейчас они попытаются уговорить Канаду помочь с поставками газотурбинного оборудования. Другое дело, что последнее слово все же будет за Штатами», – пояснил собеседник.

«Байден же пока займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на энергорынке. Если Европа действительно окажется в ситуации острого дефицита топлива и невозможности заполнить хранилища до зимы, то он разрешит поставки оборудования – и Оттава получит соответствующее сообщение. Если же выяснится, что они могут восполнить нехватку российского газа за счет других государств, например Алжира или Азербайджана, то турбины так и останутся в Канаде», – рассуждает Дудаков.

«Подготовка к следующему отопительному сезону уже активно ведется. И сможет ли Европа заполнить хранилища, станет понятно через пару месяцев. В целом же Канада и Германия – союзники по блоку НАТО. И у них фактически нет существенных двусторонних отношений вне альянса. Так что и говорить о рычагах давления со стороны Берлина не приходится», – заключил собеседник.

«Газовые турбины, которые установлены на «Северном потоке», вынужденно отправляют на починку и техническое обслуживание в Канаду. Дело в том, что это оборудование было произведено именно там», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По словам собеседника, «сложность этой истории заключается в санкциях, которые ранее ввели канадцы». «У компании Siemens есть предприятия в разных странах, но именно канадский завод является условно «родным» для турбины. И проблема заключается в том, что власти Канады запретили возвращать оборудование Siemens, потому что компания отвезет его в Россию. А из-за введенных Оттавой ограничений, делать этого нельзя», – пояснил эксперт.

«Пока что Siemens не говорит, может ли он данный тип турбины починить на другом заводе, ну или хотя бы провести профилактические работы. Вероятно, это связано с тем, что в компании сами не очень понимают, как им действовать и что разрешено, учитывая огромное количество санкций», – рассуждает Юшков.

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Он также отметил, что компании Siemens придется столкнуться с рядом сложностей. «Здесь мы видим не только технические, но и юридические тонкости. Другой завод должен иметь определенную лицензию для работы с турбиной. Более того, есть уже заключенные контракты, с которыми также придется работать. Нельзя просто так взять турбину и отвезти ее на обслуживание на другое предприятие. Там банально может не оказаться нужного оборудования», – подчеркнул эксперт.

«Как мне кажется, Германия будет оказывать давление не только в двустороннем контакте с Канадой, но и попытается подключить к этому весь Евросоюз. Чем меньше газа поставляется по «Северному потоку», тем больше проблем возникает у Германии, Франции, да и вообще у всей Европы», – отметил Юшков.

«Дефицит газа традиционно приводит к повышению цен на топливо, поэтому все заинтересованы в том, чтобы из России приходило как можно больше газа. Тут не просто канадцы подставляют немцев. Они создают проблемы для всех европейцев», – подчеркнул собеседник.

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