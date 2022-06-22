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Кому выгоден сильный рубль

Рубль неожиданно вернулся на семь лет назад Максим Блинов/РИА Новости
Рубль неожиданным образом вернулся на семь лет назад – в лето 2015 года. Доллар рухнул ниже 54 рублей, евро – ниже 57 рублей. Хотя после ряда действий ЦБ была надежда на обратный тренд. Ситуация с рублем настолько странная, что экономисты даже не готовы делать прогнозы более чем на два-три дня вперед. Такой слабый доллар – это благо или беда для России? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Как немецкий генерал признал мужество защитников Брестской крепости

Оборона Брестской крепости стала символом, запечатленным во множестве картин и кинофильмов О. Игнатович/РИА Новости
Одним из первых сражений Великой Отечественной, начавшейся ровно 81 год лет назад, 22 июня 1941 года, является легендарная оборона Брестской крепости. Немецкую точку зрения об этом событии мы знаем из документа, составленного командиром одной из немецких дивизий. Тем интереснее, что в ней содержится невольное пророчество о том, как дальше будет развиваться война. Подробности...
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«Северный поток» заставит Европу и Канаду пойти против США

Канада подчеркнула важность санкций в проблеме турбин для «Северного потока» Александр Гальперин/РИА Новости
Канада в споре с Германией заявила о важности сохранения санкций против России на фоне проблем с газотурбиной для «Северного потока». И пока Оттава обещает обсудить с Берлином «разные варианты» решения проблемы, сама Германия уже заявила об энергетическом кризисе в стране. Как Берлин будет решать газотурбинный конфликт с Оттавой? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Высокая культура на Украине рассматривается как наследие империалистов и колонизаторов, отражающее их доминирование. То, что ученый совет Киевской консерватории не поддался ему, является вдохновляющей победой здравого смысла. Подробности...

После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сам факт существования России не входит в западные планы. Разница между 1941-м и 2022-м только в том, что в тот раз мы оказались не готовы к войне, а в этот – успели подготовиться. Подробности...
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Элитам обрисовали перспективу национализации

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме российский президент поднял тему национализации элит и мотивировал бизнес идеей служения родной стране. Подробности...
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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    «Северный поток» заставит Европу и Канаду пойти против США

    Канада подчеркнула важность санкций в проблеме турбин для «Северного потока»
    		   22 июня 2022, 13:20
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Канада в споре с Германией заявила о важности сохранения санкций против России на фоне проблем с газотурбиной для «Северного потока». И пока Оттава обещает обсудить с Берлином «разные варианты» решения проблемы, сама Германия уже заявила об энергетическом кризисе в стране. Как Берлин будет решать газотурбинный конфликт с Оттавой?

    Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России. Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией».

    Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова агентство Bloomberg.

    Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины, однако теперь этот вопрос выходит за рамки только лишь экономики и становится политическим. 

    Кроме того, как отмечала газета ВЗГЛЯД, последствия этой проблемы будут для обеих сторон – и для России, и для Европы – плачевными. Стоимость газа в Европе на хабах уже пошла вверх. А остановка «Северного потока – 1» сделает газ заоблачно дорогим. Это угрожает в первую очередь остановкой европейской промышленности.

    А если ситуация не разрешится к отопительному сезону, то под угрозой замерзания окажется и европейское население. С другой стороны, такой энергетический кризис из-за остановки «Северного потока – 1» может неожиданным образом дать зеленый свет «Северному потоку – 2». Чтобы заработал этот газопровод, должно случиться действительно что-то ужасное.

    «Медиатором во взаимоотношениях Канады и Германии в любом случае будут Соединенные Штаты. Дело в том, что именно Вашингтон является главным инициатором любых рестрикций в отношении России. Они же пытаются каким-то образом моделировать ситуацию внутри этого рыхлого западного блока, который ведет экономическую борьбу с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

    «Европа уже неоднократно показывала, что готова поступиться санкциями в собственных интересах. Не так давно мы слышали заявление евробюрократов и Жозепа Борреля о том, что в случае возникновения сложностей – странам ЕС можно разрешить вести какие-то дела с Россией в обход санкций. И сейчас они попытаются уговорить Канаду помочь с поставками газотурбинного оборудования. Другое дело, что последнее слово все же будет за Штатами», – пояснил собеседник.

    «Байден же пока займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на энергорынке. Если Европа действительно окажется в ситуации острого дефицита топлива и невозможности заполнить хранилища до зимы, то он разрешит поставки оборудования – и Оттава получит соответствующее сообщение. Если же выяснится, что они могут восполнить нехватку российского газа за счет других государств, например Алжира или Азербайджана, то турбины так и останутся в Канаде», – рассуждает Дудаков.

    «Подготовка к следующему отопительному сезону уже активно ведется. И сможет ли Европа заполнить хранилища, станет понятно через пару месяцев. В целом же Канада и Германия – союзники по блоку НАТО. И у них фактически нет существенных двусторонних отношений вне альянса. Так что и говорить о рычагах давления со стороны Берлина не приходится», – заключил собеседник.

    «Газовые турбины, которые установлены на «Северном потоке», вынужденно отправляют на починку и техническое обслуживание в Канаду. Дело в том, что это оборудование было произведено именно там», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По словам собеседника, «сложность этой истории заключается в санкциях, которые ранее ввели канадцы». «У компании Siemens есть предприятия в разных странах, но именно канадский завод является условно «родным» для турбины. И проблема заключается в том, что власти Канады запретили возвращать оборудование Siemens, потому что компания отвезет его в Россию. А из-за введенных Оттавой ограничений, делать этого нельзя», – пояснил эксперт.

    «Пока что Siemens не говорит, может ли он данный тип турбины починить на другом заводе, ну или хотя бы провести профилактические работы. Вероятно, это связано с тем, что в компании сами не очень понимают, как им действовать и что разрешено, учитывая огромное количество санкций», – рассуждает Юшков.

    Он также отметил, что компании Siemens придется столкнуться с рядом сложностей. «Здесь мы видим не только технические, но и юридические тонкости. Другой завод должен иметь определенную лицензию для работы с турбиной. Более того, есть уже заключенные контракты, с которыми также придется работать. Нельзя просто так взять турбину и отвезти ее на обслуживание на другое предприятие. Там банально может не оказаться нужного оборудования», – подчеркнул эксперт.

    «Как мне кажется, Германия будет оказывать давление не только в двустороннем контакте с Канадой, но и попытается подключить к этому весь Евросоюз. Чем меньше газа поставляется по «Северному потоку», тем больше проблем возникает у Германии, Франции, да и вообще у всей Европы», – отметил Юшков.

    «Дефицит газа традиционно приводит к повышению цен на топливо, поэтому все заинтересованы в том, чтобы из России приходило как можно больше газа. Тут не просто канадцы подставляют немцев. Они создают проблемы для всех европейцев», – подчеркнул собеседник.

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