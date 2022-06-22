|
|
Политолог оценил перспективы спора Германии и Канады о газотурбинах Газпрома
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Подготовка к отопительному сезону в Европе уже началась. И если выяснится, что страны ЕС не в состоянии заполнить газовые хранилища, то канадцы с согласия США разрешат вернуть газотурбины в Россию в обход санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Оттаве сообщили, что ищут пути поставок Германии оборудования для «Северного потока» таким образом, чтобы санкции против Москвы «не наказывали» Берлин.
«Медиатором во взаимоотношениях Канады и Германии в любом случае будут Соединенные Штаты. Дело в том, что именно Вашингтон является главным инициатором любых рестрикций в отношении России. Они же пытаются каким-то образом моделировать ситуацию внутри этого рыхлого западного блока, который ведет экономическую борьбу с Москвой», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Европа уже неоднократно показывала, что готова поступиться санкциями в собственных интересах. Не так давно мы слышали заявление евробюрократов и Жозепа Борреля о том, что в случае возникновения сложностей – странам ЕС можно разрешить вести какие-то дела с Россией в обход санкций. И сейчас они попытаются уговорить Канаду помочь с поставками газотурбинного оборудования. Другое дело, что последнее слово все же будет за Штатами», – пояснил собеседник.
«Байден же пока займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на энергорынке. Если Европа действительно окажется в ситуации острого дефицита топлива и невозможности заполнить хранилища до зимы, то он разрешит поставки оборудования – и Оттава получит соответствующее сообщение. Если же выяснится, что они могут восполнить нехватку российского газа за счет других государств, например Алжира или Азербайджана, то турбины так и останутся в Канаде», – рассуждает Дудаков.
«Подготовка к следующему отопительному сезону уже активно ведется. И сможет ли Европа заполнить хранилища, станет понятно через пару месяцев. В целом же Канада и Германия – союзники по блоку НАТО. И у них фактически нет существенных двусторонних отношений вне альянса. Так что и говорить о рычагах давления со стороны Берлина не приходится», – заключил собеседник.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России.
Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине
|
|
«Грубое хамство и критика со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства, безусловно, вызывает раздражение в германских элитах. Градус напряженности явно нарастает, но немцы стараются его сдерживать в интересах геополитики», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многое из того, что говорят на Украине, просто не соответствует действительности.
«Я думаю, Шольц, говоря о том, что на Украине многое не соответствует действительности, имел в виду обвинения в недостаточных поставках оружия со стороны Берлина. Вероятно, немецкий канцлер попытался заверить, что они идут по максимуму и есть объективные трудности, которые не позволяют эти поставки наращивать», – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Он пытался доказать, что Германия является надежным партнером Украины в части, касающейся организации вооруженного сопротивления России. Хотя это и не делает немцам чести. Поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и, естественно, новым жертвам среди украинцев», – отметил сенатор.
«Но применять слова немецкого канцлера ко всем сообщениям на Украине я бы не стал. Хотя лично я считаю, что все, о чем говорят киевские власти, – реально не соответствует действительности. Пожалуй, я могу это утверждать вместо господина Шольца», – сказал парламентарий.
«Грубое хамство со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства вызывает раздражение в германских элитах. Эмоции господина Шольца нарастают, но пока он сдерживает их для сохранения нормальных отношений с Украиной, как бы сложно это ни было», – подчеркнул Косачев.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил слова Олафа Шольца как «достоверные». «Шольц человек достаточно серьезный, информацию для него проверяют в том числе спецслужбы, поэтому к ним стоит прислушиваться», – сказал он.
«Немецкий канцлер говорит об этом потому, что Украиной выдумывается множество фейков. Например, обвинения в адрес России в изнасилованиях и бомбежках гражданской инфраструктуры – это вранье. Но именно на основании этого руководители европейских государств принимают решения, в том числе о поставках вооружения Киеву или о закрытии транзита в Калининград», – отметил депутат.
«Уже дошло до того, что оружие, поставляемое Западом на Украину, стреляет по территории России. Этого Шольц и опасается. Ведь в конечном счете, подобные действия могут привести к открытому столкновению НАТО и России. Никто этого не хочет», – подчеркнул Калашников.
«Поэтому я не думаю, что такая реакция немецкого канцлера вызвана хамством украинских политиков. На хамство должен отвечать МИД ФРГ. Это не уровень Шольца. Я думаю, объективные причины здесь в том, что вранье разрастается в самой Украине и влияет на принятие решений в Берлине», – заключил он.
Ранее Олаф Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию
|
|
«Тем, кто действительно думает, что может «победить» Россию, рекомендую почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс захотел создать армию, способную «победить» Россию.
«Вместо того, чтобы попытаться усадить Зеленского за стол переговоров, видные военачальники Британии начинают предаваться мечтам о создании необычайно мощной армии. Они уже грезят о походах и войне на европейском континенте. Но это не способствует улучшению ситуации ни на Украине, ни в Европе, ни в мире», – сказал Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Сейчас весь Запад нацелен только на то, чтобы, как они говорят, «ослабить мощь России». Но эти амбиции неосуществимы. Дело в том, что наши Вооруженные силы обладают всем необходимым для того, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. И ярким тому примером служит специальная военная операция на Украине», – подчеркнул собеседник.
Сами же намерения Патрика Сандерса «можно лишь охарактеризовать фразой «надежды юношей питают», отметил Красов. Он также указал на тот факт, что «Великобритании будет довольно сложно превзойти военную мощь России».
«Это понятие состоит из множества аспектов. Это и боевой дух военнослужащих, и вооружение, и военная техника, и поддержка населения, и вопросы экономики. В случае с нашей страной эти составляющие объединены в одно целое. А если британцы действительно верят в возможность победы, то рекомендую им почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заключил Красов.
Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать такую армию, которая могла бы «победить Россию». Он также указал британским военным, что они должны быть готовы вновь воевать на территории Европы.
Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости».
Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.
Накануне во время визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США захотели заменить российскую нефть в мире
США намереваются заменить на мировом рынке российскую нефть, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN.
«Каждая страна платит высокую цену за газ. <…> Необходимо, чтобы все страны увеличили сейчас поставки, потому что спрос также растет», – передает ее слова РИА «Новости».
Грэнхолм заявила, что президент США Джо Байден «делает все возможное, включая высвобождение миллионов баррелей нефти в день из стратегического резерва».
«Мы должны заменить баррели нефти, которые Россия экспортировала по всему миру, что сейчас недоступно», – сказала глава Минэнерго.
«Если Евросоюз решит полностью запретить [покупку] российской нефти, это создаст давление на цены. Если [рынок] Китая откроется [после снятия антиковидных ограничений] раньше предполагаемого срока, это также создаст давление на цены», – заключила министр.
Ранее Грэнхолм заявила, что Вашингтон призывает всех производителей нефти и газа, включая опек, увеличить добычу, чтобы снизить рекордно высокие цены на топливо.
Американские СМИ раскрыли, что шокировало США в санкциях против России
|
|
Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», – подчеркнул обозреватель.
При этом, как отметили в издании, африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона насаждаемому «международному порядку, основанному на интересах США».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Клименко назвал альтернативу Windows 10 и 11 для россиян
|
|
«Если это не сбой работы сайта Microsoft, то у огромного числа россиян возникнут проблемы в работе компьютеров», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в ИТ-сфере Герман Клименко. Ранее Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта.
«Компания Microsoft всегда была в меру лояльна и довольно спокойно относилась к тому, что происходит с Россией. И если они сейчас начнут исполнять введенные санкции, то это коснется всех программных продуктов корпорации», – сказал основатель компании Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко.
По словам эксперта, трудности возникнут «не только у простых граждан». «Несмотря на импортозамещение, у большого числа чиновников рабочие места завязаны на продуктах именно Microsoft. И если не окажется, что это просто сбой в работе сайта, то запрет отразится на подавляющем большинстве компьютеров», – пояснил он.
«Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ», – рассказал собеседник.
«На данный момент в России особо широко используются всего два типа операционных систем – Windows и Mac. Но есть и система Linux, которую некоторые также ставят на свои компьютеры. И это будет вполне неплохой альтернативой в будущем. Тем более уже сегодня есть те же ALT Linux или Astra Linux, которые выглядят значительно лучше, чем, предположим, 20 лет назад», – заключил Клименко.
Ранее СМИ сообщили, что Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта. Все попытки установить операционные системы заканчиваются ошибкой.
При этом отмечается, что с использованием сервисов VPN выполнить загрузку все же удается. Официальных заявлений со стороны корпорации Microsoft о причинах сбоя пока не последовало.
Напомним, в марте Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.
Позже в американской корпорации заявили, что Microsoft сократит свыше 400 российских сотрудников и значительно уменьшит свою деятельность в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц резко ответил на критику Украины
|
|
Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.
По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США перестают верить в победу Украины
|
|
Впервые доля американцев, которые считают, что Россия выиграет в конфликте с Украиной, превысила тех, кто верит в победу Киева, свидетельствуют данные опроса You Gov.
Четверть американцев считает, что победа будет за Россией, 19% полагают, что победит Украина. 38% думают, что не победит никто, сообщается в Telegram-канале «Опросы и замеры».
Месяц назад 33% опрошенных считали, что победит Украина, а что победит Россия – 16%.
Также на минувшей неделе выросло неодобрение политики Байдена в отношении украинского кризиса: 49% американцев не одобряют действия Байдена, 39% – одобряют.
Отмечается, что это самый высокий показатель неодобрения с начала опросов.
Кроме того, за последние недели доля американцев, выступающих за «жесткий ответ» России, снизилась.
Напомним, в мае результаты опросов показывали, что большинство американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении России и Украины, количество скептиков впервые превысило количество «ястребов». Граждан США вполне устраивает военное поражение ВСУ в случае, если цены перестанут расти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минфин США: Мы не можем справиться с инфляцией
|
|
Министерство финансов США признало, что не может справится с «неприемлемо высокой» инфляцией. Также глава ведомства Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC подтвердила, что экономика США будет замедляться.
«Инфляция неприемлемо высока... Важно признавать, что США - не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны», – передает ее слова РИА «Новости».
Министр отметила, что «эти факторы вряд ли исчезнут немедленно, но со временем я ожидаю, что инфляция пойдет вниз».
Она также заявила, что экономика будет замедляться. «Она росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту», – сказала Йеллен.
При этом глава Минфина не думает, что рецессия неизбежна. Основания для оптимизма министр видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.
Ранее в США решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, повышение стало самым высоким с 1994 года.
Однако президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в стране.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Берлин задумался о «более сильной руке» для газового «армрестлинга» с Россией
|
|
Ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России; происходящее похоже на армрестлинг, заявил в эфире канала ZDF немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.
«Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была «более длинная рука», но это не значит, что мы не можем получить «более сильную руку» за счет принимаемых усилий», – цитирует РИА «Новости» Хабека.
По его словам, сейчас газовые хранилища заполнены на 57% при требуемых 90%. Он предлагает достичь поставленные цели к зиме покупкой голубого топлива и «бережливостью».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии заявили о впервые конфискованной из-за санкций недвижимости граждан России
У российских граждан впервые конфисковали имущество в ФРГ, у них изъяли несколько квартир в Мюнхене, а также средства на банковских счетах, сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру города.
У россиян изъяли три квартиры и счет «для перевода арендной платы», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.
При этом имена владельцев не раскрываются, при этом указывается, что это – супружеская пара, в которой супруг – «член российской Госдумы», а его жена живет в Мюнхене.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад, где рассказала о беспрецедентно большом количестве жалоб от россиян за рубежом.
Трамп заявил о рецессии в США
|
|
США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп телеканалу NewsMax.
«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Он также выразил мнение, что повышение стоимости бензина продолжится и может составлять «пять, шесть, семь (долларов за галлон – прим. ВЗГЛЯД) и быть даже намного выше».
«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», – считает Трамп.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США по закрытым каналам обратились к России из-за попавших в плен наемников
|
|
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США не получили от Москвы ответа по поводу судьбы американских наемников, попавших в плен на Украине.
Прайс заявил, что США «поддерживали контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине». Также Вашингтон общался на эту тему с Киевом, Международным комитетом Красного Креста, другими странами и семьями американцев, которые «пропали без вести на Украине», передает ТАСС.
По словам Прайса, США «публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине». При этом американские власти сейчас не располагают информацией о местонахождении сограждан: «У нас были контакты с российскими властями, но мы не получили официального ответа, только через интервью».
«Мы ясно заявили России, что мы и международное сообщество считаем, что здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации», – сказал Прайс.
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, Госдеп подтвердил гибель американского наемника Стивена Забельски на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ узнали о «тайных переговорах» России и Германии по Украине
Германия выступает против «унижения» России и готова для этого пренебречь помощью Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.
По его мнению, об этом свидетельствуют «тайные переговоры», которые, как утверждается, Берлин ведет с Москвой, сообщает РИА «Новости».
«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию – что бы это ни значило», – рассказал Раф.
Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.
Раф обратил внимание на незначительность военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву.
«Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике», – указал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров заявил о неспособности США принудить Россию к соблюдению их правил
Вашингтон не сможет своими поставками вооружений на Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать изобретенные США правила, заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
У главы ведомства поинтересовались, чего добиваются США, направляя дополнительные партии вооружений на Украину, передает ТАСС.
Лавров указал, что эти цели в Вашингтоне декларировались уже давно. «Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», – сказал министр.
Ранее сообщалось, что члены НАТО подтверждают, что готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны стран НАТО.
Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).