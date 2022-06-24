Глава Росгвардии заявил о поддержке от населения на освобожденных территориях

Росгвардия ощущает поддержку со стороны местного населения в освобожденных населенных пунктах, заявил глава ведомства Виктор Золотов во время посещения подразделения в Херсонской области.

«В освобожденных населенных пунктах мы чувствуем поддержку со стороны местного населения, что, конечно, способствует выполнению задач сотрудниками и военнослужащими Росгвардии», – передает РИА «Новости» его слова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, помимо выполнения служебно-боевых задач росгвардейцы помогают местному населению. В частности, содействуют гражданам в налаживании мирной жизни, помогают продуктами и лекарствами, охраняют и сопровождают колонны с гуманитарными грузами, обеспечивают охрану общественного порядка, добавил Золотов.

По информации пресс-службы, ежедневно росгвардейцы обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, несут службу на пропускных пунктах, осматривают автотранспорт на наличие оружия и взрывчатки, охраняют общественный порядок, выявляют и пресекают деятельность диверсантов.

Глава Росгвардии во время визита ознакомился с трофейной техникой и вручил госнаграды отличившимся бойцам. Также Золотов ознакомился с обстановкой в регионе и проверил организацию служебно-боевой деятельности. Он также оценил условия быта росгвардейцев, побеседовал с личным составом.

«Виктору Золотову продемонстрировали трофейную боевую технику и вооружение. Преимущественно все изъятое в ходе специальной военной операции – иностранного производства», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, Золотов вручил госнаграды отличившимся в ходе спецоперации росгвардейцам. Среди высоких наград – Орден Александра Невского, Орден Мужества, Орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За спасение погибавших», а также вручил погоны «генерал-полковника» командующему Южным округом Росгвардии Игорю Турченюку.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.