Алтай и Приамурье помогут республикам Донбасса в восстановлении экономики

В ЛНР прошло подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Славяносербского района и правительства Алтайского края, а в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве Амурского края и Амвроиевского района республики.

Подписи под документом поставили глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко и губернатор Алтайского края, председатель правительства региона Виктор Томенко, сообщает «Луганский информационный центр».

«Нам очень приятно, что вы – очередной регион Российской Федерации, который откликнулся на призыв о помощи, на призыв помочь республикам Донбасса восстановить все то, что разрушено в ходе боевых действий, в течение всех этих восьми лет, которые мы прожили практически под каждодневными обстрелами, в условиях экономической блокады», – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник, обращаясь к руководителю российского региона.

Он отметил, что киевские силовики, отступая, оставляют после себя «выжженную землю».

«То, что мы получаем, – это практически полностью разбитая инфраструктура, отсутствие дорог, домов. Спасибо вам огромное от себя лично, от всех жителей республики вам, в вашем лице – всем жителям Российской Федерации, руководству России за ту помощь, которую вы нам оказываете сегодня, которую вы нам оказывали в период с 2014 года по сегодняшний день», – добавил Пасечник.

Губернатор Алтайского края отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

«Мы, как и другие регионы Российской Федерации, включились в работу, связанную с восстановлением объектов жизнеобеспечения, поврежденной инфраструктуры для того, чтобы нормальная, мирная, созидательная жизнь на территории Донбасса в целом, в частности, в ЛНР восстанавливалась, возвращалась и была бы обеспечена нормальными условиями», – сказал Томенко.

Он рассказал, что российские специалисты планируют приступить к работе в кратчайшие сроки.

«Коллеги уже в ближайшие дни здесь появятся – это наша служба заказчика – для того, чтобы определиться с объемами, темпом. Много работ надо постараться сделать в сезон, до наступления холодов. В любом случае разговор идет о такой широкомасштабной работе, в том числе и надо обновить разную технику, транспорт – все, что касается дорожно-строительных, ремонтных механизмов, оборудования», – добавил губернатор.

Между тем в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве Амурской области и администрацией Амвросиевского района республики. Подписи под документами поставили руководители регионов Василий Орлов и Игорь Лызов, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Рассчитываем, что заходим сюда в качестве партнеров на несколько лет и, соответственно, какие-то решения будут реализованы достаточно быстро, а какие-то отодвинуты на более поздние сроки», – отметил Орлов.

По его словам, в ближайшее время планируется оказывать району содействие в подготовке к отопительному сезону, учебному году. Также на встрече с властями обсуждали вопросы ремонта дорог, оказания помощи школам и др. Для поиска решений в городе создан оперативный штаб.

«Сегодня я передал три автобуса, которые будут использоваться для подвоза школьников, есть решение по поставкам санитарного транспорта, компьютерного оборудования, порядка 180 компьютеров также для школ и многое другое», – добавил губернатор Амурской области.

Церемония подписания соглашения прошла в администрации Амвросиевского района в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина. На встрече также участвовали председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, замруководителя аппарата губернатора Амурской области Евгений Григорьев.